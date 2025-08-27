“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Астролог Евгения Аминова: биография, услуги, соцсети astrolog aminova, отзывы

Сегодня поговорим об астрологе Евгении Аминовой. В статье дадим ответы на такие вопросы, как образование специалиста, стоимость услуг и жалобы клиентов.

Образование Евгении Аминовой

Начнём с того, что Евгения представляется дипломированным астрологом. Она не только ведёт онлайн консультации, но и проводит обучение профессии “астролог”.

О своем образовании Аминова рассказала следующее. Она окончила институт астрологии в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в её копилке есть 19 дипломов и сертификатов.

При этом она подчёркивает, что во время консультаций, на которые ведётся онлайн-запись, она использует знания из области нумерологии и арканологии таро.

Обратите внимание, что Евгения Аминова говорит том, что получила 19 дипломов и сертификатов, но при этом не опубликовала их фотографии.

Курсы и другие услуги астролога

В своём телеграм канале астролог Женя Аминова предлагает целый список услуг. Тарифы выглядят следующим образом:

Натальная карта. Стоимость 10000 рублей;

Расклад на ваши финансы обойдётся в 7000 рублей;

Узнать, что приготовила вам судьба в плане отношений стоит 7000 рублей;

Прием из категории “мой идеальный имидж и стиль” обойдётся также в 7000 рублей;

Детский гороскоп стоит 8500 рублей;

Астрологический прогноз на год стоит 9500 рублей;

Узнать совместимы ли вы с партнёром, ребёнком или другими людьми из вашего окружения стоить 13000 рублей;

Соляр оценивается в 9500 рублей;

Подобрать дату соответствующую вашей личности стоит 7500 рублей.

Бесплатно предлагается получить гайд “мечты сбываются”.

Изучив каталог услуг от астролога Евгении Аминовой мы пришли к выводу о том, не можем рекомендовать пользоваться её услугами. По сути она предлагает обычные гороскопы. Таких в сети бесплатно предлагается бесплатно достаточно много.

Анализ социальных сетей astrolog aminova

У астролога Евгении Аминовой есть аккаунты в телеграмме, яндекс дзен, а также блог в инстаграме. Профиль в Instagram (*запрещенная в России соцсеть) закрытый. Отправив заявку и подождав несколько дней, мы так и не получили одобрения.

Активно развивается и канал в telegram. На сегодняшний день там 660 подписчиков. Новые посты появляются на постоянной основе.

Реальные отзывы об астрологе Елене Аминовой

Выше мы уже говорили, что астролог Евгения Аминова не принимает заявки соцсети. Ввиду этого невозможно узнать публикует ли она отзывы клиентов.

Что касается комментариев на форумах, то никаких отзывов об астрологе Елене Аминовой нет. Эксперты также не высказывают своего мнения по ее деятельности.

Выводы о деятельности эзотерика

Изучив предоставленную астрологом Евгенией Аминовой информацию об образовании, а также прайс-лист на предоставляемые услуги, мы пришли к выводу о том, что не можем рекомендовать её как специалиста.

На консультациях, которые проводятся только онлайн, этот человек даёт абстрактную информацию о достижении успеха или грядущих переменах. При этом ссылается на гороскопы, значение чисел и так далее.

Помните ваш успех в любви не зависит от карт, деньги появятся только, если их заработать, а здоровье зависит от образа жизни и своевременного лечения.