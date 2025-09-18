“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Дарье Никитиной: магия таро без подтверждения квалификации

Дарья Никитина называет себя тарологом и специализируется на раскладах карт Таро, однако ее деятельность вызывает множество вопросов. У нее отсутствует профессиональное образование, она не проходила курсы и не имеет ни дипломов, ни сертификатов. Несмотря на это, она проводит платные консультации, предлагает обучение и активно продвигается в социальных сетях. Ниже рассмотрим подробнее, кто такая Дарья Никитина, какие услуги она предлагает, и что о ней пишут пользователи.

Биография Дарьи Никитиной

По словам самой Дарьи, интерес к Таро у нее возник случайно — после того, как подруга сделала ей личный расклад, совпавший с реальностью. После этого она начала заниматься исследованиями в этой области, не проходя никакого формального обучения. Дарья Никитина не имеет профильного образования и не предоставляет подтверждающих документов, таких как сертификаты или дипломы. Несмотря на это, она считает, что может консультировать за деньги, используя карты Таро.

Дарья известна под псевдонимом «Дарья магия таро». Она утверждает, что с помощью Таро можно получать стабильный доход до 50 000 рублей в месяц и совмещать это с основной работой благодаря удаленному формату. Она делает расклады клиентам и ведёт деятельность из любого места. Однако наличие профессионального опыта у нее вызывает сомнения — опыт практически отсутствует.

Какие услуги предлагает Дарья Никитина?

Среди услуг, которые предлагает Дарья Никитина, основными являются индивидуальные расклады и онлайн-консультации, а также непрозрачное обучение без программ и методических материалов. Все прогнозы она делает с помощью карт Таро, опираясь на свои интерпретации.

Отношения: расклады включают такие позиции, как «Что с ним будет», «Любовный треугольник», «Перспектива отношений», «Обручальное кольцо», «Поиск партнёра».

Ваши вопросы: стоимость консультации по одному вопросу составляет 1000 рублей. Если клиент приобретает консультацию сразу на 10 вопросов, общая стоимость составляет 6750 рублей.

Онлайн-гадания: в случае сеанса по видеосвязи длительность составляет от 40 до 60 минут с ответом на три вопроса клиента.

Будущее, работа, финансы: клиенту предлагаются прогнозы по вопросам смены профессии, перспектив в делах, а также помощь в продаже имущества.

Критические ситуации: Дарья Никитина делает расклад и даёт рекомендации по сложным жизненным моментам.

Прогноз на событие или срок: предлагается посмотреть будущее на определённый период с помощью карт Таро.

Также в перечне есть обучение Таро — однако структура курса или тематика занятий не раскрыты, материалов нет, методических пособий не представлено. С учетом отсутствия квалификации возникают сомнения в эффективности такого обучения.

Дарья активно продвигает свою деятельность через социальные сети:

YouTube: 153 000 подписчиков, 360 выложенных видео с комментариями и реакциями.

TikTok: аккаунт под ником dasha1236121 набрал около миллиона подписчиков и 27 миллионов лайков.

ВКонтакте: около 6000 подписчиков, при этом профиль закрыт — чтобы получить доступ, нужно добавиться в друзья.

Контактный номер для записи на сеанс — 89060176062.

Отзывы о Дарье Никитиной: что говорят клиенты?

Отзывы о работе таролога Дарьи Никитиной преимущественно размещаются на её личных площадках. Большинство отзывов носят положительный характер, однако из-за того, что они опубликованы на её собственных ресурсах, достоверность этих комментариев поддается сомнению. Объективных внешних отзывов крайне мало.

Известен случай, когда клиентка обратилась с вопросом о появившемся втором мужчине. Ответ, полученный от Дарьи, не давал чёткого прогноза — прозвучал лишь общий совет «будь осторожна». По словам клиентки, ситуация якобы подтвердилась через неделю, однако подобные неопределенные формулировки позволяют интерпретировать прогноз как угодно.

Также Дарья утверждает, что работа с картами позволяет подключаться к энергоинформационному полю Земли, видеть подсознание, чувства и даже измены. Подобные заявления могут вводить клиента в стрессовое состояние и провоцировать необоснованные конфликты в личной жизни.

Выводы по деятельности Дарьи Никитиной

Анализируя деятельность Дарьи Никитиной, можно сделать вывод, что консультации и обучение, которые она предлагает, не подкреплены никакой профессиональной базой. Отсутствие подходящего образования, непрозрачность в проведении обучения и отсутствие четких гарантий результата вызывают настороженность. Несмотря на активность в социальных сетях, квалификация остается неподтвержденной, а отзывы — однобокими. При выборе эзотерика следует очень внимательно изучать всю информацию и взвешивать степень доверия к источнику.