“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Диана Хадиева

Отзывы о Диане Хадиевой: что известно о тарологе missdiana020

Диана Хадиева позиционируется как таролог и психолог. Она ведет свою деятельность сразу на нескольких интернет-площадках под псевдонимами missdiana020 и missdianataro. В данном обзоре — подробности биографии, предлагаемые услуги, структура работы с клиентами и мнения людей о сотрудничестве с Хадиевой.

Биография Дианы Хадиевой

Диана Хадиева получила психологическое образование в Институте развития образования Республики Башкортостан (ИРО РБ). По её собственным словам, в эзотерической практике она более 10 лет, однако подтверждений оконченных специализированных курсов в области эзотерики или сертификаций по таро не предоставлено.

Несмотря на отсутствие информации о профессиональном эзотерическом обучении, Диана Хадиева самостоятельно разработала курсы по магическим практикам и гаданию на картах Таро. Сведения о содержании этих курсов отсутствуют.

Какие услуги предлагает Диана Хадиева?

Основная активность Дианы сосредоточена на её персональном сайте, телеграм-канале и Instagram-аккаунте. На сайте размещены минимальные сведения о ней, ссылки на связанные проекты и прайсы платных предложений. В Instagram публикуются материалы мотивационного характера, изображения, краткие ритуалы и закрытые практики. Контент носит случайный характер.

В Telegram канал добавлены тексты, касающиеся описаний психологических состояний, раскладов Таро на ближайшие события, а также объяснения, связанные с рунами. Контент частично повторяется с Instagram, но чаще содержит больше текстовых описаний.

Список платных предложений включает:

Личный онлайн-расклад — от 3000 рублей, сумма варьируется в зависимости от тематики;

Восковые отливы негатива — 5000 рублей для детей, 8000 рублей для взрослых;

Доступ на 14 дней в закрытую группу — 888 рублей;

Продажа собственных курсов по эзотерическим тематикам.

Связь с Хадиевой осуществляется через контактный номер 79173534444, указанный на ресурсах под именем missdianataro.

Отзывы о Диане Хадиевой: что говорят клиенты?

На страницах с комментариями информация представлена в основном в виде кратких благодарностей за общие и, по всей видимости, бесплатные расклады. Развернутых мнений от реальных клиентов, воспользовавшихся платными услугами, не обнаружено.

На форумах, где обсуждаются эзотерики, фигурирует отзыв клиента о несоответствии раскладов реальности. Также человек отметил, что Диана не предоставляет подробного анализа заданного вопроса, ограничиваясь обобщенными ответами.

Выводы по деятельности Дианы Хадиевой

Диана Хадиева заявляет о квалификации психолога, но при этом отсутствуют данные о наличии у неё сертификатов по направлению Таро. Несмотря на утверждение о проведении свыше 10 000 консультаций, подтвердить это невозможно — сведения о таких объемах не проверяемы.

Замечена активность в закрытых тематических группах, куда предоставляется доступ за оплату. Большая часть информации в открытом доступе общего характера — мотивационные публикации и тесты. Конкретных доказательств эффективности практик и курсов не найдено. Отзывы о личных раскладах крайне ограничены и содержат замечания по содержательной полноте ответа.