Университет и центр Беркания: руны и их применение, Ютуб и соцсети berkaniya, отзывы

В нашем обзоре мы рассмотрим деятельность университета современной эзотерики Беркания и его создательницы Алории Собиновой. Основная специализация школы-университета это рунология, таро и стихийная магия. Обещают превратить вас из обычного человека в мастера магии, а также решить все наболевшие проблемы.

Становление университета и Алории Собиновой

Создательницей университета Беркания сом является Алория Собинова, которая пережила сложный период в жизни, выстояла и исполнила свои желания. Становление эзотерика началось с больших неприятностей в ее семье. Во время очередного кризиса разорился ее супруг, на фоне сильнейшего стресса получил инфаркт и умер. Семья осталась с долгами более 3 млн. рублей. Вдобавок у Аллории диагностировали тяжелое заболевание рассеянный склероз и врачи отели поставить на ней крест.

Семью с маленькими детьми выгнали из дома и пришлось ютиться у сестры у которой самой было 4 ребенка. Пришлось работать на нескольких работах, мыть полы и денег хватало только чтобы свести концы с концами. Но наша героиня не стала отчаиваться и сдаваться, занялась гаданиями на рунах и таро, выйдя на высокий доход и купив 4-х комнатную квартиру.

Впоследствии справилась со своим заболеванием вывела его в ремиссию и теперь полна сил, красива и молода. Вот уже более 10-ти лет помогает людям успешно решать сложные вопросы с помощью рун и рунических ставов. Основала университет беркания и Беркания центр, в который приглашают новичков и опытных практиков для передачи навыков и практик, которые раскроют их потенциал.

К сожалению непонятно сколько в данном университете преподавателей, на их сайте в разделе преподаватели находиться одна Алория. Предлагаются к изучению онлайн следующие навыки: руны, таро, родология, стихийная магия, работы по травоведению и маятник. Сказать честно набор для университета слабоватый, особенно учитывая что преподает только Алория. Вас обещают превратить в мастеров магии и гадания, вы станете хозяином своей жизни и сможете помогать другим.

Услуги по рунологии

Информацию о проведении консультаций и гаданий клиентам Алорией Собиновой найти не удалось. Вся ее деятельность сосредоточена вокруг обучающих программ ее школы-университета. Для ознакомления и вовлечения, предлагаются бесплатные курсы по нумерологии, на которых новичкам покажут правила взаимодействия с руническими энергиями. Описание бесплатных услуг, практикумов и видео-курсов:

Прогнозирование с помощью таро. Рунические активации. 8 рунических уроков. Видеокурс рунический код.

Основные программы обучения ее школы:

Антистресс. Всего за 5 недель вы исцелитесь от затяжных стрессов, панических атак и будете сохранять внутреннее равновесие в жизни даже в кризисных ситуациях. Описание курса состоит из 5 модулей и имеет стоимость 15900 рублей. Руническая мантика от А до Я. Автор данного курса о рунах и их применении беркания утверждает что, с их помощью можно найти ответы на вопросы о сути вещей. Обретете впечатляющий способ познания и воздействия на окружающий мир, забудете о проблемах с финансами и изучите трактовки рунических гаданий и ставов. Данный курс предусматривает три варианта участия:

Самостоятельный. На этом тарифе отсутствуют домашние задания и обратная связь. Состоит из девяти модулей и стоит 35900 рублей.

С поддержкой. Проверка домашних заданий, обратная связь, чат с Алорией Собиновой, сертификат об окончании обучения. Стоимость 45900 рублей.

Индивидуальное сопровождение. Включает все вышеперечисленные услуги и индивидуальное сопровождение Алорией в течении 6 месяцев. Цена на данный курс весьма значительна и составляет 400000 рублей.

Кроме данных программ и курсов, активно продвигает бесплатный курс “Секреты профессионального рунолога”, предназначенный как для новичков, так и для практикующих рунологов.

Анализ социальных сетей berkaniya

Основное продвижение своей школы проводит в своем аккаунте в инстаграм berkaniya (*запрещенная сеть в России), на ее блог подписано свыше 9 тысяч человек.

Содержит ритуалы и обряды по работе с рунами, якобы реальные отзывы и информацию о курсах и программах. Кроме данной соцсети, продвигается в своем телеграмм канале, на канале ютуб Беркания и на странице вконтакте. Всю информацию о услугах школы можно узнать на сайтах berkania ru и berkania com.

Реальные отзывы о Беркания и Алории Собиновой

Хотя данный эзотерик и говорит о своем многолетнем опыте, отзывы о ней немногочисленны. Большинство отзывов о Беркания являются положительными, но все находятся на подконтрольных ей ресурсах и неизвестно, насколько они объективны. Представляем вам некоторые из них:

Выводы о деятельности эзотерика

Алория Собинова не сообщает о том где она училась и какие сертификаты у нее есть, но при этом берется обучать людей. Плюсом будет наличие многих бесплатных материалов, по изучению которых вы поймете нужно ли вам это. Если вы интересуетесь такими вещами и вас не останавливают цены на ее услуги, возможно она будет полезна. Но тем не менее мы призываем относиться с осторожностью и внимательно изучать, что вам предлагают.