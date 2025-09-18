“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Отзывы об Артуре Цыбикове: что известно о шамане из Ангарска

Артур Владимирович Цыбиков позиционирует себя как шаман, заарин, профессор и глава религиозной организации. Он утверждает, что способен видеть будущее и оказывает помощь в затруднительных жизненных ситуациях. Несмотря на активную деятельность в эзотерическом направлении, деталей о его прошлом и профессиональном опыте крайне мало — Артур предпочитает не раскрывать биографические сведения. В этом обзоре представлены все известные данные о нем, предоставляемые им лично, описание услуг, анализ его присутствия в сети и мнения клиентов.

Биография Артура Цыбикова

Официальной биографии шаман Цыбиков почти не предоставляет. Тем не менее, по данным сайта религиозной организации «Вечно синее небо», удалось выяснить следующее:

Дата рождения: 20 июля 1973 года

Место рождения: город Ангарск

Должность: заместитель верховного шамана Российской Федерации и руководитель организации «Вечно синее небо»

Широкую известность получил в 2019 году из-за ритуального сожжения верблюдов

Занимается изготовлением оберегов и предметов для шаманских обрядов собственными руками

Цыбиков ведет прием в городе Ангарск. Адрес, по которому он якобы оказывает эзотерическую помощь: улица Шаманская, дом 13/13. Записаться на консультацию, по словам самого Артура, может любой желающий, независимо от сложности проблемы.

Какие услуги предлагает Артур Цыбиков?

Перечень услуг, предоставляемых Артуром Цыбиковым, не описан подробно ни на его страницах, ни на сайте организации. Однако можно выделить направления, с которыми он работает:

Проведение ритуальных обрядов

Снятие сглаза и порчи

Предсказание событий будущего

Установка энергетической защиты

Ответы на вопросы различного характера и сложности

Официальные расценки на данные услуги отсутствуют. Ни на одной из платформ, где Артур представлен, нельзя найти конкретную стоимость — предположительно, цена обговаривается индивидуально. Отсутствие прозрачности в вопросе оплаты может вызывать сомнение в добросовестности подхода к клиентам.

Обзор социальных площадок Цыбикова Артура

Аккаунты Артура Цыбикова в интернете действуют, но активность пользователей на них характеризуется как крайне низкая.

ВКонтакте: 647 подписчиков. Комментарии под его публикациями отсутствуют, практически полное отсутствие откликов со стороны посетителей указывает на слабое доверие

Telegram: на канале — 252 подписчика. Пользователи не оставляют комментариев, отсутствует живая обратная связь

YouTube: текущая численность подписчиков — 1 000 человек. Несмотря на загрузку коротких видеоматериалов, вовлеченность аудитории крайне ограниченная

Также существует коммерческий сайт религиозной организации, однако он содержит минимальный информационный объем: несколько фотоматериалов, упоминание о деятельности и ассортимент для внутреннего магазина. Контактный телефон для записи присутствует, но сам ресурс не дает возможности получить полное представление о деятельности шамана.

Отзывы об Артуре Цыбикове: что говорят клиенты?

Несмотря на заявления самого Артура Владимировича о наличии широкой клиентской базы и эффективности проведенных ритуалов, проверки отзывов показали иное. За пределами его личных каналов упоминания о практикующем шамане практически отсутствуют. Реальных отзывов от клиентов с описанием результатов сотрудничества найти не удалось. Это ставит под сомнение высказывания о популярности и авторитетности практикующего эзотерика.

Выводы по деятельности Артура Цыбикова

Изучение информации о шамане Артуре Цыбикове и анализ его присутствия в цифровом пространстве позволяют сделать неблагоприятные выводы. Отсутствие прозрачности в биографических данных, неуказанные расценки, слабая активность в социальных сетях и практически полное отсутствие достоверных отзывов настораживают. Обращение за услугами к этому эзотерику носит признаки потенциального риска. Рекомендуется проявлять осторожность и взаимодействовать только с компетентными специалистами, чья квалификация подтверждена реальной клиентской базой и поддающейся проверке репутацией.