Победитель «Битвы экстрасенсов» Дмитрий «Велес» Волхов: биография, отзывы и разоблачение

Экстрасенс Дмитрий Волхов – маг, колдун и победитель «13 Битвы экстрасенсов», практикующий языческую магию и старославянские обряды.

После «Битвы Экстрасенсов» Дмитрий Волхов имеет множество поклонников, которые верят в его уникальные способности и приходят к нему за помощью. Биография Дмитрия полна удивительных событий и историй, и он продолжает помогать людям в их жизненных трудностях.

Биография Дмитрия Волхова

Биография и личная жизнь Дмитрия не являются секретом или чем-то сокровенным для самого мужчины. Он родился 27 октября 1988 года под Москвой в Жуковском под фамилией Буриков. С детства Дима обладал необычными способностями, начал заниматься эзотерикой и парапсихологией в раннем возрасте. К увлечению магией, по словам самого Волхова, его привел внутренний зов, который он услышал еще в детстве.

Однако до того, как Дмитрий начал всерьёз заниматься эзотерикой и вести приемы, он отучился в обычной общеобразовательной школе и Московском государственном университете по специальности «Антикризисное управление».

Уже с 17 лет маг начал практиковать оккультные науки, экстрасенсорику, ритуальную магию и общение и духами. Дмитрий стал священнослужителем языческого культа бога Велеса. Волхов интересуется древней верой своих предков-славян, считая себя неоязычником, благодаря своей приверженности культу Велеса. Дмитрий говорит, что вера помогает человеку быть смелым и упорным, а также доводить начатое дело до конца.

Битва экстрасенсов

Как только Волхов освоился в мире эзотерики, он отправился на кастинг 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов». Сначала Волхов выглядел как спокойный и скромненький юноша. Красивый маг Дмитрий «Велес» Волхов быстро стал любимцем телезрителей, поражая своими способностями. В том числе способностью безошибочно определять собственность вещей и конкурентов.

Для Дмитрия Волхова «Битва экстрасенсов» стала неким билетом в медийную жизнь и распространила среди различных слоев населения информации о его магических способностях. В шоу Дмитрий использовал свечу, нож и специальную траву для обрядов. Наконец, в финале тринадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» он выиграл, опередив Елену Голунову из Сибири, азербайджанскую яснознающую Фатиму Хадуеву и американского ученика Ошо Виту Мано.

В последующие годы Волхов также участвовал в другом проекте телеканала ТНТ – «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших», где работал вместе с эстонской ведьмой и гадалкой Мэрилин Керро и самарским медиумом Александром Шепсом

Магические услуги

Дмитрий Волхов занимается как личным консультированием, так и обучением будущих профессиональных экстрасенсов и любителей. После блестящей победы в 13 сезоне «Битвы экстрасенсов» он начал проводить лекции в различных городах России. Колдун помогал участникам открыть свои способности, делясь своей философией.

Дмитрий гастролирует по России и ближайшим странам со своими лекциями и тренингами, которые направлены на развитие скрытых способностей человека. Также в последнее время часто мужчина организует так называемые походы в его «места силы». Одно подобное мероприятие обойдется поклоннику мага в 33 000 рублей.

Большой популярностью пользуются и личные приемы у мага, несмотря на их стоимость в 40 000 рублей. Дмитрий принимает всего несколько дней в определенном городе, затем перемещается в другой.

Отличительная черта эзотерики Дмитрия – основа на старославянских обрядах и язычестве. В основе языческой магии лежит идея о том, что все в мире связано и взаимосвязано. При помощи ритуалов, заклинаний и обрядов верующие обращаются к духам природы, богам и богиням, чтобы попросить их помощи или выразить благодарность. Таким образом, они надеются достичь гармонии между миром и природой, чтобы получить поддержку и защиту в своих усилиях.

Язычество также связано с цикличностью природы и времени. Многие обряды соответствуют сезонам, фазам луны или другим природным или астрономическим событиям. Например, обряды, проводимые в честь весеннего равноденствия, могут быть направлены на привлечение новой жизни и богатства, а обряды, проводимые в зимние праздники, могут быть направлены на защиту и охрану от злых сил.

Обряды древних славян включали поклонение и чтение богов, а также обращение к ним за помощью и защитой. Одним из самых известных обрядов было Святки, время встречи нового года, когда люди совершали различные обряды, чтобы пожелать богатства и удачи в новом году. Кроме того, существовали обряды, связанные с празднованием урожая, защитой от болезней и бедствий, и так далее.

Древние славянские религии также имели свои собственные символы и обряды. Например, коловрат, символ Солнца, использовался для защиты от злых сил. Обряды почитания предков также известны, чтобы почтить память и благословение умерших.

На личную консультацию к экстрасенсу можно записаться по номеру телефона и электронной почте.

Анализ социальных сетей

После победы в «Битве экстрасенсов» Дмитрий Волхов стал продвигать свою веру и религию среди разных слоев населения с помощью интернета и каналов на телевидении. На данный момент эзотерик ведет аккаунты во ВКонтакте, Instagram* (запрещенная в России социальная сеть), Facebook и канал в Телеграмм.

Самую активную работу Дмитрий проводит во ВКонтакте, здесь он публикует различные новости из своей личной жизни, приглашает своих поклонников в совместные магические путешествия и делится различными мыслями и идеями, которые как-либо связаны с язычеством.

В своем Инстаграм* dmitryvolhov маг копирует информацию из ВКонтакте. Там же он иногда проводит прямые эфиры и общается со своими подписчиками.

Помимо этого Дмитрий ведет канал в Телеграмм. В телеграм-канале мужчина общается со своими единомышленниками и поклонниками, которые поддерживают его творчество.

Дмитрий не ведет Ютуб канал, однако то количество знаний в сфере язычества, которое он имеет, мог бы легко транслировать и превратить в достойный контент.

Отзывы и разоблачения Дмитрия Волхова

Мы склонны доверять мнению других людей, особенно если они имеют схожий опыт или потребности. Большинство людей обращаются к магам и шаманам с проблемами и вопросами, связанными с жизнью, личностью, отношениями, карьерой и другими аспектами.

Сам Дмитрий не делится откликами своих клиентов в социальных сетях. Однако в интернете можно найти большое количество отзывов о Дмитрие Волхове и его магических способностях.







Хотя многие считают колдуна магическим профессионалом, другие публикуют разоблачения на Дмитрия Волхова и называют его мошенником и шарлатаном.









Однако важно понимать, что отзывы в интернете могут быть искаженными или необъективными. Некоторые конкуренты могут размещать фальшивые отклики в целях манипуляции репутацией или для привлечения клиентов.

Выводы о деятельности эзотерика

Дмитрий Волхов – известный российский экстрасенс, ясновидящий и целитель. Дмитрий имеет большую, крепкую и преданную аудиторию, которая поддерживает своего кумира и все его начинания.

Для Дмитрия превалирует количество его клиентов над качеством услуг, которые он предоставляет им. Люди часто остаются недовольными после сеанса или обучения у мага. Цены на услуги превышают среднюю стоимость по рынку эзотерических услуг.

Чтобы исключить возможность обмана со стороны ясновидящего, важно применять критическое мышление и следовать некоторым рекомендациям.

Изучите различные методы и техники, которые ясновидящие могут использовать для обмана. Это поможет вам распознать подобные приемы и быть более бдительными.

При общении старайтесь не раскрывать слишком много информации о себе. Это поможет исключить возможность использования «горячего чтения», когда ясновидящий получает информацию о вас заранее.

Не бойтесь задавать вопросы. Просите уточнить или объяснить свои предсказания. Это может помочь вам понять, насколько точными и конкретными являются ответы.

Оценивайте предсказания с критической точки зрения. Подумайте, насколько общими являются утверждения. Не принимайте все, что говорит ясновидящий как истину без должного размышления.

Перед сеансом проведите некоторое исследование и узнайте о его репутации. Прочитайте отзывы и мнения других людей, чтобы получить представление о его надежности и честности.

Важно помнить, что не все эзотерики обманывают – некоторые и правда верят в свои способности. Однако, следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы можете уменьшить риск попасть в ловушку обмана.

