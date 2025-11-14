“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анна Гурова

Анна Гурова отзывы: разоблачение нумеролога

Анна Гурова позиционирует себя как коррекционный нумеролог с пятнадцатилетним стажем и утверждает, что обслужила около 3000 клиентов. Она работает дистанционно и предлагает составление персональных прогнозов с возможностью «коррекции судьбы». При этом многие детали её профессиональной деятельности вызывают сомнение или остаются неизвестными. Ниже разбираем предложения Гуровой, ее активность в социальных сетях и отзывы, размещённые о ней в сети.

Анна Гурова: предлагаемые услуги

Анна Гурова предоставляет нумерологические услуги, заявляя, что работает в направлении «коррекционной нумерологии». В перечень услуг, которые она предлагает, входят:

Годовой личный нумерологический прогноз

Индивидуальный анализ личности через нумерологию

Детальный нумерологический разбор ребёнка по всем сферам жизни

Анализ совместимости пары

Разбор матрицы судьбы

Расчёт детской матрицы судьбы

Заявляется, что специалист определяет слабые и сильные черты характера, установки человека, возможности и то, что якобы можно изменить. Используются практики, которые, по утверждениям Анны, помогают проработать внутренние ограничения и подсознательные блоки. Также применяется техника «кодирования» с использованием установок для подсознания. Цели этих методов — избежать неверных решений, активировать «внутренние ресурсы» и обеспечить «путь к самореализации». Однако научного подтверждения этих методов в доступных источниках представлено не было.

Сколько стоят услуги Анны Гуровой и как их заказать

Фиксированного прайс-листа специалист не предоставляет. Последняя актуальная информация — новогодняя акция, в рамках которой:

Разбор матрицы судьбы с прогнозом на 2024 год стоит 999 рублей (в обычное время — 4000 рублей)

Разбор детской матрицы судьбы — 999 рублей (обычно до 5000 рублей)

Анализ совместимости между партнёрами — также 999 рублей

Вне акций разброс цен варьируется от 2000 до 5000 рублей за одну услугу. Для оформления заказа предлагается написать Анне в личные сообщения в одной из её социальных сетей. Иных способов связи, форм обратной связи или официального сайта представлено не было.

Активность Анны Гуровой в социальных сетях

На платформе ВКонтакте Анна ведёт паблик под названием «Анна Коррекционный Нумеролог». Количество подписчиков составляет 7356 человек. Контент преимущественно состоит из «позитивных посылов» на день. Публикации, раскрывающие тематику нумерологии, примеры работ, разборы дат или анализа, отсутствуют.

В Telegram присутствует аккаунт, но используется он исключительно для приёма заказов. В Instagram Гурова зарегистрирована под ником numero_logico — публикации аналогичны тем, что размещаются в ВК. В основном публикуются описания услуг и краткие настрои на день. Каких-либо видеороликов, обучающих материалов или живого объяснения методик не представлено ни на одной из площадок.

Отзывы о нумерологе Анне Гуровой

Отзывы о деятельности Анны Гуровой размещаются преимущественно на её странице ВКонтакте. Они представлены в виде скриншотов и преимущественно касаются «позитивного настроя», который даёт её контент. Среди комментариев можно также встретить ироничные высказывания пользователей, однако прямо негативных отзывов или претензий в социальных сетях замечено не было.

В интернете отсутствуют развёрнутые сторонние отзывы или упоминания о ней. На одном из сайтов голосования за эзотериков Анна получила 2 звезды из 5 возможных — отдано 176 голосов, но самих текстовых откликов, объясняющих оценки, размещено не было.

Выводы по деятельности Анны Гуровой

На сегодняшний день о нумерологе Анне Гуровой крайне мало объективной информации. Её соцсети не содержат образовательных материалов, данных о профессиональном образовании, обучении или сертификации. Контент статичен и сводится к однотипным пожеланиям на день. Формально заявленный опыт в 15 лет и 3000 клиентов не подтверждаются никакими открытыми источниками. Акции и скидки может быть привлекательны по цене, однако отсутствие прозрачности в обучении, методиках и откликах клиентов вызывает обеспокоенность. Принимая во внимание дефицит информации и поверхностный подход к подаче материала, обращаться к этому специалисту может быть небезопасно.