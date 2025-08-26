Светлана Блантер – ведический астролог
26.08.2025, 13:23, Рейтинг эзотериков
Теги:
Светлана Блантер уже 4 года занимается древней ведической астрологией, которую изучала 20 лет. Она основала свою школу “Guru-Mangala”, где преподаёт Джйотиш-астрологию, которая основывается не только на расположении звезд, но и на кармических законах.
Биография
Светлана Блантер родилась в 1977 году. Закончила РГСУ по специальности социологии, кандидат социологических наук, доцент. Много лет преподавала в вузе. Живёт в Москве, замужем.
Более 20 лет изучала и систематизировала различные направления ведической и западной астрологии, 4 года её преподаёт.
Сайт
На сайте https://www.guru-mangala.ru/ Светлана рассказывает о своей школе. Чувствуется, что она профессиональный преподаватель – информация доносится последовательно и понятно. Курсы предлагаются с домашними заданиями и без них. Также с сайта можно скачать все компьютерные программы, с которыми предстоит работать.
Цены средние, но в совокупности набежит не маленькая сумма. Начальный курс стоит 15 000 р, но его не будет достаточно. Чтобы научиться составлять карты и что-то в них понимать, надо пройти несколько курсов, а это не каждому по карману.
Соцсети
Светлана Блантер ведёт активную деятельность во всех соцсетях:
- выкладывает видео с прогнозами;
- проводит прямые эфиры;
- рассказывает о ведической астрологии;
- рассматривает конкретные ситуации.
Без знания основных понятий астрологии некоторые видео смотреть сложно. Светлана отвечает на большую часть вопросов, старается объяснить так, чтобы человек понял.
Отзывы
Негативных отзывов о Светлане Блантер обнаружить не удалось, либо она их тщательно удаляет. Судя по отзывам, ученики довольны её методами преподавания.
Светлана не боится разбирать конкретные ситуации.
Выводы
- Ведическая астрология – наука очень сложная. Даже в Индии не каждый решится её изучать. Придётся пройти не один курс, потратить много времени и сил, и, конечно, денег. Светлана училась 20 лет, прежде чем начать консультировать. Не каждый осилит такой долгий путь.
- Ещё одна проблема – чтобы получить полный гороскоп, человек должен знать не только дату, но и точное время рождения. Время мало кто знает, и не факт, что оно точное.
- Судя по отзывам, Светлана занимается плагиатом, поэтому может быть, лучше обратиться к первоисточнику.
Светлана Блантер разбирается в астрологии, не боится отвечать на вопросы, может аргументированно спорить с другими астрологами. Но учиться у Светланы придётся долго и упорно, при этом нужно иметь достаточно времени и денег.