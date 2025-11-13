“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Борис Щитов

Отзывы о Борисе Щитове: правда о его деятельности

Борис Борисович Щитов — фигура, связанная с астрологией, эзотерической литературой и авторскими книгами на тему звездных карт. В этом обзоре представлены факты о нем, перечень его изданий, а также мнения читателей и аналитическая оценка его вклада в область астрологии.

Биография Бориса Щитова

Борис Щитов родом из Калуги и получал астрологическое образование в школе Павла Глобы. Со временем он создал собственное общество «Урания» и стал одним из организаторов Калужского Рериховского общества культуры. Умер он в 2011 году, не будучи официально награжден за свои труды, на 48-м году жизни. Известность получил не за консультативную деятельность, которой официально не занимался, а за публикации в российских астрологических сборниках, лекции и составление лунных календарей и гороскопов. Подтвержденной практики работы с клиентами или конкретных отзывов о консультациях не сохранилось.

Какие услуги предлагает Борис Щитов?

По данным из открытых источников, Борис Щитов не имел официального сайта, аккаунтов в социальных сетях, а также каких-либо каналов для приема клиентов. Отсутствует подтверждение ведения астрологической практики в формате личных консультаций. Единственный подтвержденный формат распространения его деятельности — книги под названием «Основы астрологии», выпущенные издательством эзотерической литературы «Велигор». Стоимость одной книги составляет 1500 рублей. Сами издания включают материалы о звездной астрологии, описании движения небесных тел, исторических процессах, построении прогностических схем и составлении гороскопов. Также есть упоминание, что Щитов основал астрологическую школу и преподавал в ней, но каких-либо сведений о продолжительности ее работы, формате обучения или стоимости курсов нет. На текущий момент эта школа, по всей вероятности, уже не функционирует.

Отзывы о Борисе Щитове: что говорят клиенты?

Отклики касаются исключительно книжной деятельности астролога. Комментарии пользователей, размещенные на сторонних интернет-площадках, в целом касаются структуры и содержания книг. Некоторые отмечают, что текст написан на уровне, требующем базовых знаний, так что для начинающих освоить материалы трудно. Из отзывов выясняется, что стиль подачи может быть сложен для восприятия, а прикладная ценность информации не очевидна. Подтверждений успешного применения предоставленных методик в реальной практике в отзывах нет. Также среди реальных упоминаний отсутствует информация о том, как часто данные в его работах соответствуют действительности или применимы в современных условиях.

Выводы по деятельности Бориса Щитова

Основная деятельность Бориса Щитова ограничивалась написанием и публикацией книг; признаков вовлеченности в практическую астрологическую работу не обнаружено. Его труды появились задолго до распространения современных цифровых коммуникаций, а значит ни одной цифровой площадки для обратной связи с потенциальной аудиторией он не использовал. Также нельзя получить точную информацию о его уровне профессионализма или точности гороскопов, так как данные о результатах его прогнозов отсутствуют. Книги не обновлялись и могут содержать устаревшую информацию, а значит использовать их как актуальный источник довольно затруднительно. Общий анализ позволяет утверждать, что проверка компетентности Щитова невозможна из-за ограниченности и неподтвержденности сведений о его образовании и практике.