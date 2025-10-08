Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Екатерина Краскина
Екатерина Краскина

08.10.2025, 9:51, Рейтинг эзотериков
Теги:

Екатерина Краскина отзывы: что говорят о деятельности контактера и ченнелера

Екатерина Краскина активно позиционирует себя как потомственного мага, ясновидящую и опытного контактера. В её социальных сетях и на сайте опубликована информация о биографии и услугах в сфере эзотерики, включая ченнелинг, онлайн-консультации и продажу авторских товаров. Ниже рассмотрим детали её деятельности и мнения клиентов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Екатерины Краскиной

Екатерина Васильевна Краскина заявляет о своих способностях к ченнелингу и ясновидению с детства. По её словам, она видит сущностей с раннего возраста и является потомственным магом. Образование и энергетическую практику, согласно утверждениям, проходила у лучших специалистов в сфере эзотерики. В её биографии упоминаются «несколько личных трансформационных лет», в течение которых она, как утверждается, получала силу и знания в духовной сфере. Описание своего пути она публикует в Telegram, Instagram, ВКонтакте и на личном сайте, где также частично представлены отзывы и впечатления клиентов от её работы.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Екатерина Краскина?

На страницах официального сайта и канала во ВКонтакте Екатерина Краскина предлагает различные эзотерические услуги и продукты:

  • Поездки по местам силы, стоимостью от 27000 до 200000 рублей.
  • Обучающие курсы по темам: ченнелинг, бизнес, психология, нумерология. Цены варьируются от 1123 до 77777 рублей.
  • Онлайн-консультации, включающие прорицания и послания высших сил — от 10000 до 20000 рублей.
  • Участие в закрытом клубе. Стоимость участия не указана, определяется после одобрения кандидатуры.
  • Авторские кулоны по ценам от 5555 до 28765 рублей.
  • Продукты под названиями «волшебные краски» и «волшебное масло» — по 555 рублей.

Отзывы о Екатерине Краскиной: что говорят клиенты?

Мнения о деятельности Краскиной Екатерины Васильевны неоднозначны. Среди опубликованных отзывов присутствуют как положительные комментарии, так и заявления о недовольстве. Некоторые бывшие клиенты считают, что подход к консультациям является поверхностным, а предоставляемая информация может вводить в заблуждение. Другие жалуются, что ожидания от сотрудничества не соответствовали полученному опыту. Ссылки на отзывы встречаются в её личных аккаунтах, однако сомнителен объективный характер этих публикаций.

Выводы по деятельности Екатерины Краскиной

Екатерина Краскина представляет себя как проводника информации от высших сил и автора эзотерических курсов с поддержкой в виде различных продуктов и путешествий. Она ссылается на наследственные способности и многолетний трансформационный опыт. Однако отзывы о Екатерине Краскиной, в том числе размещенные на её страницах, демонстрируют противоречивую реакцию аудитории. В сочетании с высокими ценами на услуги и отсутствием прозрачных гарантий, это вызывает вопросы к эффективности и обоснованности сотрудничества.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Екатерина Краскина
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность