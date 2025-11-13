13.11.2025, 10:12, Рейтинг эзотериков
Евгения Ходос отзывы: опыт работы, стоимость курсов, детали услуг
Евгения Ходос занимается эзотерикой, оказывает услуги в направлениях Таро, астрология и обучение на платной основе. За период работы, который превышает 10 лет, заявлено проведение более 2000 консультаций. На сайте предлагается несколько продуктов: индивидуальные консультации, курс «Таро с нуля», курс по астрологии, а также тематические вебинары. Стоимость одной консультации составляет 3000 рублей, время ожидания ответа на заявки до 5 дней. Обучающие материалы доступны только после полной оплаты. В рамках курса «Таро с нуля» предлагается 10 модулей, общая продолжительность обучения — 1,5 месяца. Курс по астрологии длится 2 месяца и состоит из 8 занятий. Гарантий возврата средств не предусмотрено. Вся обратная связь по обучению ведётся через закрытый Telegram-чат.
Перечень услуг и продуктов Евгении Ходос
- Индивидуальная консультация — 3000 рублей, ожидание до 5 дней, оплата до оказания услуги.
- Курс «Таро с нуля»: 10 модулей, 1,5 месяца, полная оплата до старта.
- Курс по астрологии: 8 занятий, 2 месяца, доступ возможен только после оплаты.
- Вебинары по эзотерическим темам — разовые платные мероприятия, оплата заранее.
Особенности работы и взаимодействия с клиентами
- Для получения услуги требуется полная предоплата.
- Гарантий возврата денег нет, даже при отказе до начала обучения.
- Обратная связь предоставляется только через закрытый чат в Telegram.
- Результаты консультаций не фиксируются в письменном виде, переписки не сохраняются.
Сайт Евгении Ходос не указывает наличие лицензий на образовательную деятельность или сертификатов квалификации. Отзывы и подтверждения результатов клиентов представлены только в виде скриншотов переписок без возможности проверки их подлинности.