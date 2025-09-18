Елена Чурзина отзывы: что известно о деятельности и курсах

18.09.2025, 9:36, Рейтинг эзотериков
Елена Чурзина ведет авторский проект “Я — счастливая женщина” и занимается проведением курсов в собственной онлайн-школе Рей Ки. За несколько лет она оформила свою деятельность через сайт reikiwoman и социальные сети, активно набирая аудиторию. В этом обзоре приводится конкретная информация о курсах, специализации в эзотерике, опыте и откликах клиентов.
Биография Елены Чурзиной
Информацию о Елене Чурзиной можно найти на ее визитке elenachurzina ru, где она указывает, что получила статус мастер-учителя РейКи уже в 2007 году. Инициатор проекта “Я — счастливая женщина”, она является кандидатом социологических наук, практикующим женским психологом и НЛП-мастером. С 2011 года фокусируется исключительно на работе с женщинами, утверждая, что разработала авторские методики. В 2018 году был открыт онлайн-проект — школа РейКи Елены Чурзиной.
Какие услуги предлагает Елена Чурзина?
На официальной площадке reikiwoman представлены различные разделы обучения. В список курсов входят:
- Первая ступень для начинающих (первая ступень)
- Курс для учениц 1-ой ступени Рэй Ки
- Посвящение в 4-ю ступень Рэй Ки
Каждый из курсов содержит краткое пояснение. Стоимость не указывается сразу — возможен переход по кнопке “Узнать больше”, где предлагается более полная информация по содержанию занятий. После завершения курса выдается онлайн-сертификат. В рамках программы предлагаются также личные целительские практики и консультации с Еленой Чурзиной, где она должна отвечать на вопросы участников.
Деятельность в соцсетях happy4woman ru
Платформы, на которых Елена Чурзина публикует свою деятельность, включают:
- Telegram-канал “Женская Академия Рэй Ки (ЖАР)”
- VK
- Instagram (запрещённый в РФ) — “Елена Чурзина | Я – счастливая женщина!”
- YouTube — “Елена Чурзина | Я – счастливая женщина!”
Во всех каналах размещаются посты, видеоматериалы, статьи и обучающий контент. Общее количество подписчиков на VK, YouTube и других платформах не превышает 50 000 человек.
На её официальном сайте также есть разделы с личной информацией, описанием программ, блогом, результатами учеников и контактной формой связи. В блоге опубликованы материалы по женским практикам, темам самоисцеления и начальной эзотерической подготовки.
Отзывы о Елене Чурзиной: что говорят клиенты?
Отзывы на сайте и в соцсетях Елены Чурзиной, как правило, исключительно положительные. По состоянию на момент публикации отрицательные отклики отсутствуют. Никакой альтернативной точки зрения или критики не представлено — в публичном доступе фигурируют только одобрительные мнения. Оценки, отличные от позитивных, не приводятся ни на официальных площадках, ни в форумах, привязанных к проекту.
Выводы по деятельности Елены Чурзиной
Елена Чурзина активно продвигает свою школу РейКи с 2018 года, опираясь на эзотерическую направленность курсов и работу только с женской аудиторией. Модель деятельности построена на обучении разным ступеням РейКи и индивидуальной онлайн-работе. Используются стабильные рекламные каналы в виде Telegram, VK, Instagram и YouTube. Информации о ценообразовании на курсы нет, а представленные отзывы — строго позитивные. Независимых оценок и объективных рецензий на деятельность Чурзиной в открытом виде не размещается.