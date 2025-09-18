“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Чурзина отзывы: что известно о деятельности и курсах

Елена Чурзина ведет авторский проект “Я — счастливая женщина” и занимается проведением курсов в собственной онлайн-школе Рей Ки. За несколько лет она оформила свою деятельность через сайт reikiwoman и социальные сети, активно набирая аудиторию. В этом обзоре приводится конкретная информация о курсах, специализации в эзотерике, опыте и откликах клиентов.

Биография Елены Чурзиной

Информацию о Елене Чурзиной можно найти на ее визитке elenachurzina ru, где она указывает, что получила статус мастер-учителя РейКи уже в 2007 году. Инициатор проекта “Я — счастливая женщина”, она является кандидатом социологических наук, практикующим женским психологом и НЛП-мастером. С 2011 года фокусируется исключительно на работе с женщинами, утверждая, что разработала авторские методики. В 2018 году был открыт онлайн-проект — школа РейКи Елены Чурзиной.

Какие услуги предлагает Елена Чурзина?

На официальной площадке reikiwoman представлены различные разделы обучения. В список курсов входят:

Первая ступень для начинающих (первая ступень)

Курс для учениц 1-ой ступени Рэй Ки

Посвящение в 4-ю ступень Рэй Ки

Каждый из курсов содержит краткое пояснение. Стоимость не указывается сразу — возможен переход по кнопке “Узнать больше”, где предлагается более полная информация по содержанию занятий. После завершения курса выдается онлайн-сертификат. В рамках программы предлагаются также личные целительские практики и консультации с Еленой Чурзиной, где она должна отвечать на вопросы участников.

Деятельность в соцсетях happy4woman ru

Платформы, на которых Елена Чурзина публикует свою деятельность, включают:

Telegram-канал “Женская Академия Рэй Ки (ЖАР)”

VK

Instagram (запрещённый в РФ) — “Елена Чурзина | Я – счастливая женщина!”

YouTube — “Елена Чурзина | Я – счастливая женщина!”

Во всех каналах размещаются посты, видеоматериалы, статьи и обучающий контент. Общее количество подписчиков на VK, YouTube и других платформах не превышает 50 000 человек.

На её официальном сайте также есть разделы с личной информацией, описанием программ, блогом, результатами учеников и контактной формой связи. В блоге опубликованы материалы по женским практикам, темам самоисцеления и начальной эзотерической подготовки.

Отзывы о Елене Чурзиной: что говорят клиенты?

Отзывы на сайте и в соцсетях Елены Чурзиной, как правило, исключительно положительные. По состоянию на момент публикации отрицательные отклики отсутствуют. Никакой альтернативной точки зрения или критики не представлено — в публичном доступе фигурируют только одобрительные мнения. Оценки, отличные от позитивных, не приводятся ни на официальных площадках, ни в форумах, привязанных к проекту.

Выводы по деятельности Елены Чурзиной

Елена Чурзина активно продвигает свою школу РейКи с 2018 года, опираясь на эзотерическую направленность курсов и работу только с женской аудиторией. Модель деятельности построена на обучении разным ступеням РейКи и индивидуальной онлайн-работе. Используются стабильные рекламные каналы в виде Telegram, VK, Instagram и YouTube. Информации о ценообразовании на курсы нет, а представленные отзывы — строго позитивные. Независимых оценок и объективных рецензий на деятельность Чурзиной в открытом виде не размещается.