Таролог Дементий Апполонов. Обзор Соцсетей Специалиста и Отзывы о Его Работе
06.08.2025, 6:00, Рейтинг эзотериков
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Дементий Апполонов — таролог с опытом работы в области гадания на картах Таро с 2004 года. Он предлагает консультации, ориентированные на помощь в решении различных жизненных ситуаций, предоставляя прогнозы и рекомендации.
Несмотря на его долгий опыт в сфере тарологии, профессиональный статус и подходы, используемые им, вызывают сомнения, так как недостаточно информации о его квалификации и подходах в работе.
Услуги, которые предоставляет Дементий
Специалист Дементий предлагает целый ряд услуг:
- Политика, потому что Таро явно знают, кто выиграет следующие выборы.
- Отношения и любовь, где карты могут ответить на опросы ввроде “он (она) мне подходит?”
- Карьера и бизнес, с советами, которые, возможно, могут помочь, если уж совсем не повезло с планом А.
- Профориентация, если вдруг хочется сменить сферу деятельности, но не знаешь с чего начать.
- Денежный потенциал и достаток, конечно же, на основе Таро можно понять, когда сбудется очередной финансовый прорыв.
Дементий Апполонов, без сомнения, старается сделать свои услуги максимально доступными для всех и предлагает консультации по любому вопросу. В конце концов, кто бы отказался от возможности обратиться к старинным картам за советом? Однако стоит помнить, что эффективность таких предсказаний и «анализов» — это вопрос с многоточием.
Деятельность мага в соцсетях
Дементий Апполонов ведет свой канал на Яндекс.Дзен, где его подписчиками стали 6980 человек. На странице публикуются статьи и видео, связанные с гаданиями на картах Таро и прогнозами на различные темы. Контент разнообразен: от предсказаний на будущее до анализа текущих событий.
Аккаунт Дмитрия Апполонова на В Контакте (dimentii a) насчитывает большое количество подписчиков и является платформой для тех, кто интересуется таро и эзотерикой. Здесь можно найти посты и информацию о его услугах, а также различные статьи и прогнозы, связанные с гаданиями на картах таро.
Телеграм-канал Дмитрия Апполонова (appolonov d) представляет собой еще одну платформу для тех, кто интересуется таро и эзотерикой.
Канал appolonov gang на ютуб (dementii) привлекает внимание любителей таро и эзотерики, имея 17 тыс подписчиков и 348 видео. На канале публикуются различные таро-расклады онлайн.
Канала o dementii в инстаграм нет.
Отзывы об услугах Апполонова
Реальных отзывов о работе Апполонова немного и все они отрицательные:
Итоги обзора эзотерика
Дементий Апполонов утверждает, что у него есть опыт в тарологии и активно ведет социальные сети, но реальных результатов или отзывов от клиентов нет. Лучше не обращаться к нему.