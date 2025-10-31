Еванеглина

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о тарологе Евангелине: разоблачение taro evangelina online

Специалист, работающий под именем Евангелина, активно продвигает себя в интернете как энергокоуч и таролог. По заявлению самой Евангелины, она использует не только Таро, но и нумерологию, древние энергетические практики и Матрицу судьбы. Несмотря на внушительный список эзотерических направлений, в сети можно встретить множество негативных отзывов о ее работе. Ниже представлен подробный анализ ее биографии, услуг и отзывов клиентов.

Биография таролога Евангелины

Евангелина практически не раскрывает информацию о своей личности. Известно лишь, что она называет себя практикующим тарологом, использующим энергетические практики и нумерологию. Однако нет сведений о том, где она получала знания и кто ее обучал. Евангелина не публикует дипломы, сертификаты или подтверждающие документы. Также она не упоминает о своих наставниках или пути в эзотерике.

Свою систему толкования карт, якобы разработанную за шесть лет практики, она считает особенно точной. Но за этот сравнительно небольшой срок вряд ли возможно досконально освоить даже классическую трактовку арканов, не говоря уже о создании собственных подходов. Ее имя не появляется на телевидении, радио и в профильных изданиях. Также отсутствует участие в эзотерических конференциях и взаимодействие с другими практиками.

Какие услуги предлагает Евангелина?

На лендинге Евангелины, размещённом на платформе Tilda, перечислены все доступные услуги. Ассортимент включает:

большие годовые расклады;

сезонные прогнозы;

гадания по вопросам отношений и работы;

поиск партнёра по картам Таро;

анализ мужчины через арканы;

аудио и видео расклады онлайн;

общая консультация;

индивидуальные расклады по заявленным темам.

Стоимость зависит от количества вопросов и сложности запроса. Приоритетность и прямой эфир оплачиваются отдельно. Самая дорогая услуга — годовой расклад — стоит 20 000 рублей. За минимальные расклады и разбор отдельных вопросов нужно заплатить 3 300 рублей.

Также таролог проводит обучение Таро — цена зависит от тарификации курса. Кроме того, у Евангелины есть Telegram-канал с ежемесячной подпиской за 999 рублей, где публикуются расширенные расклады.

На YouTube у taro evangelina online 879 подписчиков. Видео с гаданиями обновляются нечасто, комментарии к ним ограничены. В представленных записях видно, что Евангелина не соблюдает базовых принципов работы с картами: расклады выглядят случайными, карта выпадает без объяснений, архетипы и положения арканов в раскладе игнорируются. Это вызывает сомнения в ее компетентности как таролога.

В Instagram под именем taro evangelina online у нее 102 000 подписчиков. Страница обновляется каждый день, публикуются видео с общими раскладами по темам — чаще всего отношения и будущее. Также в профиле указана информация об услугах и платных форматах взаимодействия.

Запись на консультацию доступна через онлайн-форму или по телефону: 79263593871.

Отзывы о тарологе Евангелине: что говорят клиенты?

Отзывы на личных страницах и в социальных аккаунтах представлены преимущественно анонимными публикациями без конкретных деталей или подтверждений эффективности. Однако на независимых площадках присутствует множество негативных откликов, где Евангелину прямо называют мошенницей.

Клиенты указывают на то, что расклады не сбываются, и при этом сам процесс гадания вызывает подозрения. Пользователи отмечают, что таролог путается в значениях карт Таро, применяет неверные трактовки и демонстрирует поверхностное знание системы. Кроме того, отсутствует подтверждение квалификации и обучения.

Выводы по деятельности таролога Евангелины

Отзывы реальных клиентов, размещённые вне личных ресурсов таролога, преимущественно критические. Логично предположить, что уровень профессионализма taro evangelina online не соответствует заявленному. Отсутствие документированных доказательств образования, публичных выступлений, упоминаний в профильной среде, реальных примеров успешных прогнозов — всё это вызывает сомнение в подлинности заявленного эзотерического опыта. Обращение к этому специалисту может не оправдать ожиданий.