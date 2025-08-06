“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Дементий Апполонов. Обзор Соцсетей Специалиста и Отзывы о Его Работе

Дементий Апполонов — таролог с опытом работы в области гадания на картах Таро с 2004 года. Он предлагает консультации, ориентированные на помощь в решении различных жизненных ситуаций, предоставляя прогнозы и рекомендации.

Несмотря на его долгий опыт в сфере тарологии, профессиональный статус и подходы, используемые им, вызывают сомнения, так как недостаточно информации о его квалификации и подходах в работе.

Услуги, которые предоставляет Дементий

Специалист Дементий предлагает целый ряд услуг:

Политика, потому что Таро явно знают, кто выиграет следующие выборы.

Отношения и любовь, где карты могут ответить на опросы ввроде “он (она) мне подходит?”

Карьера и бизнес, с советами, которые, возможно, могут помочь, если уж совсем не повезло с планом А.

Профориентация, если вдруг хочется сменить сферу деятельности, но не знаешь с чего начать.

Денежный потенциал и достаток, конечно же, на основе Таро можно понять, когда сбудется очередной финансовый прорыв.

Дементий Апполонов, без сомнения, старается сделать свои услуги максимально доступными для всех и предлагает консультации по любому вопросу. В конце концов, кто бы отказался от возможности обратиться к старинным картам за советом? Однако стоит помнить, что эффективность таких предсказаний и «анализов» — это вопрос с многоточием.

Деятельность мага в соцсетях

Дементий Апполонов ведет свой канал на Яндекс.Дзен, где его подписчиками стали 6980 человек. На странице публикуются статьи и видео, связанные с гаданиями на картах Таро и прогнозами на различные темы. Контент разнообразен: от предсказаний на будущее до анализа текущих событий.

Аккаунт Дмитрия Апполонова на В Контакте (dimentii a) насчитывает большое количество подписчиков и является платформой для тех, кто интересуется таро и эзотерикой. Здесь можно найти посты и информацию о его услугах, а также различные статьи и прогнозы, связанные с гаданиями на картах таро.

Телеграм-канал Дмитрия Апполонова (appolonov d) представляет собой еще одну платформу для тех, кто интересуется таро и эзотерикой.

Канал appolonov gang на ютуб (dementii) привлекает внимание любителей таро и эзотерики, имея 17 тыс подписчиков и 348 видео. На канале публикуются различные таро-расклады онлайн.

Канала o dementii в инстаграм нет.

Отзывы об услугах Апполонова

Реальных отзывов о работе Апполонова немного и все они отрицательные:







Итоги обзора эзотерика

Дементий Апполонов утверждает, что у него есть опыт в тарологии и активно ведет социальные сети, но реальных результатов или отзывов от клиентов нет. Лучше не обращаться к нему.