“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Екатерина Воронова – биография, услуги, канал “Мой любимый эзотерик”, реальные отзывы

Автор телеграмм-канала “Мой любимый эзотерик” Екатерина Воронова – расстановщик, наставник, астролог, , создатель метода по возвращению человеческих душ, а также различных челленджей, марафонов, тренингов и обучений по расстановкам, которые прошли десятки учеников Кати.

В этой статье проверим, действительно ли Екатерина Воронова специалист и профессиональный расстановщик, изучим ее деятельность, посмотрим, какие отзывы оставляют клиенты и попытаемся понять, стоит ли проходить ее наставничества и обучения.

Биография Екатерины Вороновой

Екатерина Воронова интересовалась эзотерикой и таро с детства, но взрослые люди и внешний мир глушили в ней этот порыв. Будучи беременной, она обратилась к нумерологу, которая сказала Кате, что ей нужно работать с родом. Так, потихоньку эзотерика вновь начала появляться в жизни Екатерины.

Екатерина Воронова начала заниматься астрологией в 2019 году, потом стала проводить обучения в этой сфере. До этого она работала на износ, а в ее жизни были проблемы с финансами и здоровьем. Благодаря астрологии Екатерина встретила любимого мужчину и вышла замуж, увеличила доход, встала на путь предназначения и помогла десяткам девушек обрести счастье и вернуться к себе истинной.

В 2022 году, по словам Екатерины, у нее открылись магические дары, которые она внедрила в свой авторский метод расстановок и помогает людям в эзотерических и психологических вопросах. К сожалению, реально ли девушка обладает магией, волшебством или даром экстрасенса, проверить невозможно.

Эзотерик Екатерина Воронова имеет 2 незаконченных высших образования. О прохождении девушкой каких-либо специализированных обучений неизвестно, подтверждающих документов, соответственно, тоже не найдено. Удалось выяснить только то, что она обучалась у точно таких же наставников, которые сами обучались у подобных наставников, которые обучают наставничеству.

На сегодняшний день астролог Екатерина Воронова позиционирует себя как спасительницу душ, родолога, наставника и эзотерического расстановщика.

Услуги наставника

Екатерина Воронова – эзотерик и создатель авторского метода по возвращению душ людям в земной мир. У Екатерины нет ни сайта, ни внятно оформленного профиля с услугами в соцсетях. Анализируя аккаунты Екатерины, стало понятно, какой спектр онлайн-услуг она предлагает, среди них:

запись на личные консультации;

наставничество;

расстановки;

обучение расстановкам и астрологии;

различные марафоны, тренинги и инфопродукты.

Екатерина заявляет, что за 20 минут сделает ученика полноценным расстановщиком, за 3 дня – эзотериком, а через месяц обещает богатство на продаже этих услуг. Складывается впечатление, что такая перспектива выглядит как схема от мошенницы.

По информации из соцсетей Екатерины Вороновой, все ее инфопродукты с необоснованно очень высокими ценами. Так, ее расстановка стоит 55 555 рублей, авторский тренинг – 150 000 рублей, личная работа 550 000 рублей.

Соцсети “Мой любимый эзотерик”

В социальных сетях астролог Екатерина Воронова с ником “Мой любимый эзотерик” проводит прямые эфиры, делится своими знаниями и опытом. Кроме этого, Екатерина часто проводит эзотерические и духовные челленджи бесплатно, но при этом говорит, что для энергообмена желательно пожертвовать любую сумму на ее карту. В целом, в ее блогах особо не наблюдается полезной и качественной информации об эзотерике.

Ее профили в Instagram (*запрещенная в РФ соцсеть), Telegram и других соцсетях собирают от 368 до 2376 подписчиков.

Активность и вовлеченность аудитории эзотерика на просторах сети – низкая. Так, при почти 2,5 тыс. подписчиков в Инстаграме, у Екатерины всего несколько десятков лайков, живых комментариев нет. На фоне этого возникает вопрос, насколько реальны все эти подписчики.

Скорее всего, большая часть из них – результат накрутки, а услуги и деятельность астролога не имеют настоящей популярности.

Реальные отзывы о Екатерине Вороновой

В своих соцсетях эзотерик Екатерина Воронова выкладывает исключительно положительные отзывы и результаты учеников, прошедших ее обучения и программы.

Под постами Екатерины встречаются пару отрицательных комментариев.

При этом, в комментариях под публикациями астролога почти нет отзывов о Екатерине Вороновой, поэтому оценить ее персональные услуги невозможно.

В целом, в открытом доступе на март 2024 года, не наблюдаются особых слов благодарности, негативных откликов или жалоб об услугах и курсах эзотерика Екатерины Вороновой. Все это может говорить о непопулярности ее курсов.

Выводы о деятельности эзотерика

По результатам нашего обзора, вероятнее всего, Екатерина Воронова является классическим наставником наставников и инфоцыганкой.

В сети нет особой информации об успешности эзотерика, а также нет данных о квалификациях девушки, что ставит под сомнения ее профессиональность.

Проанализировав информацию о деятельности Екатерины в соцсетях, можем прийти к следующим выводам:

стоимость ее услуг и обучений сильно завышены;

она транслирует успешный успех и обещает волшебные результаты, а вся работа эзотерика выглядит как проект психолога ради заработка;

реальных отзывов и вовлеченности ее аудитории относительно мало.

Исходя из этого, мы не рекомендуем обращаться за помощью и консультацией к Екатерине Вороновой, а также проходить ее наставничества.

