Байба Стурите

Отзывы о Байбе Стурите: правда о деятельности астролога

Байба Стурите называет себя провидицей, астрологом, нумерологом и автором книг. В течение почти двух десятилетий она продвигает свои услуги через соцсети и школу астрологии. Мы изучили её биографию, проследили за деятельностью в соцсетях и разобрали предложения по обучению и стоимости консультаций. Ниже — подробности и реальные факты, включая отзывы.

Биография Байбы Стурите

Байба Стурите начала изучение ведических практик в 2003 году. По неофициальным данным, она проходила курсы в США, Великобритании и Латвии. Широкой публике стала известна в 2018 году, запустив YouTube-канал. На видео она делает прогнозы на год, месяц или неделю, также обсуждает психологические и эзотерические темы, включая нумерологию и астрологию. Контент выходит нерегулярно: может публиковать раз в месяц или чаще.

Одно из первых видео — «Сатурн в гороскопе» — собрало более 200,000 просмотров. Именно с этого момента у неё начала формироваться аудитория. Однако нельзя исключить, что популярность — результат удачного старта и грамотного продвижения, а не качества предоставляемых знаний.

Байба выпустила несколько книг: «Кармический код судьбы», «Карма рождения» и «Ведическая нумерология». Несмотря на то, что некоторые из них позиционируются как бестселлеры, уровень содержания не дотягивает до обозначенного опыта в 19 лет — это вводные учебники, на уровне информации, которую можно найти в открытом доступе.

Ранее автор предлагала обучающие модули, которые теперь включены в её школу астрологии и саморазвития. У школы отсутствует официальный сайт, запись происходит через тот же ресурс, на котором представлены книги и консультации. При этом школа никак официально не зарегистрирована, что вызывает сомнения в прозрачности деятельности и законности получения дохода — уплата налогов явно не предусмотрена.

Какие услуги предлагает Байба Стурите?

Наиболее активной площадкой для продвижения продуктов Байбы стал YouTube, где у неё около 150,000 подписчиков. Тематика канала включает:

Кармические связи и нумерология

Расположение Сатурна в домах

Ведическая астрология и прогнозы

Медитации

Карма рождения

Биоэнергетика

Instagram также присутствует, но основная его цель — привлечение платежеспособных клиентов. Посты преимущественно содержат бытовой контент, цитаты и рекламные материалы. Полезной информации в публикациях практически нет. Отзывы публикуются в виде графических карточек, вследствие чего сложно проверить их подлинность.

Платные курсы и обучение у Байбы Стурите

Школа астрологии и саморазвития преподносится Байбой как важная часть её деятельности. На платформе предлагается более 10 курсов, стоимость которых колеблется от 35 € до 210 €. Скидки действуют дважды в году — в «чёрную пятницу» и перед Новым годом. Примеры курсов:

«Время любить себя»

Прогноз по Юпитеру «Сам себе гуру удачи»

«Регрессия в прошлые жизни»

«Курс по энергетической защите»

«Энергетика 7 чакр»

Последние относятся к более дорогим программам, начиная с 120 €.

Цены на личные консультации значительно выше. Онлайн-сессия длительностью 1.5 часа стоит 1200 €, встреча вживую — 1500 €. Доступна также выездная встреча: за 8000 € Байба приедет на один день к клиенту в другой город или страну, чтобы провести консультацию лично. Подобные расценки вызывают множество вопросов относительно обоснованности стоимости услуг.

Отзывы о Байбе Стурите: что говорят клиенты?

Официальный сайт школы заявляет: «… Я преподаю свои авторские курсы и за последние 7 лет провела более 850 лекций для желающих изменить свою жизнь в лучшую сторону. В моей онлайн школе астрологии и саморазвития собираются вместе единомышленники из 26 стран мира, их средний возраст от 18 до 68 лет». Однако на независимых интернет-ресурсах отзывы отсутствуют полностью. Это заставляет усомниться в масштабах деятельности и вызывает опасения насчет достоверности заявлений.

Немногочисленные комментарии, которые удалось найти, касаются только книг. Читатели указывают, что издания подходят исключительно новичкам. Для полноценного изучения тем, затрагиваемых в книгах, необходим дополнительный материал, так как изложение слишком поверхностное.

Выводы по деятельности Байбы Стурите

Исходя из доступной информации, деятельность Байбы Стурите вызывает множество вопросов. Обнаружены недостоверные или неподтвержденные данные о количестве клиентов и проведённых лекциях. Отсутствие меню с настоящими отзывами от учеников и клиентов подрывает доверие. Высокие цены на консультации не подкреплены никакой внешней экспертизой или результатами клиентов. Книги не дают исчерпывающей информации и представляют интерес лишь для начинающих. На фоне всего перечисленного сотрудничество с Байбой Стурите не представляется целесообразным. Существуют другие эзотерические специалисты, чья квалификация подтверждена документально и которых рекомендуют реальные пользователи.