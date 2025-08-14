“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Дмитрий Рожнов

Отзывы о Дмитрии Рожнове: деятельность, ритуалы и обучающие курсы

Дмитрий Рожнов называет себя шаманом и проживает в Москве. Вступление в эзотерику он связывает с пережитой клинической смертью, после которой начал обучение у монгольских целителей, участвовал в ритуалах аяхуаски в Перу, а также практиковал в джунглях. При этом никаких официальных документов, подтверждающих квалификацию, он не предоставляет.

Какие услуги предлагает Дмитрий Рожнов?

Основу практики Рожнова составляют шаманские ритуалы и эзотерические обряды. Он заявляет, что способен проводить:

диагностику заболеваний;

обряды по улучшению финансовых потоков и открытию «денежных каналов»;

работу по восстановлению и гармонизации отношений;

гвоздестояние — ритуал, который, по утверждению Дмитрия, мгновенно очищает сознание и укрепляет волю.

Также он предлагает обучение. Желающим пройти путь целителя, Рожнов предлагает курсы, направленные на изменение восприятия мира и развитие особого «дара». Однако стоимость этих курсов нигде не указана.

Присутствие Дмитрия Рожнова в социальных сетях

Деятельность мага активно транслируется в интернете. Так, на YouTube он продвигает обучение целительству и раскрытие способностей, которые сам обозначает как «дар». При этом отсутствуют какие-либо доказанные результаты его практики, подтверждённые отзывами реальных клиентов или документальными свидетельствами эффективности.

Во «ВКонтакте» он ведет страницу под названием «Шаман-Учитель Дмитрий-Рожнов», где описывает свою деятельность как целительскую и обучающую. Там он делится, как начать путь в эзотерике и развивать личные способности. Количество подписчиков на его странице составляет 967 человек.

На платформе Дзен его канал насчитывает 2920 подписчиков. Там размещаются материалы по темам: раскрытие дара, обучение целительству, бесплатные уроки и продвижение эзотериков. Рожнов позиционирует себя как опытного практика, трактующего опыт клинической смерти как пропуск в эзотерическую реальность. Конкретных данных о месте приёма, результатах сеансов или свидетельствах клиентов в его аккаунтах нет.

Отзывы о Дмитрии Рожнове: что говорят клиенты?

Отзывы о Дмитрии Рожнове носят в основном негативный характер. Независимо от того, какую платформу рассматривать, свидетельства клиентов отсутствуют либо указывают на сомнительность полученных результатов. Под публикациями в его социальных сетях сложно найти конструктивные комментарии от прошедших курсы или обратившихся за помощью, а все заявления о раскрытии дара опираются исключительно на его личные убеждения и субъективный опыт.

Выводы по деятельности Дмитрия Рожнова

Образ Дмитрия Рожнова создан как образ эзотерика с многолетней историей и участием в экзотических ритуалах. Однако без публичных доказательств его компетенций, официальных документов о прохождении обучения, четкой информации о результатах и реальных отзывах клиентов, обращение к нему может рассматриваться как неоправданный риск. Образ шамана, обучающего через интернет за неизвестную стоимость, без отзывов участников и подтверждений результативности практик, вызывает настороженность.