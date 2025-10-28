“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Берт Маковер

Отзывы о Берте Маковере: биография, астрологическая практика и мнения клиентов

Берт Маковер – медиаперсона в сфере эзотерики, позиционируемый как ведический астролог, нумеролог и духовный наставник. Однако реальность вызывает сомнения: от незадокументированной биографии до резкой критики за методы работы и ценовую политику. Ниже – полная разбивка его деятельности, включая конкретные предложения, цифровые данные и пользовательские отклики.

Биография и образование Берта Маковера

По имеющимся сведениям, Берт Маковер родом из Риги. Сам он заявляет, что его путь к звёздам начался ещё в подростковом возрасте. В возрасте 15 лет он покинул обычную жизнь и уехал в ашрам, где провёл последующие 10 лет. В числе дисциплин, которые он изучал за это время, он называет медитацию, ведическую астрологию, музыку и философию. Однако ни одного официального диплома, сертификата или упоминания конкретных учителей представлено не было. Вопрос происхождения его квалификации остаётся без ответа.

Какие услуги предлагает Берт Маковер?

Астролог предлагает широкий спектр платных эзотерических услуг в ценовом диапазоне от 10 000 до 69 000 рублей:

Курс по ведической астрологии со стоимостью от 13 000 до 69 000 рублей. По заверениям автора, обучение охватывает как базовые, так и продвинутые подходы.

Индивидуальные консультации: от 10 000 до 25 000 рублей. Самый дорогой формат – сессия длительностью 1 час за 25 000 рублей.

Вебинары, мастер-классы и онлайн-программы по ректификации и другим астрологическим темам предлагаются регулярно.

Однако в отзывах часто упоминается сомнение в ценности этих предложений, особенно в сравнении с итоговыми результатами. Высокая стоимость услуг вызывает негатив у части клиентов.

Анализ деятельности астролога

Берт Маковер заявляет о проведении более 2 000 консультаций. Также утверждается, что он работал с публичными личностями, однако конкретные имена нигде не указаны. Массовой верификации этих данных не представлено, что вызывает вопросы о достоверности подобных утверждений.

Контент YouTube-канала Маковера включает разборы натальных карт, предсказания, а также необычные форматы, например, астрологические кулинарные шоу. Практическая полезность подобных видео активно критикуется в комментариях зрителей, где неоднократно упоминаются поверхностные трактовки и чрезмерное внимание к эмоциональной драматизации, а не к предметной части.

Ютуб-канал, Телеграм и социальные сети Берта Маковера

YouTube-канал астролога имеет 87 000 подписчиков. Визуально платформа используется в качестве основного канала продвижения. Тем не менее, отзывы под опубликованными роликами резко противоречивы: от благодарностей до обвинений в непрофессионализме и даже в мошенничестве.

В Telegram Берт Маковер зарегистрирован под именем vedicastrologerbertmakover. Контент включает анонсы, прогнозы и рекламные блоки. Instagram-аккаунт bertmakover насчитывает около 9 000 подписчиков, однако активность под постами низкая. Комментарии под публикациями чаще обсуждают стоимость курсов, чем содержательность материалов. Упоминаются сайты: (на данный момент закрыт), , и . Также на Taplink размещён сайт .

Отзывы о Берте Маковере: что говорят клиенты?

Информация с сайтов астролога содержит только положительные отзывы. Тем не менее, на сторонних платформах мнения в корне отличаются.

Многочисленные жалобы посвящены грубости в общении, отсутствию конкретики в прогнозах, а также запросам на возврат денежных средств.

Пользователи YouTube активно делятся отрицательными впечатлениями под видео, отмечая непрофессионализм. На профиль астролога в социальных сетях и его книгу «Ведическая астрология. Накшатры» также оставлены отзывы смешанного характера. Некоторые читатели остаются разочарованы после прочтения, отмечая слабую аргументацию и неструктурированную подачу, несмотря на обещанную глубину.

Выводы по деятельности Берта Маковера

Представляемый образ Берта Маковера как астролога и духовного наставника имеет немало несостыковок. В его биографии отсутствуют верифицируемые данные. Стоимость услуг вызывает нарекания, а результативность деятельности не подтверждена достоверными кейсами. Комментарии клиентов указывают на неоднозначный опыт работы с ним. С учетом противоречивых отзывов и нетранспарентности в вопросах квалификации, делать выводы о надежности и профессионализме Маковера безусловно затруднительно.