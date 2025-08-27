“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Отзывы о ICTaro Tota (Анна Ай-Си Таро): что известно о проекте Таро Тота

Данный обзор посвящён деятельности таролога Анны Ай-Си и её проекту под названием Таро Тота с сестрой IC (ICTaro Tota). Разберем, чем занимается эта персона, какие услуги предлагает, во сколько обойдутся курсы, а также обратим внимание на присутствие в соцсетях и отклики от пользователей.

Биография Анны Ай-Си (ICTaro Tota)

Анна Ай-Си позиционирует себя в качестве практикующего таролога и магического практика с более чем 25-летним опытом в области гадания. Дополнительно указывает, что уже 15 лет занимается обучением эзотерике и даёт онлайн-консультации. Согласно её утверждениям, она также является главой российского отделения Ордена Восточных Тамплиеров и сооснователем проекта под названием Телема-93.

Основное направление работы ICTaro Tota — гадания на различные темы: взаимоотношения, финансы, перспективы. Кроме этого, указываются магические ритуалы и обряды. Также практика включает в себя преподавание основ эзотерического искусства.

Как устроен проект Таро Тота с сестрой IC

Анна Ай-Си активно пользуется социальными медиа для продвижения своих услуг. Учётные записи представлены в таких платформах, как Instagram, YouTube, VK и Telegram. Дополнительно функционирует сайт , выполненный в формате одностраничника. На сайте продвигается обучающий курс, состоящий из 12 занятий, рассчитанный на 3 месяца. Стоимость курса — от 19 900 рублей за базовую версию.

Контент на YouTube-канале ICTaro Tota начал публиковаться в 2023 году. Несмотря на активность, значительного интереса со стороны зрителей нет — на текущий момент лишь одно видео имеет более 700 просмотров.

В Instagram Анна Ай-Си публикует различные варианты общих раскладов. В числе прочего встречаются прогнозы на ближайший месяц, зачастую ориентированные по знакам зодиака, что предполагает элементы астрологических подходов.

Telegram-канал состоит в основном из текстовых сообщений и ответов на вопросы аудитории. Для индивидуальных раскладов и онлайн-консультаций предлагается связаться с автором лично. Точные расценки и условия работы не указаны публично и сообщаются в личной переписке.

Отзывы о работе ICTaro Tota (Анна Ай-Си)

На открытых площадках отзывы носят нейтральный характер. Комментарии преимущественно сосредоточены на деталях опубликованных материалов (видео, тексты). Выраженных негативных или хвалебных откликов не зафиксировано. Автор сама вступает в обсуждение с подписчиками в комментариях.

На специализированных форумах также размещены единичные отзывы, преимущественно без выражения конкретных оценок. Некоторые пользователи выражают недовольство ориентированностью практики на ритуальные действия вместо психологически ориентированных методик влияния или взаимодействия с клиентом.

Итоги по проекту ICTaro Tota

Анна Ай-Си заявляет о существенном опыте в эзотерике, связанном как с гаданиями на таро, так и с проведением обрядов. Выступает в роли преподавателя курса продолжительностью 3 месяца по цене от 19 900 рублей. Также декларирует принадлежность к Ордену Восточных Тамплиеров и соосновательство школы Телема-93. Несмотря на активность в соцсетях и наличие персонального сайта, популярности каналов и обилия обратной связи от клиентов не наблюдается. Количество откликов крайне ограничено, и степень реальной помощи, оказываемой в рамках консультаций и ритуалов, остаётся неочевидной.