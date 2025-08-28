“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Отзывы о Екатерине Гилевой: биография нумеролога, обзор деятельности таролога, анализ услуг специалиста

Екатерина Гилева — психолог и арт-терапевт, нумеролог, таролог, писатель, автор, в том числе, популярной «Нумерология Таро». Также Екатерина — ведущая авторских обучающих нумерологических курсов.

В этой статье мы расскажем вам о жизненном пути героини, о том, как она пришла к своей профессии и нумерологической практике, и покажем отзывы от тех людей, которые уже воспользовались услугами Екатерины Гилевой.

Биография Екатерины Гилевой

Многие из нас хотели бы быть осознаннее: понимать мотивы своих слов, мыслей и поступков, знать, как работает наша психика.

Екатерина Гилева никогда не была исключением. В юности она считала, что не понимает себя, и, как следствие, окружающих. Тогда она осознала: «Хочу стать психологом».

20 лет назад, в 2004 году Екатерина поступила в ВУЗ на психологический факультет. Новые знания увлекали. Она, вдохновленная, усиленно работала над собой и своими установками, путем проб и ошибок обнаруживала в себе скрытые таланты и незнакомые ранее грани личности.

Шаг за шагом, девушка достигала желаемого, и уверенно ставила галочки напротив поставленных целей:

купить машину;

купить квартиру;

сделать дизайнерский ремонт.

Екатерина Гилева вела сессии, как психолог. На основе опыта своих пациентов девушка сделала вывод, что те психологические приемы и техники, которыми она владела, были действенны не для всех. Но ведь ценность работы с психологом в том, чтобы пациент получал результат от консультаций со специалистом.

Главная цель работы Екатерины состояла в том, чтобы помогать людям находить ответы на их вопросы. И, раз психология не казалась героине эффективной, она окунулась в эзотерику, а затем и в нумерологию. Именно нумерология, как считает Екатерина, способна дать ответы на вопросы любого человека, если подобрать правильную методику.

Так начался путь Екатерины Гилевой в нумерологии таро — предсказаний с помощью чисел.

Сейчас она — автор нумерологических техник, книг и обучающих курсов.

Деятельность нумеролога Екатерины Гилевой в интернете

Нумеролог активно ведет социальные сети, где мы можем узнать больше о ней, ее продуктах и походе. Вот, где мы можем с ней познакомиться:

Сообщество ВКонтакте «Инсайт. Школа нумерологии Екатерины Гилевой». Канал на YouTube «Инсайт с Екатериной Гилевой». Канал в Telegram «ИНСАЙТ – нумерология с Гилёвой Екатериной». Блог в Instagram (принадлежит Meta: запрещенной в РФ организации) @gilewa31219. Блог в Дзен «Нумеролог Гилева Екатерина». Сайт школы нумерологии Екатерины Гилевой «INSAITE: Миром правят цифры». Сайт Екатерины Гилевой «Матрица Судьбы».

Наиболее активно Екатерина ведет сообщество ВК и Telegram-канал. Там она оставляет ссылки на свои видеоролики с Ютуб-канала, анонсирует и рекламирует свои курсы, пишет посты и размещает свои аудио-подкасты, делится отзывами клиентов.

Услуги нумеролога и цены на них

На своем сайте «insiteschool» Екатерина Гилева рассказывает о себе и своих услугах, и, конечно, предлагает нам их купить. Расскажем подробнее о том, что доступно к покупке:

Мастер-класс «Кармический след в дате рождения» — 0 ₽.

Инфопродукт представляет собой полуторачасовую лекцию, доступную в течение 7 дней с момента покупки. В лекции говорится о карме и видах кармических расчетов, формуле, о том, как арканы влияют на судьбу, и об особенностях чтения кармы.

Формула «Кармическая ошибка» — 5 500 ₽.

Продукт состоит из лекций, нескольких конспектов, и портретной карты. Доступен 1 месяц с момента покупки.

Расчет по формуле покажет человеку его позиции, в том числе ключевую — кармическую ошибку. Еще он поможет освоить инструмент коррекции кармических событий.

Базовый курс «Самореализация» — 25 000 ₽.

Доступ к курсу дается на 6 месяцев с момента покупки.

Курс предназначен для того, чтобы помочь ученикам осознать их уникальность, понять, в чем их сила и слабость, и раскрыть таланты.

Программа курса состоит из 9 блоков. Каждый из блоков включает в себя разнообразные материалы: в некоторых из них от 7 до 56 лекций в формате видео, некоторое количество конспектов и другие обучающие материалы.

Также на курсе предоставляется доступ к специальному калькулятору для расчетов даты рождения.

Информация на сайте говорит о том, что по итогу прохождения курса вы станете на 80% продуктивной личностью.

Глубинный курс «Матрица души» (пакет «Практический») — 25 000 ₽.

Доступ к курсу дается на 6 месяцев с момента покупки.

Цель курса — помочь «включить» все сферы жизни, если присутствует ощущение, что какая-то из них выпадает (карьера, отношения, творчество и т.д.).

Курс состоит из 5 блоков теории и 12 онлайн-практик, а также лекций и конспектов. По окончанию курса выпускникам выдается сертификат.

Курс «Кармический портрет».

Доступ к курсу дается на 1 год с момента покупки.

Этот инфопродукт предназначен помочь человеку изучить его прошлое воплощение, и узнать о кармических законах, которым подчиняется его жизнь.

Программа состоит из 10 блоков, которые включают в себя лекции, конспекты и алгоритмы, и калькулятора. Для тарифов уровня «Продвинутый» программа расширена до 12 блоков.

Сайт Екатерины Гилевой «Матрица Судьбы»

На сайте можно рассчитать и получить расшифровку разных видов матрицы: общую, финансовую, детскую, и на совместимость.

Реальные отзывы об услугах Екатерины Гилевой

В сообществе ВК Екатерины есть обсуждения с отзывами на ее инфопродукты. Каждый полон восторга: подача, содержание, и сама нумеролог — по мнению комментаторов, прекрасно все. Покажем вам некоторые из этих отзывов.

Еще мы заглянули в комментарии к видеороликам и записям прямых трансляций Екатерины на YouTube. Здесь, кроме благодарных единомышленников, появляются и критики, недовольные манерой речи спикера и подачей ею информации.

В открытых источниках мы увидели негативный отзыв, посыл которого таков: Екатрина не договаривает о крайне значимых моментах своей жизни, которые точно повлияли бы на ее репутацию, и вообще, она — мошенница и аферистка, потому что нумерология не имеет за собой научно-доказательной базы и связи с реальностью.

Другая же девушка поделилась негативным опытом сотрудничества с Екатериной Гилевой:

И, напоследок, покажем вам отзывы о книге «Нумерология Таро» Екатерины Гилевой.







Подведем итоги: покупать ли курсы и книгу «Нумерология Таро» Екатерины Гилевой, и реальны ли отзывы

Мнения о героине нашей статьи разнятся: кто-то проходит ее курсы один за другим, а кто-то считает Екатерину Гилеву мошенницей. Есть читатели, довольные ее книгами, а есть те, кто считает, что содержание ее книг — «вода». Некоторые зрители девушки пишут благодарности в комментариях под роликами, но некоторые возмущены ее повествованием.

Мы не сможем проверить на подлинность ни один из отзывов, и выбор, верить ли критике, или же позитивным откликам, остается только за вами.

