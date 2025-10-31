“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об Анне Салемской: что известно о нумерологе?

Анна Салемская позиционирует себя как нумеролог и психолог с более чем 5-летним опытом, активно продвигающая свои услуги через YouTube, Instagram*, Telegram и VK. Однако доступные данные вызывают множество вопросов: от отсутствия доказательств образования до странностей в онлайн-активности. Ниже разбираем подробности биографии, присутствие в соцсетях и отзывы клиентов.

Биография Анны Салемской

Анна Салемская родилась 22 января 1990 года в Москве и продолжает проживать в столице. По информации из открытых источников, она состоит в браке и воспитывает дочь. В видео и постах также часто появляется ее домашняя кошка, которую нумеролог демонстрирует как дрессированную. Биографических данных, касающихся ее пути в эзотерику, отсутствует. Сведения о том, что она якобы потомственная ведьма, не подтверждаются личными заявлениями или проверяемыми источниками.

Салемская утверждает, что имеет два высших образования, в том числе диплом психолога, а также статус дипломированного нумеролога. Однако на ее платформах отсутствуют сканы дипломов или любые сертификаты. Она заявляет, что помогает клиентам с саморазвитием через проработку подсознания и анализ судьбы, в том числе по дате рождения и календарному числу. Также заявлено получение ею некой премии «Лучший нумеролог», но ни дата, ни организатор премии, ни ссылка на соответствующее событие не указываются.

Анна представлена как эксперт в журнале «Voice», где размещено всего две публикации с февраля и мая 2025 года. Журнал «Лиза» упоминал ее лишь раз в марте 2024 года. Другие цифровые СМИ, такие как , и , также разместили отдельные материалы с ее участием в 2024 году. После этого нового контента с ее участием не появлялось. Возникает сомнение в стабильности заявленных экспертных позиций Анны в СМИ и актуальности ее участия в профессиональном поле.

Какие услуги предлагает Анна Салемская?

На собственном одностраничном сайте Анна предлагает «Бесплатный расчет периода жизни», якобы доступный в течение двух часов. По сути, это способ вовлечения новых пользователей в последующие платные консультации. В рамках предложения на сайте приведены неопроверженные числовые данные о ее профессионализме и компетенциях, а также лишь два небольших позитивных отзыва, что вызывает сомнения касательно доверия к ее опыту.

Сессии с Салемской проводятся за плату, при этом стоимость не указывается напрямую, но формулировка «неприемлема для всех» свидетельствует о достаточно высокой цене. Как психолог по собственному утверждению, она стремится убеждать потенциальных клиентов в необходимости записи на консультации и платные продуктовые предложения.

Анализ социальных сетей и активности

Анна Салемская активно развивает свое присутствие в интернете. На YouTube число подписчиков превышает 38 тысяч. Здесь она ведет подкаст под названием «Близко», который охватывает темы от науки и семьи до искусства и жизненных выборов. Одним из наиболее просмотренных стало видео, посвященное судьбе, апокалипсису и войне. При этом копии видеоматериалов размещаются на Rutube, где просмотры и количество подписчиков крайне низкие и не достигают даже трехзначных чисел.

На платформе Instagram* количество подписчиков в три раза меньше по сравнению с YouTube. Контент преимущественно развлекательного характера — публикации о личной жизни, кошке, а также мемы. Назвать профиль экспертным не представляется возможным: вовлеченность аудитории минимальна, количество лайков низкое.

Telegram-канал Анны насчитывает около 1000 подписчиков, однако публикации получают отклик лишь от примерно 100 человек. В этом канале публикуются гороскопы, методики расчета «матрицы судьбы», ритуалы, советы. В VK аудитория составляет около 100 подписчиков, и значительная часть контента дублируется с других площадок. Активность постов крайне низкая.

Отзывы о деятельности Анны Салемской

Найти независимые отзывы о Салемской затруднительно. Комментарии к постам в соцсетях практически отсутствуют — около 90% публикаций не содержат обратной связи, что может свидетельствовать о ручной модерации и удалении нежелательных отзывов. На одном из ресурсов была зафиксирована реплика подписчика о высшем образовании Анны. Ответ Салемской вновь был без конкретики, что только усиливает сомнения в наличии квалификации.

Видео с участием Салемской доступны на платформе Дзен. Под одним из постов двое пользователей выразили недовольство и не увидели в ролике подтверждение экспертного уровня представленного нумеролога. Самостоятельно добавленные отзывы на ее собственном сайте не имеют особой ценности для потенциальных клиентов и не воспринимаются как объективные.

Выводы по деятельности Анны Салемской

Объем полученной информации о деятельности Анны Салемской открывает множество спорных моментов. Несмотря на заявления о 5-летнем опыте и статусе дипломированного нумеролога и психолога, факты, подтверждающие квалификацию, отсутствуют. Упоминания в СМИ краткосрочны и датированы 2024-м годом, а за 2025 год — лишь два материала. Повсеместное отсутствие активного общения с подписчиками, малое количество отзывов и слабая вовлеченность говорят о сомнительном уровне доверия со стороны аудитории.

Методы продаж через бесплатные расчеты, ограниченное предложение и неуказанные цены, вкупе с отсутствием доказательной базы по образованию, заставляют усомниться в целесообразности обращения за психологической или нумерологической помощью именно к Анне Салемской.