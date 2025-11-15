“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Яна Ваганова

Отзывы о Яне Вагановой: анализ деятельности астролога vedastro108

Яна Ваганова активно развивает свою деятельность в сфере астрологии, позиционируя себя как ведического эксперта, квантового психолога и бизнес-коуча. Она основала Академию Астропсихологии ЯВ и предлагает различные курсы, в том числе для новичков и опытных пользователей. Ниже приведён подробный разбор её работы, присутствия в соцсетях, платных продуктов и отзывов.

Биография и социальные сети Яны Вагановой (vedastro108)

Под псевдонимом vedastro108 Яна Ваганова ведёт активную деятельность в интернете. Основной акцент она делает на продвижении своей Академии Астропсихологии ЯВ.

На Instagram-странице Яны — 9,6 тыс. подписчиков. Контент включает видеоролики с практиками и публикации психологической тематики.

YouTube-канал был зарегистрирован в сентябре 2017 года. На нём 3,86 тыс. подписчиков. Яна размещает методики, трансформационные техники, а также видеоматериалы, посвящённые «коррекции судьбы» и «развитию личности».

Во «ВКонтакте» на личной странице Яны — 4,7 тыс. подписчиков. Здесь публикуются гороскопы, информация о личной жизни и астрологической деятельности.

Также существует паблик «Звездный клуб» во ВКонтакте с 10 тыс. участников. В нём Яна делится советами по составлению натальных карт.

Telegram-канал Вагановой имеет чуть более 3 тыс. подписчиков. Контент повторяет материал, представленный на других платформах.

Какие услуги предлагает Яна Ваганова?

На сайте Академии vedastro108 указаны платные курсы, обучающие материалы и информация об условиях их приобретения.

Курс «Астрология для начинающих» рассчитан на 5 месяцев. По базовому тарифу стоит 99 тыс. ₽, премиум-версия — 259 тыс. ₽. Предполагается получение статуса астропсихолога.

«Мастерский Углубленный» курс для продвинутых. Продолжительность: 6 месяцев. Стоимость — 79 тыс. ₽ (базово) и 120 тыс. ₽ (премиум).

Ознакомительный — «Сам себе астролог». Цена по акции: 699 ₽.

Курс «12 основ счастья». Разделён на 4 этапа. Цена варьируется от 100 тыс. ₽ до 450 тыс. ₽ в зависимости от формата.

Формат — онлайн-обучение. Для бронирования необходимо внести предоплату в размере 3 тыс. ₽. Стоимость услуг явно завышена, особенно для онлайн-курсов без гарантированной сертификации. Информации о проведении личных консультаций или стоимости индивидуальных сеансов на сайте нет.

Отзывы о Яне Вагановой: что говорят клиенты?

В открытых источниках встречаются в основном восторженные отзывы. Чаще всего упоминается подача материала — её описывают как «лёгкую» и «понятную» без уточнения деталей.

Комментарии опубликованы как на собственных платформах Яны Вагановой, так и на других интернет-ресурсах. Однако отсутствие критических откликов или даже нейтральных мнений выглядит подозрительно. Это создаёт впечатление, что отзывы могут быть неискренними или управляемыми.

Выводы по деятельности Яны Вагановой

Яна Ваганова продвигает обучение по ведической астрологии в рамках собственного проекта vedastro108. Предлагаемые курсы предусматривают высокий ценовой порог — от 699 ₽ за вводный продукт до 450 тыс. ₽ за протяжённые программы. Несмотря на богатый перечень представленных «званий» и ролей (хиромант, нумеролог, квантовый психолог), документальные подтверждения компетентности отсутствуют. Цены на курсы явно завышены, и не все пользователи могут себе позволить обучение. Отсутствие критики в открытых отзывах вызывает сомнения в их достоверности. Поэтому обращения к Яне Вагановой посредством её академии vedastro108 не выглядят обоснованными для потенциальных клиентов.