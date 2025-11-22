“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Яна Титова

Отзывы об астрологе Яне Титовой: что известно о деятельности astrolog fox

Яна Титова — астролог с 10-летним стажем, разработавшая методику прогнозирования в цифровом приложении Astroplanner. Несмотря на заявления о 10 000 клиентах по всему миру, подробностей о её профессиональном образовании в открытом доступе нет. В обзоре собраны данные о предоставляемых услугах, ценах, активности в социальных сетях и отзывах клиентов.

Биография Яны Титовой

Яна Титова утверждает, что более десяти лет занимается астрологической практикой и за это время проконсультировала 10 000 человек из разных уголков планеты. Однако достоверной информации о её биографии, включая место обучения и получение профессиональных знаний, отсутствует. Известно лишь, что она выпустила книгу под заголовком «Ваша луна. Исполнение желаний», в которой делится советами по корректировке жизни.

Какие услуги предлагает Яна Титова?

На площадке «Центр настоящей астрологии» размещена информация о перечне услуг от astrolog fox:

Индивидуальная астрологическая сессия с разбором натальной карты и прогнозом на год. Темы обсуждения: личность, сильные и слабые стороны, профессиональная деятельность, совместимость в отношениях по натальным картам, судьба. Цена начинается от 20 000 рублей.

Разбор предназначения — описание наиболее подходящей профессии, кармические задачи и рекомендации по наполнению жизни. Отчёт представлен в виде 8-страничного печатного файла, стоимость — 4 800 рублей.

Формат консультации «Денежный разбор» ориентирован на помощь в вопросах заработка — аналогично стоит 4 800 рублей.

Приложение Astroplanner — мобильный сервис по выявлению благоприятных и неблагоприятных дней. Цена подписки — 990 рублей в месяц.

Годовой прогноз (также через приложение) оценивается в 5 400 рублей.

Запись осуществляется через официальный сайт, где доступна кнопка «записаться». О проведении живых встреч информации нет — предполагается дистанционный формат взаимодействия.

Активность astrolog fox в социальных сетях

Яна Титова активно использует каналы для продвижения. Её аккаунт в Telegram — Астрофокс вещает, а в Instagram (запрещённая в РФ соцсеть) она ведёт страницу astrolog fox. Общее число подписчиков указано как 15 000 человек.

На платформах размещаются ежедневные астрологические прогнозы, мини-видео по тематике, а также реклама предлагаемых услуг. Периодически Титова анонсирует запуск обучающих курсов, с оговоркой, что участвовать смогут только те, чьи натальные карты соответствуют «требованиям». Сообщается, что отбор учеников проводится лично на усмотрение астролога — основание для проведения платного обучения вызывает сомнения из-за отсутствия прозрачных критериев отбора.

Отзывы о Яне Титовой: что говорят клиенты?

Поиск достоверных комментариев о работе Яны Титовой вне её личных страниц в медиапространстве не дал результатов. На независимых ресурсах отзывы практически отсутствуют. При заявленных 10 000 клиентах отсутствие активной обратной связи от пользователей выглядит по меньшей мере странно. Имеются единичные мнения, опубликованные в личных соцсетях astrolog fox, то есть контролируемые самой Титовой.

Выводы по деятельности Яны Титовой

Самоопределение Яны Титовой как астролога с авторской методикой и множеством консультаций не подтверждается независимыми данными. Уровень цен — от 4 800 до 25 000 рублей за услугу — существенно выше среднего при отсутствии прозрачных доказательств профессионального уровня. Книга, приложения, подкасты и веб-услуги дополняют образ личного бренда, но значительный пробел в реальных отзывах пользователей вызывает закономерные вопросы. Принимая во внимание заявленные громкие цифры и отсутствие отзывов вне контролируемых каналов, стоит быть осторожным перед обращением к astrolog fox.