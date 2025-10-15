“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Фигура под псевдонимом Ася Блесд вызывает неоднозначные впечатления: для одних это «просветлённая проводница», для других — маркетинговый проект без доказанной эффективности. В этом обзоре собраны факты о реальной личности, ценах на услуги, активности в социальных сетях и реакции аудитории на её деятельность.

Биография Аси Блесд

За именем Ася Блесд стоит Арсентьева Анастасия Сергеевна — факт, который стал известен благодаря её собственной публикации в Taplink. В сведениях об образовании и квалификации отсутствуют конкретные указания: нет информации о полученных дипломах, отсутствии аккредитованных курсов и вообще каких-либо подтверждающих данных, свидетельствующих о профильной подготовке. Это вызывает вопросы о подлинности знаний, особенно при заявленной специализации в астрологии и эзотерике.

Какие услуги предлагает Ася Блесд?

В перечень предлагаемых продуктов под брендом Аси Блесд входят:

Экспресс-разбор – аналитика кармической задачи, ответы на любые запросы и подбор даты свадьбы. Услуга стоит 66 700 рублей.

Финансовые онлайн-консультации – «расширение денежных каналов» за сумму в 50 000 рублей. Подтверждающие кейсы отсутствуют.

Астроключи – предложенные как способ продвижения личного бренда. Стоимость – 78 000 рублей. В открытых источниках нет упоминаний от клиентов об эффективности.

Проработка негативных установок – обещание убрать страхи, комплексы и проблемы в сфере отношений. Цена 50 000 рублей.

Соляр на год – астрологический прогноз на 12 месяцев, охватывающий разные сферы жизни. Доступен за 90 000 рублей.

Натальная карта – услуга стоит 200 000 рублей.

Гороскопы астрологического характера – без указания механизмов анализа.

Очистка тонких тел – предлагается за 10 000 рублей.

Обучающие курсы от Аси Блесд, посвящённые астрологии.

Личное консультирование по вопросам судьбы.

Услуги отличаются высокой стоимостью, однако каких-либо систематизированных отзывов о реальных результатах прохождения этих программ нет.

Анализ деятельности

Аккаунт Asya Bless используется для продвижения услуг в рамках классической стратегии Instagram-экспертов: эффектные обещания, уверенный тон общения, высокие прайсы и отсутствие аргументированной доказательной базы. После блокировок некоторых страниц в соцсетях, продвижение продолжается через Taplink и Telegram. Среди дополнительных площадок – VK, где у неё был подкаст с Костенко, YouTube-канал под названием Kept woman и Telegram-профиль asyabless com. Официального сайта нет – в наличии только taplink keptwoman n, где размещены кнопки для записи на услуги.

Активность Аси Блесд в социальных сетях

Telegram-канал насчитывает около 10 000 подписчиков. Характер сообщений даёт основание предполагать, что коммуникация ведётся одним человеком. Комментарии преобладают в стиле «огонь», «лучшее», «волшебство», но без конкретных описаний полученного результата. На YouTube число просмотров приближается к 7 миллионам, однако видео преимущественно содержат спорные заявления и обилие аморфных тезисов. При этом запись на приём осуществляется без перерывов, несмотря на блокировки.

Отзывы о Асе Блесд: что говорят клиенты?

Обратная связь вызывает дополнительные вопросы. Конкретные негативные отзывы отсутствуют либо стираются, либо игнорируются. Пользователи, которые приобрели курсы на значительные суммы, жалуются на отсутствие обратной связи и мгновенную блокировку в случае публикации нерекомендованного мнения о качестве контента. Полноформатные жалобы отсутствуют в открытых источниках, либо не сохраняются в публичном доступе.

Выводы по деятельности Аси Блесд

Значительная часть информации о предполагаемых успехах Аси Блесд базируется на маркетинговых элементах: визуальная упаковка, обещания глубоких астрологических инсайтов, манипулирование эзотерической терминологией. Подтверждений её экспертного уровня в астрологии или эзотерике не представлено. В условиях отсутствия дипломов, реальных кейсов учеников и аргументированных отзывов, участие в её услугах сопряжено с рисками для потребителя. Перед оплатой предложений вроде «очистки тонких тел» за 10 000 рублей или запроса натальной карты за 200 000 рублей рекомендуется взвесить, готовы ли вы потратить эту сумму, не получив гарантированного эффекта.