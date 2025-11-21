“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ангельская Академия

Отзывы об Ангельской академии Оксаны Пилипенко: что известно о проекте

Ангельская академия — проект, связанный с эзотерикой, который предлагает платные курсы и продукты, включая книги и марафоны. Руководителем считается Оксана Пилипенко. Мы изучили всю доступную информацию по Angel Academy, включая стоимость услуг, деятельность в соцсетях и отзывы, чтобы представить объективную картину.

Факты об Ангельской академии

На официальном сайте проекта утверждается, что академия обучает практикам, связанным с магией. Основной упор делается на взаимодействие с ангельскими сущностями. Обучение проводится через специально разработанные курсы. Кроме этого, присутствуют религиозные и мистические темы, что создает смешение понятий.

Какие услуги предлагает Angel Academy?

Все продукты Академии строго платные. Разрешено приобрести обучающие курсы, ориентированные на взаимодействие с «ангельской энергией». Стоимость каждого курса — фиксированная и составляет 2 999 рублей. Для оформления заказа необходимо заполнить небольшую анкету, предложенную сервисом Angel Academy.

Отдельным товаром представлена книга под названием «22 молитвы». Она также не предлагается бесплатно и оценивается в 2 999 рублей — то же, что и стоимость курсов. Бесплатные материалы, включая электронные пособия, отсутствуют полностью.

Присутствие Angel Academy в соцсетях

Ангельская академия представлена в социальной сети ВКонтакте, где ведется одноименное сообщество. В нем публикуются анонсы марафонов и другие тематические посты. Также утверждается наличие Instagram-профиля odarennaya_ya. Активность в социальных сетях ориентирована на привлечение внимания к коммерческим продуктам и марафонам, однако достоверной статистики вовлеченности приведено не было.

Отзывы об Ангельской академии Оксаны Пилипенко

На основных медиаплатформах отсутствуют верифицированные отзывы о деятельности Оксаны Пилипенко и ее проекта Angel Academy. В YouTube-канале и в группе ВКонтакте не опубликованы рецензии или впечатления пользователей о пройденных марафонах или курсовых программах. Информация о результативности обучения и реакции аудитории отсутствует, как и обратная связь от клиентов по книге «22 молитвы». Отрицательных комментариев по поводу деятельности также не найдено, но положительная оценка также отсутствует, что вызывает сомнения относительно качества предоставляемых услуг.

Выводы по деятельности Angel Academy

Ангельская академия во главе с Оксаной Пилипенко совмещает религиозные и мистические практики, предлагая коммерческие марафоны и курсы без доказанной эффективности. Стоимость каждого продукта одинакова — 2 999 рублей, включая даже книгу «22 молитвы», которая не предлагается в бесплатной версии. Присутствие в социальных сетях ограничено и ориентировано исключительно на продвижение платных продуктов. Отзывы участников отсутствуют как в социальных сетях, так и на видеоплатформах, что не дает возможности оценить результаты сотрудничества с проектом. Отдельные пользователи, обращавшиеся за помощью, результатов не получили. Методы, предлагаемые эзотериками, такими как Angel Academy, не являются научно обоснованными. Альтернативой подобным курсам могут являться консультации квалифицированных специалистов с медицинским образованием, например, психотерапевтов или психологов.