Отзывы о Динаре Сафис: что стоит знать перед обращением

Динара Сафис заявляет о себе как о международном эксперте в таро и ясновидении, однако вокруг её деятельности остается множество неясностей. Представляя себя как награждённую премией «Человек года» PEOPLE AWARDS 2020, она активно продвигает эзотерические услуги через Instagram, при этом умалчивая о реальных фактах биографии, стоимости услуг и независимых обратных связях.

Биография Динары Сафис

Динара Сафис продвигает себя как таролога и ясновидящую, демонстрируя в Instagram, что стала лицом обложки журнала «FB» и получила премию «Человек года» PEOPLE AWARDS 2020. Однако в каком именно направлении получена эта премия, не уточняется. Биографическая информация о личной жизни, семье, образовании отсутствует полностью. В публикуемых видео показано лишь, что её посещают блогеры, якобы для консультаций, но это выглядит как рекламный приём. Достоверность происхождения её даров и более конкретных деталей квалификации скрывается, что вызывает сомнения в профессиональной подготовке эзотерика.

Какие услуги предлагает Динара Сафис?

Судя по информации из её Instagram-аккаунта dinara_safis, перечень услуг следующий:

отливка воска с целью выявления негатива, порчи, проблем со здоровьем;

диагностика блоков, мешающих личному развитию, карьере, браку;

исследование состояния энергетики клиента;

снятие проблем в отношениях и вопросах любви;

помощь при недомоганиях;

расклады таро на любые темы;

изготовление программных свечей индивидуально — после личной консультации с энергетическим считыванием.

Отдельный блок услуг включают обряды:

для зачатия;

на удачный брак;

на женскую привлекательность;

открытие денежного канала;

приобретение обеспеченного супруга;

для успешного бизнеса;

обряды белой магии и любовные ритуалы.

Ни один из этих ритуалов не снабжен пояснением о технологии проведения или необходимых атрибутах. Указано, что услуги возможны в онлайн-формате, но деталей проведения нет. Стоимость ни одного из предложенных сеансов — будь то обряд, гадание или изготовление свечи — не обозначена. Единственный способ связи — сообщение менеджеру через номер телефона, указанный в шапке профиля.

Социальные сети Динары Сафис

Основной канал продвижения — Instagram, в котором собралось примерно 800 000 подписчиков. Публикации сосредоточены на продвижении конкретных услуг — таро, ритуалы, свечи, а также периодически присутствуют фотографии путешествий и отзывы от клиентов. Активность под постами отсутствует — нет ни комментариев, ни оценок, по которым можно было бы понять реакцию аудитории. Также отсутствуют социальные доказательства эффективности обрядов за пределами размещённых ею саморекламных материалов.

Отзывы о Динаре Сафис: что говорят клиенты?

Независимых отзывов в интернете обнаружить не удалось. Основные мнения сосредоточены исключительно в её же Instagram-аккаунте. Поскольку эти отклики размещаются самой Сафис, они не могут считаться объективными. Отзывы отличаются однотипной позитивной интонацией и выглядят отредактированными. На одном эзотерическом портале удалось найти раздел с упоминанием имени Динары, содержащий некоторые комментарии — они также исключительно положительные, что вызывает определённое недоверие.

Выводы по деятельности Динары Сафис

Невозможность проверить квалификацию, отсутствие биографических данных, полная непрозрачность в вопросах оплаты и отсутствие отзывов на сторонних ресурсах значительно затрудняют объективную оценку профессионального уровня Динары Сафис. Все вышеперечисленные аспекты указывают на необходимость проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с ней, особенно учитывая характер предлагаемых эзотерических практик.