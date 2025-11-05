“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Элеонора Герейро

Отзывы об Элеоноре Герейро – тарологе и парапсихологе из Апатит

В этом материале подробно рассмотрена деятельность Элеоноры Герейро из города Апатиты Мурманской области, которая позиционирует себя как биоэнергет, таролог и парапсихолог. Также будет разобрана информация о ценах на её услуги и мнения людей, обращавшихся к ней.

Биография Элеоноры Герейро

Подробные сведения о биографии Элеоноры Герейро отсутствуют. Известно только, что день рождения у неё 11 июня, и она проживает в городе Апатиты Мурманской области. На её странице в социальной сети VK скрыта информация о семейном положении, интересах, контактных данных, а также полностью отсутствуют данные в разделах «образование и карьера». Несмотря на то, что она называет себя психологом, парапсихологом, неопсихологом, телесным терапевтом, биоэнергетом и тарологом, подтверждающих сведений о наличии профильного образования или квалификаций не обнаружено. Никаких сертификатов, дипломов или даже намёков на профильную подготовку открытым доступом не представлено, что вызывает сомнения в легитимности таких профессиональных наименований.

Какие услуги предлагает Элеонора Герейро?

Свою деятельность Элеонора связывает с психологическим тренинг-центром «Flower of life», размещённом на платформе ВКонтакте. Услуги, которые она предоставляет, содержат следующие позиции:

Вебинары и тренинги на темы: «Мой путь», «Я создаю свое финансовое благополучие», «Я учусь себя любить»;

Расклады и консультации по картам Таро;

Изготовление и продажа обережных изделий: нитей, браслетов и лул.

Продажа амулетов и запись на персональные консультации осуществляется через её личный аккаунт в VK.

Стоимость услуг Элеоноры Герейро

Цены на услуги напрямую на её странице в соцсети не указаны. Однако по единственному обнаруженному отзыву можно сделать вывод, что по мнению клиента стоимость невелика. Между тем, обращение к информации тренинг-центра «Flower of life» показывает, что участие в одном вебинаре стоит около 2500 рублей, тогда как участие в целом проекте начинается от 6000 рублей. Стоимость изготовленных вручную оберегов варьируется: нити – 500 рублей, браслеты – 800 рублей, а лулы – по 1500 рублей.

Отзывы о деятельности Элеоноры Герейро

На текущий момент отзывов о её работе крайне мало. Фактически, обнаружен только один, и тот – резко отрицательного характера. В отзыве выражается сомнение по поводу того, что консультация была проведена дипломированным психологом или парапсихологом с реальным опытом. Критика направлена на отсутствие профессионализма и формального подхода к вопросам, связанным с психологической или энергетической помощью.

Выводы по деятельности Элеоноры Герейро

По результатам изучения представленной информации о деятельности Элеоноры Герейро можно утверждать, что её заявления о профессионализме как парапсихолога или биоэнергета никак не подтверждены. Указанные навыки ограничиваются чтением Таро, созданием талисманов и сеансами общения, что традиционно свойственно представителям эзотерических направлений. Отсутствие внятных данных о её образовании и квалификациях, минимальный объём отзывов и сомнительный состав услуг ставят под вопрос эффективность и обоснованность её деятельности.