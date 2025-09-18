Топ-3 Эзотерика
Евгения Кондрашина
Отзывы о Евгении Кондрашиной и ее Академии эзотерика

18.09.2025, 8:30, Рейтинг эзотериков
Теги:

Евгения Кондрашина позиционирует себя как эзотерик и наставник, обещающий помочь в создании духовного наследия для будущих поколений. В этом материале рассмотрим её активность в социальных сетях, перечень услуг в Академии эзотерика и отзывы клиентов.

Биография Евгении Кондрашиной

Официальная биография Евгении Кондрашиной отсутствует. Данные об образовании, полученных сертификатах или профессиональной квалификации не представлены. Известно, что она работает под псевдонимом evgenijawax, но достоверная информация о прошлом, квалификации или обучении не раскрывается.

Социальные сети evgenijawax

Евгения Кондрашина ведёт несколько соцсетей под именем evgenijawax. В Telegram-канале с названием “Мудрость женщины. Евгения Кондрашина” публикуется контент, связанный с эзотерикой, включая график марафонов и тематические посты. На момент подготовки материала количество подписчиков составляет 3 732 человека, что говорит о невысокой активности и популярности аккаунта.

Также присутствуют страницы в Instagram и YouTube, где проводятся мастер-классы. Основное внимание в этих видео уделяется темам судьбы, подсознания, психологии и духовного самопознания. Несмотря на это, собственного сайта Евгения Кондрашина не имеет.

Какие услуги предлагает Евгения Кондрашина?

Услуги Евгении Кондрашиной предлагаются через так называемую Академию эзотерика. Все занятия и консультации проходят исключительно онлайн. В профиле во ВКонтакте можно найти доступ к различным видам контента и услуг. Значительная часть предложений носит поверхностный характер и не отражает глубокие знания в эзотерической практике.

Среди услуг:

  • Обучающие курсы по картам Таро;
  • Практики и мини-курсы медитации;
  • Онлайн-консультации с эзотерической направленностью.

Отдельно упоминается возможность участия в бесплатных мини-курсах. Однако весь контент ограничен социальными сетями, нет отдельной образовательной платформы либо продвинутого функционала обучения.

Отзывы о Евгении Кондрашиной: что говорят клиенты?

Отзывы о Евгении Кондрашиной в основном размещаются в комментариях под её постами и видео. Несмотря на наличие определённой аудитории, объективной оценки эффективности не представлено. Все опубликованные отклики под контролем администратора, что не исключает возможного удаления негативных сообщений.

Отзывы публикуются в Telegram-канале, однако невозможно удостовериться в их достоверности. Факт того, что биография эзотерика не раскрыта и нет подтверждённых данных о профессиональных навыках, вызывает недоверие к опубликованным мнениям. Нет свидетельств об успешной практике или результатах услуг, кроме самих отзывов, предоставленных самой Евгенией.

Выводы по деятельности Евгении Кондрашиной

Анализ деятельности Евгении Кондрашиной и её Академии эзотерика вызывает сомнения. Биография специалиста неизвестна, отсутствуют документы, подтверждающие наличие у неё необходимых знаний и опыта. Собственного сайта нет, вся деятельность ограничена социальными сетями. Наличие только онлайн-услуг и бесплатных марафонов не даёт оснований говорить о серьёзной эзотерической школе.

Несмотря на контролируемые отзывы и минимальное количество подписчиков — 3 732 человека в Telegram, невозможно сделать однозначные выводы о качестве предоставляемых услуг. Поэтому потенциальным клиентам стоит с осторожностью относиться к предложениям Евгении Кондрашиной. Высок риск потери денег и получения недостоверной информации в эзотерической сфере.

Евгения Кондрашина
