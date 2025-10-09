Топ-3 Эзотерика
Борис Стромов
Борис Стромов

09.10.2025, 10:10
Теги:

Отзывы о Борисе Стромове: что известно о тарологе и его услугах

В данном обзоре представлен подробный анализ деятельности таролога Бориса Стромова. Расскажем, что известно о его биографии, услугах, активности в соцсетях и наличии реальных отзывов от клиентов. Информация актуальна по состоянию на момент публикации, все цифры и названия сохранены в исходном виде.

Биография Бориса Стромова

Информация о прошлом Бориса Стромова засекречена. Отсутствуют данные о его возрасте, образовании и рабочем стаже. Не известно, проходил ли он специализированное обучение по эзотерике или имеет ли официальное разрешение на оказание подобных услуг. Школа Таро, созданная им, начала свою деятельность в 2023 году, таким образом, срок его практики не превышает одного года. Это вызывает обоснованные вопросы о квалификации и уверенности в его компетентности.

Деятельность в социальных сетях boris stromov taro

Основные платформы, где Борис Стромов размещает информацию о себе и своей практике, — это сайты “boristarot” и “boris stromov taro”. Кроме этого, у него присутствуют аккаунты в Instagram и на YouTube. Контент, публикуемый на этих каналах, включает рассказы об истории карт Таро, анализ Высших Арканов, темы, связанные с магами и шутами, объяснения взаимодействия с колодой, разбор правильной формулировки запросов, а также расклады на темы отношений, материального положения и будущего.

Какие услуги предлагает Борис Стромов?

Связаться с Борисом Стромовым возможно только посредством Instagram-аккаунта “boris stromov taro”, который специально создан для ответов на клиентские заявки. Перечень предоставляемых им услуг включает:

  • Предсказание будущего
  • Открытые уроки, онлайн-вебинары и семинары
  • Обучающие программы и дистанционные расклады Таро
  • Учебные методички и вспомогательные материалы по Таро

Сколько стоят услуги Бориса Стромова?

Фиксированных цен на свои услуги Борис Стромов не предоставляет. Потенциальным клиентам необходимо перейти по ссылке на официальном сайте и написать ему в WhatsApp для получения информации и записи на консультацию. Такой способ взаимодействия с эзотериком вызывает дискомфорт у пользователей из-за непрозрачности процесса и невозможности заранее рассчитать стоимость. Более того, практик просит отправлять донаты, что может восприниматься как непрофессиональный подход к финансовым вопросам клиента.

Отзывы о Борисе Стромове: что говорят клиенты?

Найти реальные отзывы о тарологе Борисе Стромове практически невозможно. Комментарии клиентов отсутствуют как на его официальных ресурсах, так и в социальных сетях. Это затрудняет объективную оценку качества оказываемых услуг, стоимости раскладов и честности специалиста. Оставшиеся без ответов вопросы порождают сомнения в добросовестности эзотерика и заставляют задуматься, не является ли эта практика способом манипуляции.

Выводы по деятельности Бориса Стромова

Анализ доступной информации показывает, что деятельность Бориса Стромова как таролога вызывает множество вопросов. Его биография и уровень подготовки неизвестны широкой аудитории. Открытых откликов клиентов о качестве работы не обнаружено. Отсутствие четкой ценовой политики и необходимость напрямую связываться через мессенджер для получения условий работы добавляют недоверия к организованному процессу взаимодействия. В подобных условиях клиентам стоит проявлять осторожность при обращении к данному специалисту.

