“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Дмитрий Харон

Отзывы об астрологе Дмитрии Хароне и проекте astrosolution ru

Под именем Дмитрий Харон в интернете представлен эзотерик, заявляющий о своем опыте с 2012 года. На astrosolution ru он описывает астрологические события, делится терминами и методиками, предлагает консультации в онлайне и офлайн. Ниже — подробный разбор биографии, формата работы, содержания сайта и отзывов клиентов.

Биография Дмитрия Харона

Информация о настоящем имени неоднозначна: в ряде источников фигурирует имя Дмитрий Шункарев. Согласно данным с сайта astrosolution ru, он активно консультирует с 2012 года. Упоминается участие в астрологических конференциях и наличие пройденных обучающих курсов — копии документов размещены на сайте.

Однако какие-либо подтверждения профильного образования вне области эзотерики в открытом доступе отсутствуют.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Дмитрий Харон?

Основная площадка для работы — сайт astrosolution ru. Там опубликованы статьи на темы ретроградных планет, космического влияния, а также используется профессиональная терминология. Присутствует раздел о натальных картах, другое эзотерическое содержание.

С 2014 года ведется YouTube-канал. К 2025 году на нем около 60 видео и чуть более 400 подписчиков. Контент включает разборы темы влияния астероидов на гороскопы, однако видео не набрали значительной популярности.

В Instagram зафиксировано 16 000 подписчиков, но активность практически отсутствует: всего 8 публикаций, на последняя из них датирована 2020 годом.

Прием проводится либо очно — в ряде городов Краснодарского края, либо онлайн. В предложениях указано составление натальных карт, нескольких видов гороскопов, также упоминается гадание на судьбу и рекомендации по личностному росту.

Часовая консультация с разбором здоровья и других тем обойдется в 3 000 рублей. Указано, что тарифы могут меняться, их необходимо уточнять индивидуально.

Отзывы о Дмитрии Хароне: что говорят клиенты?

На astrosolution ru размещены только положительные отклики. Жалобные сообщения на сайте не представлены.

Тем не менее, на внешних форумах встречаются критические мнения. Пользователи сообщают, что полученные консультации были размытыми, а ответы не касались напрямую заданных вопросов. Также озвучиваются претензии к недостатку конкретики в прогнозах.

Выводы по деятельности Дмитрия Харона

Представленный на astrosolution ru контент ориентирован на людей, интересующихся основами астрологии. Однако несмотря на длительное присутствие в теме — с 2012 года — уровень активности в социальных сетях и на видеоплатформах остается низким.

Часть клиентов выражают недовольство из-за обобщенных консультаций и невнятных прогнозов. В личных профилях и на форуме прослеживаются расхождения ожиданий и результата. При отсутствии четкой информации о профильном образовании и при слабой вовлеченности в развитии соцсетей, оценка деятельности остается неоднозначной.