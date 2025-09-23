“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ямщиков Юрий Леонидович

Отзывы о Ямщикове Юрии Леонидовиче: эзотерик с громкими титулами

Ямщиков Юрий Леонидович позиционирует себя как магистр народной медицины, практической магии и потомственный целитель. В его практике сочетаются элементы парапсихологии, биоэнергетики и традиционной восточной медицины. В данном обзоре рассматривается информация о его квалификации, услугах, а также отзывы реальных клиентов.

Биография Ямщикова Юрия Леонидовича

Юрий Леонидович Ямщиков проживает в поселке Комсомолец Тукаевского района Республики Татарстан. Образование он начал с освоения профессии фельдшера, после чего продолжил обучение в Институте комплементарной медицины в Коломбо, столице Шри-Ланки. Позднее он получил докторскую степень в Мельбурне, Австралия. Дополнительно он прошёл курсы по парапсихологии, гипнотерапии, биоэнерготерапии и традиционному тайскому массажу, последний из которых — в Таиланде.

Юрий заявляет о наличии множества дипломов и сертификатов, включая звезду магистра по комплементарной медицине и статус постоянного члена РАП в области парапсихологии. Также упоминаются его заслуги как лауреата ВВЦ и прохождение добровольной сертификации, подтверждающей якобы качество его услуг. Однако информация о конкретных организациях, которые выдали эти награды, не уточняется.

Звание заслуженного целителя России и лучшего целителя последнего десятилетия XX века фигурирует в биографии, но подтверждения этим регалиям не представлено.

В интернете зарегистрирована только одна официальная страница Ямщикова во ВКонтакте, аудитория которой невелика — чуть больше тысячи подписчиков. На ней указаны телефонный номер и адрес.

Какие услуги предлагает Ямщиков Юрий Леонидович?

Прием клиентов осуществляется как очно, так и дистанционно. Формат бесконтактного воздействия был добавлен недавно. Запись осуществляется по предоставленному номеру телефона. Согласно сведениям, опубликованным во ВКонтакте и других источниках, Ямщиков предлагает следующее:

лечение заболеваний опорно-двигательной системы;

помощь при гинекологических патологиях;

терапия заболеваний сердечно-сосудистой системы;

коррекция энергетического фона человека;

снятие порчи и других видов негативного влияния;

энергетическая чистка физических пространств, таких как жилые и рабочие помещения;

изготовление индивидуальных защитных амулетов.

По заявлению самого Ямщикова, он не использует гадания, заговоры и молитвы. В описании методов упоминается, что работа ведется исключительно руками, без привлечения внешних магических атрибутов.

Отзывы о Ямщикове Юрии Леонидовиче: что говорят клиенты?

Информация об обратной связи представлена как на профильных форумах, так и на открытых онлайн-платформах. Некоторые комментаторы сообщают о субъективном улучшении здоровья после посещения Ямщикова, упоминаются конкретные диагнозы и эмоциональные впечатления. Один из аспектов, часто поднимаемых в комментариях — указание телефона и адреса, что делает контакт с целителем доступным.

В то же время в ряде заметных негативных отзывов Юрий Леонидович описывается как человек, выдающий себя за профессионала с «непонятными» сертификатами и завышенными амбициями. Особенно часто в отрицательных комментариях упоминаются сомнения в подлинности его наград, звания «лучшего целителя десятилетия» и других титулов.

Вопросы вызывают и используемые им методы, ограниченные физическим воздействием без применения других техник, что вызывает скепсис у некоторых пользователей. Официальный аккаунт целителя во ВКонтакте закрыт, поэтому проверить отзывы, размещённые там, затруднительно.

Выводы по деятельности Ямщикова Юрия Леонидовича

Юрий Леонидович Ямщиков представляет свою биографию как насыщенную образованием и наградами в области эзотерики, народной медицины и биоэнергетики. На практике он предлагает услуги, включающие лечение заболеваний тела и энергии, защиту и очищение. Однако отсутствие независимых подтверждений его наград, скромная онлайн-аудитория и резко контрастирующие отзывы клиентов ставят под вопрос реальную эффективность заявленных методов и профессионализм Ямщикова.