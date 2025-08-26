Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Светлана Блантер

Светлана Блантер – ведический астролог

26.08.2025, 13:23, Рейтинг эзотериков
Теги:

Светлана Блантер уже 4 года занимается древней ведической астрологией, которую изучала 20 лет. Она основала свою школу “Guru-Mangala”, где преподаёт Джйотиш-астрологию, которая основывается не только на расположении звезд, но и на кармических законах.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография

Светлана Блантер родилась в 1977 году. Закончила РГСУ по специальности социологии, кандидат социологических наук, доцент. Много лет преподавала в вузе. Живёт в Москве, замужем.

Более 20 лет изучала и систематизировала различные направления ведической и западной астрологии, 4 года её преподаёт.

Сайт

На сайте https://www.guru-mangala.ru/ Светлана рассказывает о своей школе. Чувствуется, что она профессиональный преподаватель – информация доносится последовательно и понятно. Курсы предлагаются с домашними заданиями и без них. Также с сайта можно скачать все компьютерные программы, с которыми предстоит работать.

Цены средние, но в совокупности набежит не маленькая сумма. Начальный курс стоит 15 000 р, но его не будет достаточно. Чтобы научиться составлять карты и что-то в них понимать, надо пройти несколько курсов, а это не каждому по карману.

Соцсети

Светлана Блантер ведёт активную деятельность во всех соцсетях:

  • выкладывает видео с прогнозами;
  • проводит прямые эфиры;
  • рассказывает о ведической астрологии;
  • рассматривает конкретные ситуации.

Без знания основных понятий астрологии некоторые видео смотреть сложно. Светлана отвечает на большую часть вопросов, старается объяснить так, чтобы человек понял.

Отзывы

Негативных отзывов о Светлане Блантер обнаружить не удалось, либо она их тщательно удаляет. Судя по отзывам, ученики довольны её методами преподавания.

Светлана Блантер

Светлана не боится разбирать конкретные ситуации.

Выводы

  1. Ведическая астрология – наука очень сложная. Даже в Индии не каждый решится её изучать. Придётся пройти не один курс, потратить много времени и сил, и, конечно, денег. Светлана училась 20 лет, прежде чем начать консультировать. Не каждый осилит такой долгий путь.
  2. Ещё одна проблема – чтобы получить полный гороскоп, человек должен знать не только дату, но и точное время рождения. Время мало кто знает, и не факт, что оно точное.
  3. Судя по отзывам, Светлана занимается плагиатом, поэтому может быть, лучше обратиться к первоисточнику.

Светлана Блантер разбирается в астрологии, не боится отвечать на вопросы, может аргументированно спорить с другими астрологами. Но учиться у Светланы придётся долго и упорно, при этом нужно иметь достаточно времени и денег.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Светлана Блантер
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика