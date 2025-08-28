Топ-3 Эзотерика
Екатерина Воронова

Екатерина Воронова – биография, услуги, канал “Мой любимый эзотерик”, реальные отзывы

28.08.2025, 8:48
Теги:

Автор телеграмм-канала “Мой любимый эзотерик” Екатерина Воронова – расстановщик, наставник, астролог, , создатель метода по возвращению человеческих душ, а также различных челленджей, марафонов, тренингов и обучений по расстановкам, которые прошли десятки учеников Кати.

В этой статье проверим, действительно ли Екатерина Воронова специалист и профессиональный расстановщик, изучим ее деятельность, посмотрим, какие отзывы оставляют клиенты и попытаемся понять, стоит ли проходить ее наставничества и обучения.

Биография Екатерины Вороновой

Екатерина Воронова интересовалась эзотерикой и таро с детства, но взрослые люди и внешний мир глушили в ней этот порыв. Будучи беременной, она обратилась к нумерологу, которая сказала Кате, что ей нужно работать с родом. Так, потихоньку эзотерика вновь начала появляться в жизни Екатерины.

Екатерина Воронова начала заниматься астрологией в 2019 году, потом стала проводить обучения в этой сфере. До этого она работала на износ, а в ее жизни были проблемы с финансами и здоровьем. Благодаря астрологии Екатерина встретила любимого мужчину и вышла замуж, увеличила доход, встала на путь предназначения и помогла десяткам девушек обрести счастье и вернуться к себе истинной.

В 2022 году, по словам Екатерины, у нее открылись магические дары, которые она внедрила в свой авторский метод расстановок и помогает людям в эзотерических и психологических вопросах. К сожалению, реально ли девушка обладает магией, волшебством или даром экстрасенса, проверить невозможно.

Эзотерик Екатерина Воронова имеет 2 незаконченных высших образования. О прохождении девушкой каких-либо специализированных обучений неизвестно, подтверждающих документов, соответственно, тоже не найдено. Удалось выяснить только то, что она обучалась у точно таких же наставников, которые сами обучались у подобных наставников, которые обучают наставничеству.

На сегодняшний день астролог Екатерина Воронова позиционирует себя как спасительницу душ, родолога, наставника и эзотерического расстановщика.

Услуги наставника

Екатерина Воронова – эзотерик и создатель авторского метода по возвращению душ людям в земной мир. У Екатерины нет ни сайта, ни внятно оформленного профиля с услугами в соцсетях. Анализируя аккаунты Екатерины, стало понятно, какой спектр онлайн-услуг она предлагает, среди них:

  • запись на личные консультации;
  • наставничество;
  • расстановки;
  • обучение расстановкам и астрологии;
  • различные марафоны, тренинги и инфопродукты.

Екатерина заявляет, что за 20 минут сделает ученика полноценным расстановщиком, за 3 дня – эзотериком, а через месяц обещает богатство на продаже этих услуг. Складывается впечатление, что такая перспектива выглядит как схема от мошенницы.

мой любимый эзотерик екатерина воронова

По информации из соцсетей Екатерины Вороновой, все ее инфопродукты с необоснованно очень высокими ценами. Так, ее расстановка стоит 55 555 рублей, авторский тренинг – 150 000 рублей, личная работа 550 000 рублей.

Соцсети “Мой любимый эзотерик”

В социальных сетях астролог Екатерина Воронова с ником “Мой любимый эзотерик” проводит прямые эфиры, делится своими знаниями и опытом. Кроме этого, Екатерина часто проводит эзотерические и духовные челленджи бесплатно, но при этом говорит, что для энергообмена желательно пожертвовать любую сумму на ее карту. В целом, в ее блогах особо не наблюдается полезной и качественной информации об эзотерике.

мой любимый эзотерик екатерина воронова

Ее профили в Instagram (*запрещенная в РФ соцсеть), Telegram и других соцсетях собирают от 368 до 2376 подписчиков.

Активность и вовлеченность аудитории эзотерика на просторах сети – низкая. Так, при почти 2,5 тыс. подписчиков в Инстаграме, у Екатерины всего несколько десятков лайков, живых комментариев нет. На фоне этого возникает вопрос, насколько реальны все эти подписчики.

мой любимый эзотерик екатерина воронова

Скорее всего, большая часть из них – результат накрутки, а услуги и деятельность астролога не имеют настоящей популярности.

Реальные отзывы о Екатерине Вороновой

В своих соцсетях эзотерик Екатерина Воронова выкладывает исключительно положительные отзывы и результаты учеников, прошедших ее обучения и программы.

мой любимый эзотерик екатерина воронова

Под постами Екатерины встречаются пару отрицательных комментариев.

мой любимый эзотерик екатерина воронова

При этом, в комментариях под публикациями астролога почти нет отзывов о Екатерине Вороновой, поэтому оценить ее персональные услуги невозможно.

В целом, в открытом доступе на март 2024 года, не наблюдаются особых слов благодарности, негативных откликов или жалоб об услугах и курсах эзотерика Екатерины Вороновой. Все это может говорить о непопулярности ее курсов.

Выводы о деятельности эзотерика

По результатам нашего обзора, вероятнее всего, Екатерина Воронова является классическим наставником наставников и инфоцыганкой.

В сети нет особой информации об успешности эзотерика, а также нет данных о квалификациях девушки, что ставит под сомнения ее профессиональность.

Проанализировав информацию о деятельности Екатерины в соцсетях, можем прийти к следующим выводам:

  • стоимость ее услуг и обучений сильно завышены;
  • она транслирует успешный успех и обещает волшебные результаты, а вся работа эзотерика выглядит как проект психолога ради заработка;
  • реальных отзывов и вовлеченности ее аудитории относительно мало.

Исходя из этого, мы не рекомендуем обращаться за помощью и консультацией к Екатерине Вороновой, а также проходить ее наставничества.

А чтобы не обмануться на других эзотериках и гадалках, занимающихся мошеннической деятельностью, на нашем сайте вы можете ознакомиться с полным рейтингом экспертов, прошедших проверку.

Екатерина Воронова
