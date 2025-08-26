“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Светлана Блантер – ведический астролог

Светлана Блантер уже 4 года занимается древней ведической астрологией, которую изучала 20 лет. Она основала свою школу “Guru-Mangala”, где преподаёт Джйотиш-астрологию, которая основывается не только на расположении звезд, но и на кармических законах.

Биография

Светлана Блантер родилась в 1977 году. Закончила РГСУ по специальности социологии, кандидат социологических наук, доцент. Много лет преподавала в вузе. Живёт в Москве, замужем.

Более 20 лет изучала и систематизировала различные направления ведической и западной астрологии, 4 года её преподаёт.

Сайт

На сайте https://www.guru-mangala.ru/ Светлана рассказывает о своей школе. Чувствуется, что она профессиональный преподаватель – информация доносится последовательно и понятно. Курсы предлагаются с домашними заданиями и без них. Также с сайта можно скачать все компьютерные программы, с которыми предстоит работать.

Цены средние, но в совокупности набежит не маленькая сумма. Начальный курс стоит 15 000 р, но его не будет достаточно. Чтобы научиться составлять карты и что-то в них понимать, надо пройти несколько курсов, а это не каждому по карману.

Соцсети

Светлана Блантер ведёт активную деятельность во всех соцсетях:

выкладывает видео с прогнозами;

проводит прямые эфиры;

рассказывает о ведической астрологии;

рассматривает конкретные ситуации.

Без знания основных понятий астрологии некоторые видео смотреть сложно. Светлана отвечает на большую часть вопросов, старается объяснить так, чтобы человек понял.

Отзывы

Негативных отзывов о Светлане Блантер обнаружить не удалось, либо она их тщательно удаляет. Судя по отзывам, ученики довольны её методами преподавания.

Светлана не боится разбирать конкретные ситуации.

Выводы

Ведическая астрология – наука очень сложная. Даже в Индии не каждый решится её изучать. Придётся пройти не один курс, потратить много времени и сил, и, конечно, денег. Светлана училась 20 лет, прежде чем начать консультировать. Не каждый осилит такой долгий путь. Ещё одна проблема – чтобы получить полный гороскоп, человек должен знать не только дату, но и точное время рождения. Время мало кто знает, и не факт, что оно точное. Судя по отзывам, Светлана занимается плагиатом, поэтому может быть, лучше обратиться к первоисточнику.

Светлана Блантер разбирается в астрологии, не боится отвечать на вопросы, может аргументированно спорить с другими астрологами. Но учиться у Светланы придётся долго и упорно, при этом нужно иметь достаточно времени и денег.