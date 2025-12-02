“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Гиляна Полухина

Отзывы о Гиляне Полухиной: биография, услуги, соцсети и реакции клиентов

Гиляна Полухина заявляет о себе как об эксперте в области астрологии. В данном обзоре будут подробно разобраны её направления работы, предлагаемые услуги, активность в социальных сетях и отклики пользователей. Также будет представлен объективный анализ в отношении доверия к специалисту на основании открытых данных.

Биография Гиляны Полухиной

Информация о Гиляне Полухиной представлена фрагментарно. Указывается, что она имеет 30 лет стажа в астрологии и провела 40 000 консультаций. Также заявлено, что она является основательницей собственной школы фэн шуй. Каких-либо других подробностей о её образовании, профессиональной сертификации или подтвержденных результатов деятельности в открытых источниках не зафиксировано.

Какие услуги предлагает Гиляна Полухина?

Полухина предоставляет астрологические услуги через онлайн-запись. Предлагается работа с натальной картой, составление индивидуального гороскопа, а также прохождение курсов в рамках её собственной школы.

Описание курсов носит общий характер: ассортимент курсов указан, однако отсутствуют чёткие программы обучения, продолжительность, преподавательский состав. Как в случае с курсами, так и с платными вебинарами, конкретные расценки отсутствуют — стоимость услуг нигде не опубликована.

Обзор социальных сетей

Гиляна Полухина имеет несколько каналов в интернете: ведёт личную страницу в VK, канал в Telegram и размещает видеоматериалы на YouTube. Количество подписчиков в Telegram-канале указано в пределах 800, что сравнительно мало по отраслевым меркам активных астрологов и эзотериков.

Отзывы о Гиляне Полухиной: что говорят клиенты?

На популярных специальных форумах или профильных сайтах отзывы от клиентов по поводу услуг Полухиной отсутствуют. Также на её официальных страницах в соцсетях не представлено ни одного благодарственного комментария или публикации с отзывами. Оценить уровень доверия со стороны клиентов на основе пользовательского опыта затруднительно из-за полного отсутствия реакций от аудитории.

Выводы по деятельности Гиляны Полухиной

Проанализировав доступную информацию, можно выделить несколько слабых мест: не раскрыта стоимость консалтинга и обучающих продуктов, отзывы отсутствуют как на сторонних ресурсах, так и в её собственных соцсетях, а представленная биография не содержит подтверждающих достижений. В этом контексте нет оснований рекомендовать услуги Гиляны Полухиной в сфере астрологии.