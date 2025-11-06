“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Дарья Коэн

Дарья Коэн: отзывы, анализ услуг и присутствие в сети

Дарья Коэн — астролог и эзотерик из Санкт-Петербурга, чья деятельность включает консультации по эзотерике, ведическую астрологию и разработку защитных символов. Ниже рассмотрены предоставляемые ею услуги, активность в соцсетях и обратная связь от клиентов.

Биография Дарьи Коэн

Дарья Коэн — блогер и эзотерик с техническим образованием: изначально она обучалась на инженера-строителя. Позднее, согласно её заявлениям, перешла к практике астрологии. Позиционирует себя также как писатель. Она акцентирует внимание на индивидуальных консультациях, предсказаниях судьбы, корректировке отношений с помощью астрологических карт, занимаясь параллельно духовными практиками. Её метод связан с использованием натальных карт и эзотерических знаний для развития личности.

Какие услуги предлагает Дарья Коэн?

Среди доступных онлайн-услуг, заявленных Дарьей Коэн:

Прогнозирование с использованием гороскопов — составление прогноза на год или иной период времени на основе персональных данных клиента.

Проведение профессиональных консультаций, направленных на улучшение внутрисемейных отношений.

Индивидуальная разработка защитных символов, в соответствии с характером клиента и его особенностями.

Стоимость указанных услуг отсутствует, тарифы нигде не опубликованы.

Активность Дарьи Коэн в социальных сетях

Darja Koen представлена на нескольких популярных онлайн-платформах.

YouTube-канал Дарьи Коэн содержит 994 видеозаписи и 72,8 тыс. подписчиков. Основной контент связан с ведической астрологией, нумерологией и другими эзотерическими направлениями. На платформе размещены отклики клиентов.

Её Telegram-канал под именем vedicbloom насчитывает 5,95 тыс. подписчиков. Основные темы включают ведическую астрологию, эзотерические учения и нумерологию. В открытой биографической информации Коэн указывает увлечение вампирами.

Аккаунт в TikTok под ником dariakoen собирает 7,1 тыс. подписчиков. Здесь она выкладывает контент по древним знаниям и эзотерическим системам.

Отзывы о Дарье Коэн: что говорят клиенты?

В открытом доступе отсутствуют исчерпывающие положительные отзывы о работе Дарьи Коэн. Наоборот, публикуются жалобы, в том числе на общий подход и результаты сотрудничества с ней как эзотериком.

Выводы по деятельности Дарьи Коэн

Дарья Коэн заявляет о широком спектре эзотерических и астрологических услуг, включая создание гороскопов, консультации по отношениям и индивидуальные защитные символы. Однако отсутствие информации о ценах и неоднозначные комментарии клиентов ставят под сомнение эффективность её работы. Потенциальным клиентам рекомендуется проявлять осторожность при выборе.