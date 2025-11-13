“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Каплунова

Отзывы об астрологе Елене Каплуновой: мнения клиентов, услуги и присутствие в соцсетях

Елена Каплунова — начинающий астролог, проходящий обучение в Школе Астрологии «11 Дом» на факультете «Звёздные мастера» у Екатерины Дятловой. Она пробует себя в практике и участвует в астробитвах как способ получить первые консультационные навыки и привлечь внимание. В этом материале собрана систематизированная информация о предлагаемых услугах, активности в социальных сетях и реальных отзывах клиентов.

Биография Елены Каплуновой

Астрологическая карьера Елены Каплуновой пока находится на стартовом этапе. Она числится студенткой факультета «Звёздные мастера» Школы Астрологии «11 Дом», где её наставником является Екатерина Дятлова. Практический путь только начинается: теоретическая база уже есть, но полноценный опыт консультирования ограничен. Участие в астробитвах выступает главным каналом получения обратной связи и опыта.

Какие услуги предлагает Елена Каплунова?

Елена предоставляет дистанционные консультации, специфика которых связана с астрологическим анализом различных жизненных аспектов:

Анализ взаимотношений: выявление трудностей, понимание влияния астрологических аспектов на динамику между людьми, оценка факторов гармонизации или напряженности в отношениях.

Финансовая диагностика на основе гороскопов: анализ роли планет во влиянии на денежные потоки, а также определение наиболее подходящего момента для инвестиций или перемен.

Астрологическая помощь в преодолении внутренних ограничений: поиск выходов из зоны комфорта и блокировок посредством анализа гороскопа личности.

Работа с натальной картой: выявление скрытого потенциала и характеристик, влияющих на судьбу индивида.

Информация о стоимости консультаций полностью отсутствует.

Деятельность Елены Каплуновой в соцсетях

Главной платформой для распространения материалов служит YouTube-канал под названием «АСТРОзнание». Его аудитория составляет 14 тыс. подписчиков, общее количество загруженных видеоматериалов — 160. Тематика видео построена вокруг базовых астрологических объяснений и критики распространённых мифов.

Кроме YouTube, Елена размещает публикации во «ВКонтакте», где также пишет об астрологических концепциях, делится участием в проектах и сообщает о предоставлении консультаций. Однако активности в других популярных соцсетях, таких как Instagram или Telegram, не зафиксировано.

Отзывы о Елене Каплуновой: что говорят клиенты?

Отзывы об астрологе Елене Каплуновой немногочисленны. Упоминаются мнения пользователей, оставленные под видеозаписями на YouTube. Серьёзных жалоб замечено не было, но и наличия активной клиентской базы не отмечается. Внешний фидбэк минимален, а обсуждение услуг ограничено комментарием на YouTube и постами в ВКонтакте.

Выводы по деятельности Елены Каплуновой

Астрологическая деятельность Елены Каплуновой, по факту, только зарождается. Несмотря на учёбу в Школе Астрологии «11 Дом» и участие в тематических проектах вроде астробитв, её стаж консультирования минимален. Информации о чётких результатах её работы, уровне экспертизы или подтверждённых кейсах не опубликовано. Это затрудняет полноценную оценку её профессионального уровня. Те, кто ищет опытного специалиста с проверенной репутацией, могут столкнуться с недостатком доверия к её квалификации именно из-за нехватки подтверждённого опыта и отзывов.