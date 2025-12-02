Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Ангелина Русь
Ангелина Русь

02.12.2025, 6:40, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы об Ангелине Русь: правда о деятельности и услугах таролога

Ангелина Русь продвигает себя как таролога, работающего с темами личных отношений, общественно-политическими событиями и предсказаниями будущего. Насколько достоверны её расклады и стоит ли обращаться за консультацией — выясним дальше.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Ангелины Русь

Ангелина начала публиковать контент о Таро в социальных сетях с 2022 года. До этого момента информация о её деятельности отсутствует. Кто именно обучал её в сфере эзотерики, проходила ли она какие-либо курсы или является самоучкой — неизвестно. Нет никаких упоминаний о профильном образовании или наличии сертификатов. Также отсутствует информация о том, кем она является по основной профессии. Несмотря на затрагивание темы психологии, подтверждений её квалификации в этой области нет. Как сама таролог, так и СМИ не раскрывают данных о её прошлом или образовании. Авторитетом в профессиональных кругах она не признана.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Ангелина Русь?

На своих платформах — Яндекс Дзен и Telegram — она публикует разнообразный контент, включая:

  • новости об артистах и политике;
  • разборы с претензией на психологические;
  • расклады на картах Таро.

Ангелина Русь обозначает себя как таропсихолога, но стоимость её консультаций нигде не указана. Конкретные расценки не упомянуты ни на одной из платформ. Пользователям предлагается обращаться к ней напрямую в мессенджерах и обсуждать детали работы в личной переписке.

Отзывы об Ангелине Русь: что пишут клиенты?

На своих страницах в социальных сетях Ангелина Русь публикует отзывы, в которых говорится якобы об успешной помощи. Однако ни имена, ни фотографии авторов сообщений не раскрываются. Такие комментарии легко могут быть написаны друзьями самой таролога или созданы с фейковых профилей. Независимые ресурсы отражают иную сторону качества её услуг.

По реальным мнениям, сеансы проходят безрезультатно: трактовки — расплывчатые, не имеющие конкретики. Вступая в сессию, таролог часто демонстрирует неуверенность, избегает прямых интерпретаций, допускает предположения без попытки обозначить ясные выводы. От Tarolog Angelina Russ поддержки никто не получает — человек остаётся с вопросами, на которые не находит ответов.

Выводы по деятельности Ангелины Русь

Аудитория, интересующаяся резонансными темами — от шоу-бизнеса до мировых конфликтов — может найти в контенте Ангелины Русь некое развлечение. Однако гадания в этих темах больше напоминают догадки, чем результат профессиональной эзотерической работы. В то время как мастер высказывает мнение по поводу политических и других острых событий, отсутствуют подтверждения её компетентности. Клиенты, обращающиеся за личными раскладами, не получают практической пользы: ни конкретных советов, ни структурированных прогнозов. На этом фоне дистанция между Ангелиной Русь и статусом признанного специалиста лишь увеличивается.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Ангелина Русь
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность