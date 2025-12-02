Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Елена Некрасова
Елена Некрасова

02.12.2025, 12:05, Рейтинг эзотериков
Теги:

Таролог Елена Некрасова: отзывы, расклады и курс elenataro school

В данной статье рассматривается деятельность таролога, работающей под именем Елена Некрасова. Разбираем подробности биографии, принципы работы проекта elenataro school, стоимость курсов, а также реальные отзывы клиентов и наблюдения по представленному контенту.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография таролога Елены Некрасовой

Елена Некрасова позиционирует себя как квалифицированного психолога, однако наличие профильного образования не подтверждается — скан диплома отсутствует. Периодически участвует в тренингах и мастер-классах. В аккаунте Instagram размещено порядка 10 сертификатов и свидетельств, крайние датированы 2025 годом. Какие именно учреждения выдали данные документы, не указано.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Как функционирует elenataro school

Проект elenataro school представлен на нескольких площадках: Instagram, Telegram, YouTube, а также рекламный Taplink. В Instagram и YouTube публикуются похожие материалы — таролог делает общие расклады, рассказывает о карме и картах Таро. Однако на YouTube видеоматериалы зачастую получают менее 50 просмотров. В Instagram активность выше, но количество подписчиков невелико.

Телеграм-канал elenataro school обновляется почти ежедневно: публикуются обобщенные расклады и проводятся акции. Также через этот канал можно выйти на платные консультации.

Ключевое направление — обучающий курс по картам Таро. Обещается, что после прохождения курса клиенты смогут самостоятельно делать предсказания. Летняя цена 4-месячного курса составляет 60 000 рублей, а с 1 сентября она возрастает до 100 000 рублей. Для получения цен на личные консультации предлагается обратиться к Елене с помощью WhatsApp по либо через личные сообщения в социальных сетях. Консультации проводятся онлайн.

Отзывы о Елене Некрасовой: что говорят клиенты?

В лентах социальных сетей публикуются преимущественно только положительные отклики, однако все они размещены самой тарологом. Общие расклады довольно размыты и универсальны, что позволяет применять их к любым ситуациям. На сторонних сайтах в интернете отсутствуют как негативные, так и позитивные отзывы. В отдельных обсуждениях присутствуют нейтральные мнения и замечания.

Выводы по деятельности Елены Некрасовой

Елена Некрасова заявляет о 15-летнем опыте и специализируется на вопросах, связанных с отношениями и материальной сферой. Она не берется за темы, затрагивающие здоровье, смерть, магическое вмешательство и работу с несовершеннолетними. Представлены несколько сертификатов по психологии и психиатрии, однако реальную квалификацию или гарантии эффективности услуг по этим документам определить невозможно.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Елена Некрасова
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность