Школа Гихор отзывы: что говорят о курсах Ивана Йонтена

Школа космоэнергетики «Гихор», основанная Иваном Йонтеном, представляет себя как пространство эзотерических знаний, где любой желающий может изучить сталкинг, ченнелинг и обряды оздоровления. Однако, несмотря на активное продвижение, отзывы о школе Гихор преимущественно отрицательные, а доверие к преподавателю ставится под сомнение многими пользователями.

Биография Ивана Йонтена

Иван Йонтен позиционирует себя как духовного целителя, мастера космоэнергетики и наставника с глубинным знанием эзотерических практик. Он заявляет, что является магистром космоэнергетики, и его знания представляют исключительную ценность. По утверждению Йонтена, его миссия заключается в передаче этих знаний ученикам в рамках работы школы «Гихор».

Какие услуги предлагает школа Гихор?

На официальном сайте школы Гихор можно найти перечень предоставляемых курсов и практик. Образовательная программа включает в себя блоки по классической космоэнергетике и магии. Все занятия проходят под руководством Ивана Йонтена, который одновременно выступает в роли преподавателя и ведущего психолога.

Особый акцент сделан на обучении взаимодействию с космическими энергиями, которые, как заявлено, могут кардинально повлиять на судьбу обучающихся. Также в курс входят оздоровительные ритуалы, которые описываются как способ устранения физических и духовных проблем. В завершение предполагается вручение дипломов, подтверждающих полученные способности учениками.

Однако стоит отметить, что бесплатные консультации или базовые ознакомительные услуги отсутствуют. Направление работы школы сфокусировано исключительно на эзотерике — таро, например, здесь не практикуются, а на обращения с бытовыми и житейскими вопросами специалистами время не выделяется.

Деятельность школы Гихор в соцсетях

Школа Ивана Йонтена активно представлена в социальных сетях:

ВКонтакте — группа с названием «Космоэнергетика для всех. Школа „ГИХОР“» насчитывает 1 135 подписчиков. Несмотря на наличие подписчиков, отзывы в этой социальной сети полностью отсутствуют.

YouTube — канал школы под руководством Ивана Йонтена содержит 143 видеоролика и насчитывает 12 500 подписчиков. В комментариях под видео присутствуют отклики, в том числе и негативные отзывы о предоставляемых услугах.

Дзен — канал под названием «Гихор» публикует материалы, посвященные эзотерике. Количество подписчиков невелико, и комментарии пользователей отсутствуют.

Telegram — канал школы собрал 2 854 подписчика. Здесь размещается информация о курсах, предоставляется возможность записи на консультации к специалистам. Основной акцент сделан на оздоровительных эзотерических практиках.

Отзывы о школе Гихор: что говорят клиенты?

Количество отзывов о школе космоэнергетики Гихор крайне ограниченное. В отзывах, размещённых на внешних площадках, преподавателей называют мошенниками и некомпетентными лицами. Пользователи прямо выражают сомнение в целесообразности прохождения обучения и эффективности эзотерических курсов, предлагаемых Иваном Йонтеном.

«Обычные жулики, ничего нового не узнал, пустая трата времени» — один из немногих отзывов от клиентов школы.

Также отмечается, что подтверждений реальной пользы обучения не предоставляется, дипломы выдаются без объяснения критериев оценки знаний. Коммуникация со школой, по мнению ряда пользователей, не оставляет ощущения экспертности.

Выводы по деятельности Ивана Йонтена и школы Гихор

Школа «Гихор» при наличии курса, YouTube-канала и аккаунтов в соцсетях вызывает устойчивое недоверие у части аудитории. Реальных подтверждений эффективности или полезности обучения найти не удалось. Отзывы о школе Гихор в основном содержат критику, упоминания о мошенничестве и отсутствии результативности. На фоне прочих проектов в сфере эзотерики, Гихор, несмотря на презентацию курсов и наличие дипломов, не демонстрирует устойчивого авторитета или положительного отклика от аудитории.