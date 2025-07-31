“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Анны Нови: биография, услуги по таро и реальные отзывы

Анна Нови – таролог, энергопрактик, духовный проводник. Считает себя ведьмой, так как читает людей через карты. Но в тоже время заявляет, что в её практике отсутствуют магия, сущности, демоны и другие нечистые силы, которые, по ее словам, можно запугивать до потери пульса. Она подчёркивает, что не занимается такими практиками, в отличие от других. Ее миссия состоит в помощи людям, но это возможно только при их желании, так как все демоны, по ее мнению, обитают в их сознании.

Анна Нови таро связывает с энергиями. Работу картами и воском она сравнивает с распутыванием клубка бумажных полотенец, представляющих энергоинформационное поле человека. Она утверждает, что это пространство создается индивидуально каждым, и только они могут с ним работать и изменять его.

Анна Нови рассматривает жизнь как личное творение каждого человека, подчеркивая, что изменять её можно только через собственные действия. Она убеждена, что бездействие и ожидание не приводят к результатам.

Заявляет, что ее роль заключается в том, чтобы показывать людям происходящее в их жизни и предоставлять инструменты или рекомендации для исправления ситуаций. Анна предлагает личные консультации тем, кто желает более глубокого анализа своих проблем.

Биография Анны Нови

Анна Нови идентифицирует себя как потомственного специалиста в области таро и парапсихологии, занимаясь не только гаданием на картах, но и выполняя различные ритуалы, а также процедуры очищения энергетических полей. Но ни одного упоминания ни о ее месте и дате рождения, ни о родственниках, которые бы могли передать дар и знания по таро нам найти не удалось. Так же в её арсенале не значатся официальные документы ни о классическом образовании, ни об обучении в эзотерических дисциплинах.

Услуги по таро

Анна Нови определяет свои услуги не как гадание, а как психологический анализ, используя карты Таро. Уровень цен за её консультации соответствует среднему для данной области.

В ассортименте услуг, предоставляемых тарологом, следующие:

Расклад «Вопрос-ответ» – 1 вопрос 1888 руб (чем больше вопросов, тем дешевле);

Расклад «Личная жизнь» – 5.444руб;

Расклад «Чему меня учат эти отношения» – 4.440 руб;

Расклад «Любит или нет» – 5.444 руб;

Расклад «Развитие отношений» – 5.444 руб;

Расклад «Стоит ли впускать бывшего в свою жизнь» – 4.440 руб;

Расклад «Анализ отношений» – 5.888 руб;

Расклад «Почему он молчит» – 5.444 руб;

Расклад «Была ли измена» – 5.444 руб;

Расклад «Треугольник» (вы – жена, она – любовница) – 5.444 руб;

Расклад «Деловой» – 5.444 руб.

Консультации Таро по вопросам финансов, личных отношений, жизненного предназначения и карьеры – 14.440 руб;

А также различные процедуры и ритуалы:

Ритуалы для привлечения внимания мужчин;

Ритуалы, основанные на использовании свечей;

Процедуры очищения энергетических полей;

Анализ кармических задач, характеристик личности клиента и его партнера.

Прием вне очереди – двойной тариф.

Специалист предоставляет различные варианты услуг, адаптированные под бюджеты клиентов с разным уровнем доходов. Стоимость индивидуального расклада зависит от числа вопросов и продолжительности сеанса. Также специалист предлагает изготовление свечей по индивидуальному заказу, выбор аромата и настройку свечей на определённую энергию в соответствии с запросом клиента.

В формировании прайса Анна делает акцент на числа:

444 – считает его знаком поддержки высших сил;

888 – считает его символом бесконечности.

Деятельность в социальных сетях tarolog anna novi

Анна Нови начала публично предлагать свои услуги в 2021 году и смогла привлечь внимание обширной аудитории в социальной сети Instagram, где у неё более 83 тысяч подписчиков. Помимо этого, она активна на платформе TikTok и владеет каналами на YouTube, Дзен и в канал Telegram (tarolog anna novi).

На своём Instagram-аккаунте и в Дзен она регулярно размещает короткие видео с бесплатными гаданиями, преимущественно на темы любовных отношений. Канал на YouTube (novi anna witch) включает короткие видеоролики, длительностью от двух до четырёх минут, которые касаются бытовых вопросов. В Telegram Анна Нови в основном фокусируется на продвижении своих услуг, а также демонстрирует видео с предсказаниями.

Реальные отзывы о тарологе Анне Таро

Отзывы о тарологе Анне Нови есть в большом количестве, НО! только на своих страницах и аккаунтах. Кроме того, на страницах в Instagram и Телеграм Анна Нови представляет отзывы от клиентов, которым она, якобы, предоставляла услуги таро-раскладов, проводила ритуалы и сеансы очищения. Отзывы размещены в форме скриншотов переписок и благодарственных сообщений из мессенджеров, при этом личные данные клиентов, такие как имена и фотографии, не раскрыты. Подобные комментарии не создают впечатление достоверности, так как нет возможности проверить их подлинность или получить подтверждение того, что лица, оставившие их, действительно существуют. Публикации на странице исключительно положительных отзывов осуществлена самой Анной Нови, в то время как в интернете не найти других упоминаний или откликов на её работу.

Выводы о деятельности эзотерика

Анна Нови, работающая под титулом таролога и энергопрактика, описывает свою профессиональную деятельность как глубокий психологический анализ, проведенный через расклад карт Таро. Она представляет себя как проводника духовного плана и отрицает вовлечение в практики, связанные с магией и другими сверхъестественными явлениями, акцентируя внимание на помощи людям в осмыслении их внутреннего мира.

Несмотря на утверждение о потомственности своих знаний и навыков в области таро и парапсихологии, нет никаких данных о её биографии, образовании или о родственниках, которые бы могли подтвердить этот факт. Отсутствуют также официальные документы, подтверждающие её обучение в эзотерических дисциплинах.

В своей ценовой политике Анна Нови уделяет особое внимание числовым значениям, таким как 444 и 888, приписывая им особую силу и значение.

Когда дело доходит до отзывов клиентов, то на её страницах в социальных сетях можно найти лишь положительные отклики в форме скриншотов переписок. Однако невозможно установить подлинность этих отзывов из-за отсутствия имен и других идентифицирующих данных.

Все это в совокупности ставит большой знак вопроса к компетенции Анны Нови. Но верить этому или нет – решать только вам.