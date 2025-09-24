“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Артем Блок

Отзывы об Артеме Блоке: что известно о нумерологе и его деятельности

Артем Блок позиционирует себя как специалист в области нумерологии и эзотерики, а также как коуч, психолог и организатор собственной школы. Он предлагает платные программы обучения, консультации и регулярно публикует контент в социальных сетях. Ниже рассмотрим подробности его биографии, доступные услуги, стоимость и наличие отзывов.

Биография Артема Блока

Артем Блок называет себя нумерологом, практикующим психологом, мотивационным спикером, коучем и личностным тренером. Он утверждает, что прошёл обучение в Институте Психоанализа в Москве и затем полностью переключился на эзотерический подход. Его основными интересами стали нумерология, астрология, медитации и другие оккультные направления.

По собственным утверждениям, он использует более десяти методов работы: Ведическая и Китайская нумерологии, Taronumerologiya, RPT, гештальт-практики, арт-терапия и нейроподходы. Указан стаж 13 лет в психологическом консультировании, из которых последние 5 лет он занимается нумерологией.

На данный момент Блок предлагает следующие форматы услуг: консультирование, наставничество и обучение. Обещается, что результаты достигаются в короткие сроки.

Какие услуги предлагает Артем Блок?

Через платформу нумеролог предлагает коммерческие и информационные услуги. На сайте размещён блог, а также есть страницы с обучающими материалами и платными программами.

Школа нумерологии. Обучение включает западные и ведические направления. Цена варьируется от 25 000 до 300 000 рублей.

Консультации. Персональный анализ включает в себя составление матрицы судьбы, раскрытие предназначения, прогнозы и проработку сильных и слабых сторон личности. Очный формат — 30 000 рублей, дистанционный — 20 000 рублей.

Информация на сайте делает акцент на «авторской методике» и «высокой эффективности», но подтверждающих данных вне собственных ресурсов не обнаружено.

Артем Блок в социальных сетях

Аккаунты Артема Блока имеются во всех ключевых социальных сетях: VK, Instagram, Telegram и YouTube. Формат подачи информации практически везде одинаков — озвучивание эзотерических концепций, личные размышления и визуальное оформление (там, где это возможно). В Telegram и VK публикуются текстовые разборы и прогнозы. Комментарии к постам открыты. Однако активность и уровень вовлечённости аудитории объективно оценить трудно.

Отзывы о Артеме Блоке: что говорят клиенты?

Обнаружить реальные отзывы о деятельности Артема Блока на независимых ресурсах не представилось возможным. Комментарии в социальных сетях и на представлены преимущественно в положительном ключе, однако проверить их подлинность или независимость невозможно. Поскольку все положительные высказывания размещены на его собственных площадках, доверие к таким откликам вызывает сомнение.

Выводы по деятельности Артема Блока

Несмотря на заявленный опыт, масштаб образовательных программ и активность на цифровых платформах, отсутствие проверяемых отзывов и сторонней оценки делает репутацию Артема Блока неоднозначной. Его деятельность вызывает вопросы, особенно в контексте заявленных цен и отсутствия прозрачной обратной связи.