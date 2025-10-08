“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Екатерина Краскина

Екатерина Краскина отзывы: что говорят о деятельности контактера и ченнелера

Екатерина Краскина активно позиционирует себя как потомственного мага, ясновидящую и опытного контактера. В её социальных сетях и на сайте опубликована информация о биографии и услугах в сфере эзотерики, включая ченнелинг, онлайн-консультации и продажу авторских товаров. Ниже рассмотрим детали её деятельности и мнения клиентов.

Биография Екатерины Краскиной

Екатерина Васильевна Краскина заявляет о своих способностях к ченнелингу и ясновидению с детства. По её словам, она видит сущностей с раннего возраста и является потомственным магом. Образование и энергетическую практику, согласно утверждениям, проходила у лучших специалистов в сфере эзотерики. В её биографии упоминаются «несколько личных трансформационных лет», в течение которых она, как утверждается, получала силу и знания в духовной сфере. Описание своего пути она публикует в Telegram, Instagram, ВКонтакте и на личном сайте, где также частично представлены отзывы и впечатления клиентов от её работы.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Екатерина Краскина?

На страницах официального сайта и канала во ВКонтакте Екатерина Краскина предлагает различные эзотерические услуги и продукты:

Поездки по местам силы, стоимостью от 27000 до 200000 рублей.

Обучающие курсы по темам: ченнелинг, бизнес, психология, нумерология. Цены варьируются от 1123 до 77777 рублей.

Онлайн-консультации, включающие прорицания и послания высших сил — от 10000 до 20000 рублей.

Участие в закрытом клубе. Стоимость участия не указана, определяется после одобрения кандидатуры.

Авторские кулоны по ценам от 5555 до 28765 рублей.

Продукты под названиями «волшебные краски» и «волшебное масло» — по 555 рублей.

Отзывы о Екатерине Краскиной: что говорят клиенты?

Мнения о деятельности Краскиной Екатерины Васильевны неоднозначны. Среди опубликованных отзывов присутствуют как положительные комментарии, так и заявления о недовольстве. Некоторые бывшие клиенты считают, что подход к консультациям является поверхностным, а предоставляемая информация может вводить в заблуждение. Другие жалуются, что ожидания от сотрудничества не соответствовали полученному опыту. Ссылки на отзывы встречаются в её личных аккаунтах, однако сомнителен объективный характер этих публикаций.

Выводы по деятельности Екатерины Краскиной

Екатерина Краскина представляет себя как проводника информации от высших сил и автора эзотерических курсов с поддержкой в виде различных продуктов и путешествий. Она ссылается на наследственные способности и многолетний трансформационный опыт. Однако отзывы о Екатерине Краскиной, в том числе размещенные на её страницах, демонстрируют противоречивую реакцию аудитории. В сочетании с высокими ценами на услуги и отсутствием прозрачных гарантий, это вызывает вопросы к эффективности и обоснованности сотрудничества.