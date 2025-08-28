Отзывы о Екатерине Гилевой: биография нумеролога, обзор деятельности таролога, анализ услуг специалиста
Екатерина Гилева — психолог и арт-терапевт, нумеролог, таролог, писатель, автор, в том числе, популярной «Нумерология Таро». Также Екатерина — ведущая авторских обучающих нумерологических курсов.
В этой статье мы расскажем вам о жизненном пути героини, о том, как она пришла к своей профессии и нумерологической практике, и покажем отзывы от тех людей, которые уже воспользовались услугами Екатерины Гилевой.
Биография Екатерины Гилевой
Многие из нас хотели бы быть осознаннее: понимать мотивы своих слов, мыслей и поступков, знать, как работает наша психика.
Екатерина Гилева никогда не была исключением. В юности она считала, что не понимает себя, и, как следствие, окружающих. Тогда она осознала: «Хочу стать психологом».
20 лет назад, в 2004 году Екатерина поступила в ВУЗ на психологический факультет. Новые знания увлекали. Она, вдохновленная, усиленно работала над собой и своими установками, путем проб и ошибок обнаруживала в себе скрытые таланты и незнакомые ранее грани личности.
Шаг за шагом, девушка достигала желаемого, и уверенно ставила галочки напротив поставленных целей:
- купить машину;
- купить квартиру;
- сделать дизайнерский ремонт.
Екатерина Гилева вела сессии, как психолог. На основе опыта своих пациентов девушка сделала вывод, что те психологические приемы и техники, которыми она владела, были действенны не для всех. Но ведь ценность работы с психологом в том, чтобы пациент получал результат от консультаций со специалистом.
Главная цель работы Екатерины состояла в том, чтобы помогать людям находить ответы на их вопросы. И, раз психология не казалась героине эффективной, она окунулась в эзотерику, а затем и в нумерологию. Именно нумерология, как считает Екатерина, способна дать ответы на вопросы любого человека, если подобрать правильную методику.
Так начался путь Екатерины Гилевой в нумерологии таро — предсказаний с помощью чисел.
Сейчас она — автор нумерологических техник, книг и обучающих курсов.
Деятельность нумеролога Екатерины Гилевой в интернете
Нумеролог активно ведет социальные сети, где мы можем узнать больше о ней, ее продуктах и походе. Вот, где мы можем с ней познакомиться:
- Сообщество ВКонтакте «Инсайт. Школа нумерологии Екатерины Гилевой».
- Канал на YouTube «Инсайт с Екатериной Гилевой».
- Канал в Telegram «ИНСАЙТ – нумерология с Гилёвой Екатериной».
- Блог в Instagram (принадлежит Meta: запрещенной в РФ организации) @gilewa31219.
- Блог в Дзен «Нумеролог Гилева Екатерина».
- Сайт школы нумерологии Екатерины Гилевой «INSAITE: Миром правят цифры».
- Сайт Екатерины Гилевой «Матрица Судьбы».
Наиболее активно Екатерина ведет сообщество ВК и Telegram-канал. Там она оставляет ссылки на свои видеоролики с Ютуб-канала, анонсирует и рекламирует свои курсы, пишет посты и размещает свои аудио-подкасты, делится отзывами клиентов.
Услуги нумеролога и цены на них
На своем сайте «insiteschool» Екатерина Гилева рассказывает о себе и своих услугах, и, конечно, предлагает нам их купить. Расскажем подробнее о том, что доступно к покупке:
- Мастер-класс «Кармический след в дате рождения» — 0 ₽.
Инфопродукт представляет собой полуторачасовую лекцию, доступную в течение 7 дней с момента покупки. В лекции говорится о карме и видах кармических расчетов, формуле, о том, как арканы влияют на судьбу, и об особенностях чтения кармы.
- Формула «Кармическая ошибка» — 5 500 ₽.
Продукт состоит из лекций, нескольких конспектов, и портретной карты. Доступен 1 месяц с момента покупки.
Расчет по формуле покажет человеку его позиции, в том числе ключевую — кармическую ошибку. Еще он поможет освоить инструмент коррекции кармических событий.
- Базовый курс «Самореализация» — 25 000 ₽.
Доступ к курсу дается на 6 месяцев с момента покупки.
Курс предназначен для того, чтобы помочь ученикам осознать их уникальность, понять, в чем их сила и слабость, и раскрыть таланты.
Программа курса состоит из 9 блоков. Каждый из блоков включает в себя разнообразные материалы: в некоторых из них от 7 до 56 лекций в формате видео, некоторое количество конспектов и другие обучающие материалы.
Также на курсе предоставляется доступ к специальному калькулятору для расчетов даты рождения.
Информация на сайте говорит о том, что по итогу прохождения курса вы станете на 80% продуктивной личностью.
- Глубинный курс «Матрица души» (пакет «Практический») — 25 000 ₽.
Доступ к курсу дается на 6 месяцев с момента покупки.
Цель курса — помочь «включить» все сферы жизни, если присутствует ощущение, что какая-то из них выпадает (карьера, отношения, творчество и т.д.).
Курс состоит из 5 блоков теории и 12 онлайн-практик, а также лекций и конспектов. По окончанию курса выпускникам выдается сертификат.
- Курс «Кармический портрет».
Доступ к курсу дается на 1 год с момента покупки.
Этот инфопродукт предназначен помочь человеку изучить его прошлое воплощение, и узнать о кармических законах, которым подчиняется его жизнь.
Программа состоит из 10 блоков, которые включают в себя лекции, конспекты и алгоритмы, и калькулятора. Для тарифов уровня «Продвинутый» программа расширена до 12 блоков.
- Сайт Екатерины Гилевой «Матрица Судьбы»
На сайте можно рассчитать и получить расшифровку разных видов матрицы: общую, финансовую, детскую, и на совместимость.
Реальные отзывы об услугах Екатерины Гилевой
В сообществе ВК Екатерины есть обсуждения с отзывами на ее инфопродукты. Каждый полон восторга: подача, содержание, и сама нумеролог — по мнению комментаторов, прекрасно все. Покажем вам некоторые из этих отзывов.
Еще мы заглянули в комментарии к видеороликам и записям прямых трансляций Екатерины на YouTube. Здесь, кроме благодарных единомышленников, появляются и критики, недовольные манерой речи спикера и подачей ею информации.
В открытых источниках мы увидели негативный отзыв, посыл которого таков: Екатрина не договаривает о крайне значимых моментах своей жизни, которые точно повлияли бы на ее репутацию, и вообще, она — мошенница и аферистка, потому что нумерология не имеет за собой научно-доказательной базы и связи с реальностью.
Другая же девушка поделилась негативным опытом сотрудничества с Екатериной Гилевой:
И, напоследок, покажем вам отзывы о книге «Нумерология Таро» Екатерины Гилевой.
Подведем итоги: покупать ли курсы и книгу «Нумерология Таро» Екатерины Гилевой, и реальны ли отзывы
Мнения о героине нашей статьи разнятся: кто-то проходит ее курсы один за другим, а кто-то считает Екатерину Гилеву мошенницей. Есть читатели, довольные ее книгами, а есть те, кто считает, что содержание ее книг — «вода». Некоторые зрители девушки пишут благодарности в комментариях под роликами, но некоторые возмущены ее повествованием.
Мы не сможем проверить на подлинность ни один из отзывов, и выбор, верить ли критике, или же позитивным откликам, остается только за вами.
