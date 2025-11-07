Топ-3 Эзотерика
Дмитрий Солнцев
Дмитрий Солнцев

07.11.2025, 10:12, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Дмитрии Солнцеве и проекте lagna ru

Астролог Дмитрий Солнцев известен по эзотерическому проекту lagna ru, где он предлагает платные курсы по Джйотиш и доступ к специализированным сервисам. В данном обзоре рассматриваются сведения о его биографии, предложениях на сайте, а также мнения пользователей.

Биография Дмитрия Солнцева

Дмитрий Солнцев заявляет, что занимается астрологией около 30 лет. Начав с классических подходов, он позже переключил внимание на тибетское направление, пройдя обучение в институте ИТАМ. В этом учреждении он в дальнейшем стал преподавать Джйотиш и вести несколько курсов. Помимо этого, он открыл школу LaGna и разработал ряд сервисов по тибетской астрологии. По собственным словам, проживал в Индии в 2000-х годах, где углубился в индийские методики.

Какие услуги предлагает Дмитрий Солнцев?

Проект lagna ru функционирует как образовательная и астрологическая платформа под руководством Дмитрия Солнцева. Он позиционирует сайт как инструмент для самостоятельного расчёта индийских, тибетских и лунных гороскопов. Имеется словарь терминов. При этом ответственность за использование данных калькуляторов он официально не берёт. Также на сайте доступна профессиональная версия: месячный доступ стоит 720 рублей, годовой — 4320. Отдельно ведутся курсы по Джйотиш, минимум за 40 000 рублей за трехмесячный модуль. Максимальный тариф равен 180 000 рублей и включает три модуля и наставничество. Каких-либо сведений о других платных услугах — составлении карт, гадании или очных приёмах — не приводится. В соцсети Instagram астролог активен с 2016 года, сгенерировано более 2500 публикаций. Количество подписчиков — свыше 1600 человек. Контент посвящён мифологии Индии и астрологическим аспектам эзотерики.

Отзывы о Дмитрии Солнцеве: что говорят клиенты?

Отзывы пользователей об услугах Дмитрия Солнцева неоднородны. На официальных страницах института, где размещены его обучающие курсы, преобладают положительные комментарии, чаще всего касающиеся прохождения обучения. В то же время, на специализированных форумах появляются критические замечания. Однако обвинения в прямом мошенничестве или обмане не озвучиваются.

Выводы по деятельности Дмитрия Солнцева

Специалист сочетает несколько направлений астрологии, включая индийскую и тибетскую школы, но достоверные подтверждения эффективности его прогнозов не обнаружены. Полноценное обучение по системе Джйотиш стоит 180 000 рублей, но результаты клиентов не демонстрируются. Вся работа проводится в онлайн-режиме, записи выкладываются на сайте. Бесплатно можно изучить базовые материалы на сайте и Instagram, однако качество контента не подтверждено. Наличие благодарностей в комментариях к публикациям нельзя воспринимать как показатель эффективности услуг.

Дмитрий Солнцев
