Отзывы о Елизавете Дорофеевне: что известно о деятельности гадалки

Елизавета Дорофеевна позиционирует себя как ясновидящая и экстрасенс, утверждая, что способна менять ситуацию в жизни клиента посредством магических ритуалов. Однако проверка ее опыта, квалификации и обратной связи от клиентов вызывает множество вопросов.

Биография Елизаветы Дорофеевны

Своими способностями Елизавета называет дар, проявившийся еще в раннем возрасте. По утверждениям самой гадалки, сначала она обладала способностью предвидеть будущее, а позднее освоила традиционные магические практики. Также указано, что она работает дистанционно и использует полностью безопасные ритуалы. Она заявляет о более чем 20-летнем стаже, однако никакие документы, подтверждающие этот опыт, не предоставлены. Нет ни сертифицированных курсов, ни дипломов, никаких лицензий или доказательств эзотерического образования. Все ее знания описываются как «уникальные» и «древние», без указания источников. Елизавета Дорофеевна избегает публичности: аккаунты в социальных сетях не поддерживает, собственного сайта или блога не имеет, в СМИ или на телевидении не появляется. Ее деятельность ограничивается размещением объявлений на эзотерических онлайн-ресурсах и виртуальных досках предложений. Обширной аудиторией она не пользуется.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Елизавета Дорофеевна?

На платформе “Гадалика” указаны основные направления, с которыми работает гадалка. В их числе:

предсказание будущего;

диагностика негативных влияний;

выполнение древних обрядов за несколько сеансов;

постановка магической защиты.

Специализацию Елизавета формулирует как решение проблем в сфере любовных отношений. В описании услуг включены следующие пункты:

возвращение ушедших партнеров;

белые привороты;

восстановление отношений после развода;

устранение одиночества;

создание любовных заговоров без негативных последствий;

примирение поссорившихся влюбленных.

Также заявлено, что она оказывает помощь в вопросах здоровья, финансовой стабильности, а также в установлении связи с загробным миром. Стоимость работ нигде не обозначена. Обещания гарантированного результата составляют 100%, однако механизм возврата денег при неудовлетворительном исходе полностью отсутствует. Сведения о прошлых успешных кейсах представлены в виде кратких историй, где, например, с помощью ритуала была устранена алкогольная зависимость или сохранен брак. Однако фактологическая достоверность этих случаев проверить невозможно. Елизавета принимает клиентов как лично, так и дистанционно. География ее работы распространяется на любую точку России и зарубежья. Запись осуществляется через мессенджер Telegram по нику gadalkaeliza или по телефону, адрес офиса или иного физического местоположения не афишируется.

Отзывы о Елизавете Дорофеевне: что говорят клиенты?

Положительные комментарии о работе Елизаветы можно найти на сайтах, однако большая их часть оформлена без указания авторства, написана однотипно и вызывает подозрения в их подлинности. Среди реальных отзывов — негативные обвинения в сторону гадалки от бывших клиентов. На сайте Союза магов России указано, что Елизавету считают мошенницей. Претензии касаются как полного отсутствия результата, так и ухудшения ситуации после проведенных обрядов. Одна из клиенток заявляет, что ритуалы не дали какого-либо эффекта, деньги не были возвращены, а проблема только усугубилась.

Выводы по деятельности Елизаветы Дорофеевны

Елизавета Дорофеевна заявляет о себе как о специалисте с большим опытом и способностях в области магии. Однако ни один из этих тезисов не подтвержден официально. Документов о квалификации не существует, отзывы клиентов указывают на недостоверность ее деятельности и отсутствие результатов. Деньги берутся без подтвержденных гарантий, обратной связи в случае неудачи не предполагается. Отсутствие публичной активности, отсутствие прозрачности в вопросах образования и работы с клиентом делают деятельность Елизаветы Дорофеевны сомнительной.