“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Евгения Ходос

Евгения Ходос отзывы: опыт работы, стоимость курсов, детали услуг

Евгения Ходос занимается эзотерикой, оказывает услуги в направлениях Таро, астрология и обучение на платной основе. За период работы, который превышает 10 лет, заявлено проведение более 2000 консультаций. На сайте предлагается несколько продуктов: индивидуальные консультации, курс «Таро с нуля», курс по астрологии, а также тематические вебинары. Стоимость одной консультации составляет 3000 рублей, время ожидания ответа на заявки до 5 дней. Обучающие материалы доступны только после полной оплаты. В рамках курса «Таро с нуля» предлагается 10 модулей, общая продолжительность обучения — 1,5 месяца. Курс по астрологии длится 2 месяца и состоит из 8 занятий. Гарантий возврата средств не предусмотрено. Вся обратная связь по обучению ведётся через закрытый Telegram-чат.

Перечень услуг и продуктов Евгении Ходос

Индивидуальная консультация — 3000 рублей, ожидание до 5 дней, оплата до оказания услуги.

Курс «Таро с нуля»: 10 модулей, 1,5 месяца, полная оплата до старта.

Курс по астрологии: 8 занятий, 2 месяца, доступ возможен только после оплаты.

Вебинары по эзотерическим темам — разовые платные мероприятия, оплата заранее.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Особенности работы и взаимодействия с клиентами

Для получения услуги требуется полная предоплата.

Гарантий возврата денег нет, даже при отказе до начала обучения.

Обратная связь предоставляется только через закрытый чат в Telegram.

Результаты консультаций не фиксируются в письменном виде, переписки не сохраняются.