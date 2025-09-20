“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Екатерина Гриценко

Отзывы о Екатерине Гриценко — нумерологе и астрологе

Екатерина Гриценко Викторовна представляет себя как нумеролога, астролога и мистика. Автор методики расчёта личности и судьбы по дате рождения, она ведёт собственную школу и блог. Ниже приведён разбор её биографии, услуг, активности в социальных сетях и реальные отзывы клиентов, позволившие сформировать общий вывод о её деятельности.

Биография Екатерины Гриценко

Подробности личной жизни Екатерины Гриценко нигде не представлены. Ни возраст, ни образование, ни прежняя профессиональная деятельность не раскрываются. В открытых источниках отсутствует информация о наличии дипломов или иных официальных подтверждений прохождения курсов по эзотерике или нумерологии.

Известно, что она основала собственную школу, в рамках которой ведёт курс по авторской системе распознавания личности. Также она администрирует дзен-канал под названием “Разговор с экстрасенсом”, где публикуются тексты о так называемых “знаках судьбы” и мистических датах.

Однако следует отметить, что Екатерина Гриценко не предоставляет ни одного официального сертификата об обучении. Отсутствие подтверждённых дипломов вызывает сомнение в квалификации эзотерика.

Какие услуги предлагает Екатерина Гриценко?

Основной продукт — курс “Личность и судьба”, длительностью 11 недель. Программа предполагает освоение понимания судьбоносных векторов жизни человека, анализа совместимости и правил консультирования.

Предусмотрены следующие тарифы:

“Краткий курс” — 25 000 рублей

“Полный курс” — 78 000 рублей

“Продвинутый курс с мастером” — 180 000 рублей

Кроме обучения, Гриценко Екатерина Викторовна оказывает личные консультации. Записаться возможно не сразу, так как, по её словам, очередь растягивается на полгода, а в некоторых случаях и на годы.

Во время консультации используется натальная карта, на основе которой эзотерик проводит разбор жизненных проблем. Стоимость такой консультации составляет 100 000 рублей.

Анализ социальной активности нумеролога Екатерины Гриценко

Гриценко Екатерина представлена в нескольких соцсетях — Telegram, VK, YouTube и на платформе Дзен. Однако наибольшую активность она проявляет в Telegram-канале, где публикует прогнозы на каждый месяц, пишет о “тайнах пасхального кулича”, “мистических днях” и регулярно объявляет о наборе в группы обучения.

Канал “Разговор с экстрасенсом” на платформе Дзен содержит статьи, в которых она размышляет о “загадках праздников”, “опасных днях года” и “судьбоносных периодах” для каждого месяца.

Отзывы о Екатерине Гриценко: что говорят клиенты?

На сайте школы опубликованы отзывы исключительно положительного характера от тех, кто прошёл обучение или побывал на индивидуальных консультациях. Комментарии посвящены благодарности автору курсов, но ни одного отрицательного высказывания на площадке не представлено.

Отсутствие негативных отзывов выглядит неестественно, особенно с учётом высокой стоимости услуг и длительного времени ожидания приёма. Это может указывать на редактирование или фильтрацию комментариев.

Выводы по деятельности Екатерины Гриценко

Екатерина Гриценко Викторовна занимается проведением онлайн-обучения и частными консультациями по тематикам нумерологии и астрологии, предлагая курс “Личность и судьба” с ценами до 180 000 рублей и личную встречу — за 100 000 рублей.

При этом отсутствуют сертификаты, подтверждающие получение соответствующего образования. Все сведения о биографии эзотерика скрыты, а отзывы на официальном сайте не содержат критики. Эти моменты создают повод для сомнений в достоверности происходящего и доверии к эксперту.