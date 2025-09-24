24.09.2025, 5:04, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы об Артеме Блоке: что известно о нумерологе и его деятельности
Артем Блок позиционирует себя как специалист в области нумерологии и эзотерики, а также как коуч, психолог и организатор собственной школы. Он предлагает платные программы обучения, консультации и регулярно публикует контент в социальных сетях. Ниже рассмотрим подробности его биографии, доступные услуги, стоимость и наличие отзывов.
Биография Артема Блока
Артем Блок называет себя нумерологом, практикующим психологом, мотивационным спикером, коучем и личностным тренером. Он утверждает, что прошёл обучение в Институте Психоанализа в Москве и затем полностью переключился на эзотерический подход. Его основными интересами стали нумерология, астрология, медитации и другие оккультные направления.
По собственным утверждениям, он использует более десяти методов работы: Ведическая и Китайская нумерологии, Taronumerologiya, RPT, гештальт-практики, арт-терапия и нейроподходы. Указан стаж 13 лет в психологическом консультировании, из которых последние 5 лет он занимается нумерологией.
На данный момент Блок предлагает следующие форматы услуг: консультирование, наставничество и обучение. Обещается, что результаты достигаются в короткие сроки.
Какие услуги предлагает Артем Блок?
Через платформу нумеролог предлагает коммерческие и информационные услуги. На сайте размещён блог, а также есть страницы с обучающими материалами и платными программами.
- Школа нумерологии. Обучение включает западные и ведические направления. Цена варьируется от 25 000 до 300 000 рублей.
- Консультации. Персональный анализ включает в себя составление матрицы судьбы, раскрытие предназначения, прогнозы и проработку сильных и слабых сторон личности. Очный формат — 30 000 рублей, дистанционный — 20 000 рублей.
Информация на сайте делает акцент на «авторской методике» и «высокой эффективности», но подтверждающих данных вне собственных ресурсов не обнаружено.
Артем Блок в социальных сетях
Аккаунты Артема Блока имеются во всех ключевых социальных сетях: VK, Instagram, Telegram и YouTube. Формат подачи информации практически везде одинаков — озвучивание эзотерических концепций, личные размышления и визуальное оформление (там, где это возможно). В Telegram и VK публикуются текстовые разборы и прогнозы. Комментарии к постам открыты. Однако активность и уровень вовлечённости аудитории объективно оценить трудно.
Отзывы о Артеме Блоке: что говорят клиенты?
Обнаружить реальные отзывы о деятельности Артема Блока на независимых ресурсах не представилось возможным. Комментарии в социальных сетях и на представлены преимущественно в положительном ключе, однако проверить их подлинность или независимость невозможно. Поскольку все положительные высказывания размещены на его собственных площадках, доверие к таким откликам вызывает сомнение.
Выводы по деятельности Артема Блока
Несмотря на заявленный опыт, масштаб образовательных программ и активность на цифровых платформах, отсутствие проверяемых отзывов и сторонней оценки делает репутацию Артема Блока неоднозначной. Его деятельность вызывает вопросы, особенно в контексте заявленных цен и отсутствия прозрачной обратной связи.