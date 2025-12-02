“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об Асадуллиной Флюре Самигулловне: подробный разбор деятельности

Асадуллина Флюра Самигулловна позиционируется как психолог, ясновидящая, медиум, экстрасенс, мануальный терапевт и гадалка с тридцатилетним стажем. Несмотря на многочисленные звания и участие в конкурсах, деятельность женщины вызывает неоднозначную реакцию у публики.

Биография Асадуллиной Флюры Самигулловны

Флюра Асадуллина родилась и живет в разных регионах России — Москве, на Урале и в Татарстане. Её профильная активность сосредоточена в области эзотерики. За свою карьеру она завоевала такие титулы, как «Лучший целитель 2016 года», «Лучший экстрасенс 2017 года», а также принимала участие в международном конкурсе людей, обладающих сверхспособностями.

Экстрасенс активно продвигает себя онлайн: её аккаунты зарегистрированы в TikTok, Одноклассниках и ВКонтакте. Однако аудитория в этих сетях довольно ограничена — популярности в широком медийном пространстве не наблюдается.

Сама Флюра выступает против ЭКО и однополых браков, называя их «деятельностью больных на голову». Подобные заявления вызывают критику в обществе из-за крайней полярности взглядов. По ее мнению, зачатие должно происходить исключительно в полной гетеросексуальной семье естественным способом.

Среди ключевых убеждений — уверенность, что «все жизненные испытания даются Богом», а трудности супружеской жизни лишь отражение высшей воли. Также она высказывает обеспокоенность по поводу современной молодежи, утверждая, что дети становятся агрессивными из-за интернета. Она обвиняет школы и цифровую среду в провоцировании стресса и душевных расстройств у подростков.

Какие услуги предлагает Асадуллина Флюра?

Флюра Асадуллина оказывает эзотерические услуги в формате очных и дистанционных сеансов. Запись на консультации осуществляется через администратора по номеру телефона. Информация о предстоящих поездках и очных приемах публикуется на её канале и персональных страницах. В очной форме встречи могут проводиться в Уфе и Стамбуле.

Среди заявленных направлений работы указаны:

Семейные конфликты

Трудности в отношениях и личной жизни

Чувства страха и тревожности

Психоэмоциональные отклонения

Экстрасенс использует классификацию клиентов на «аудиалов» и «визуалов», что по ее утверждению помогает точнее воспринимать информацию от биополя. Во время приёма она читает мусульманские молитвы из Корана, утверждая, что таким способом подключается к внутреннему полю человека для считывания душевных нарушений.

Судя по описанию, взаимодействие с клиентами происходит только по инициативе обратившегося. Медиум не вмешивается в происходящее без запроса на помощь. Все попытки повлиять на ситуацию исходят исключительно от клиента.

Отзывы о Флюре Асадуллиной: что говорят клиенты?

Основная масса отзывов о Флюре Асадуллиной подана в утверждающей положительной форме, которая лишена конкретных подтверждений. В отзывах утверждается, что экстрасенс якобы обладает даром, «распознаёт болезни» и «помогает исцеляться», однако ни один отзыв не содержит фактических доказательств или сканов диагнозов до и после посещения. Также отсутствуют имена, даты и подтверждение результативности терапии.

Ресурс, на котором публикуются эти комментарии, не предоставляет возможности дополнительной модерации или верификации личности авторов, что вызывает трудности при объективной оценке качества услуг. Отсутствие негативных отзывов также может свидетельствовать о предвзятом отборе откликов.

Выводы по деятельности экстрасенса Асадуллиной

Асадуллина Флюра Самигулловна позиционирует себя как представитель эзотерических практик с тридцатилетним опытом, однако доказательной базы в поддержку её заявлений не представлено. Несмотря на участие в конкурсах и различные звания, реальные подтверждения её компетенций отсутствуют. Высказывания о гомосексуальных парах и ЭКО характеризуются как резкие и дискриминационные. Сомнительными остаются и подходы к классификации клиентов по слуховому и зрительному восприятию без ссылок на научные обоснования. Активность в соцсетях не отличается масштабностью, а количество подписчиков остается крайне незначительным.