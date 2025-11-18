“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Галина Чибисова

Астролог Галина Чибисова: отзывы, факты и выводы

Галина Чибисова преподносит себя как астролог с многолетним опытом, занимающаяся эзотерикой, медитацией и йогой. В сети она активно ведёт аккаунты, но на её страницах отсутствуют чёткие доказательства профессиональных достижений. Несмотря на активность, остаётся много вопросов к прозрачности её деятельности.

Биография Галины Чибисовой

Галина Чибисова заявляет о многолетнем опыте в области эзотерики. По её словам, она начала обучение ещё несколько десятилетий назад у йогов и астрологов. С 2006 года преподаёт медитацию и йогу. Кроме того, она сообщает о своём интересе к аюрведе, ведической астрологии (Джйотиш) и ароматерапии.

Какие услуги предоставляет Галина Чибисова?

На своей странице Галина Чибисова перечисляет следующие онлайн-услуги:

энергоцелительство;

астропрогнозы;

обучение медитации;

женские астрологические практики;

работа с подсознанием;

астроконсультации по натальным картам.

По её утверждению, все методики ею лично опробованы и безопасны. Тем не менее, цены на услуги нигде не указаны, а подтверждение заявленного опыта отсутствует. Размещаемые публикации и видеоматериалы посвящены эзотерическим темам и гороскопам, однако не содержат чёткого обоснования эффективности практик.

Присутствие в социальных сетях

YouTube-канал mir 108, на котором размещены 227 видео, насчитывает 19 600 подписчиков. Тематика охватывает йогу, медитации и ведическую астрологию. Также упоминаются тренинги по антистрессу, энергетике и “коррекции судьбы”, поданные через личное восприятие Чибисовой, без объективных подтверждений эффекта.

Telegram-канал galina chibisova подписан 2 220 пользователями. Там размещаются тексты по астрологии и духовному целительству. Предлагаются консультации и тренинги, направленные на изменение судьбы.

Страница во VK насчитывает 17 000 подписчиков. Описание совпадает с другими платформами: упор на раскрытие потенциала. Однако какие-либо свидетельства верифицированных отзывов или примеров успешной практики отсутствуют. Комментарии пользователей на этой платформе не представлены.

Отзывы о Галине Чибисовой: что говорят клиенты?

Отзывы об астрологе Галине Чибисовой можно найти на некоторых площадках, но вызывают вопросы:

Некоторые комментарии выглядят повторяющимися и не предоставляют подробной информации, создавая впечатление заранее подготовленных шаблонов.

Несмотря на количество откликов, в них не указывается конкретный результат оказанных услуг.

Ряд замечаний указывает на отсутствие изменений после прохождения консультаций либо недовольство уровнем поданных материалов.

Объективная оценка качества оказываемых услуг невозможна из-за недостатка проверяемых данных и одностороннего характера отзывов.

Выводы по деятельности Галины Чибисовой

Галина Чибисова позиционирует себя как астролог, медитативный практик и духовный целитель, однако остаётся открытым вопрос о доказательствах её квалификации. Основной акцент она делает на эзотерике и женских практиках, с опорой на личный опыт. Уровень активности в социальных сетях не соответствует количеству подписчиков – вовлечённость аудитории крайне низкая. Достоверные отзывы, указывающие на эффективность вышеуказанных услуг, отсутствуют либо носят подозрительно одинаковый характер. На фоне этого нет убедительных причин для обращения к Галине Чибисовой за помощью или обучением.