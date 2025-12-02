“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ангелина Царская

Отзывы об Ангелине Царской: что известно о тарологе

Ангелина Царская называет себя тарологом, специализирующимся на решении сложных проблем через работу с Таро, Руническими формулами и обрядами. Согласно ее заявлениям, она способна читать мысли клиентов даже в онлайн-формате. Однако, есть ли подтверждения этим способностям, и насколько они действенны – вопрос спорный. Ниже разберем публично доступную информацию и отзывы о мастере.

Биография Ангелины Царской: развитие в сфере эзотерики

Таролог заявляет о 9-летнем опыте работы, практикует расклады на Рунах и Таро, применяет обрядовую магию, включая взаимодействие с кладбищенскими энергиями. Также называют цифру – более 50 тысяч клиентов, якобы воспользовавшихся ее услугами. Однако подтвердить этот стаж документально невозможно, так как в профиле отсутствуют лицензии, дипломы или иные официальные сведения, подтверждающие квалификацию. Общедоступной информации о прохождении обучающих программ или участии в отраслевых мероприятиях также нет. На ресурсах, где представлены сведения об известных эзотериках, имени Ангелины не приводится.

Какие услуги предлагает Ангелина Царская?

Ангелина ведет одну площадку – сообщество во ВКонтакте. Там перечислены услуги:

диагностика негативных влияний;

расклады на Таро и Рунах;

обучающие курсы (детальная информация не представлена);

диагностика чакральной системы.

Также она проводит так называемые коррекционные расклады и психологические консультации, применимые к темам здоровья, отношений, семьи и карьеры. Стоимость сеанса составляет 1500 рублей. Запись ведется по номеру , указанному в профиле.

Отдельно упоминается о продаже программных свечей, но конкретные расценки за эти товары не озвучиваются. Вопросы о составе, применении и результате от использования этих свечей на странице не раскрываются.

Отзывы об Ангелине Царской: что говорят клиенты?

Судя по тому, что опубликовано в официальном сообществе, все клиенты, написавшие комментарии, якобы остались довольны. Однако нельзя исключить возможность модерации – удаление негативных мнений или публикация неаутентичных отзывов не исключена. Большинство комментариев выглядят однотипно и не содержат конкретики о проведенной работе, методах и результатах.

На сторонних отзовиках, таких как независимые площадки о тарологах, отсутствии упоминания об Ангелине Царской. Это может указывать на низкий уровень популярности или слабую клиентскую базу, несмотря на заявленные 50 тыс. случаев обращения. Кроме того, не приводятся имена клиентов или кейсы работы, что не позволяет проследить подлинность практики.

Выводы по деятельности Ангелины Царской

Ангелина Царская позиционирует себя как универсального специалиста, работающего со многими жизненными вопросами – от диагностики энергетики до продажи магических предметов. Однако отсутствуют документальные подтверждения квалификации, а платформа ограничена одним сообществом в социальной сети. Рассказы о тысячах клиентов и многолетнем опыте не подтверждаются фактами. Отзывы в группе выглядят односторонне положительными и вызывают сомнения в достоверности. Информация о специальном образовании либо сертификации не представлена.