Андрей Ткаленко

Отзывы об Андрее Ткаленко: что стоит за именем нумеролога?

Андрей Ткаленко активно продвигает себя в эзотерической сфере как специалист в области нумерологии. Заявления о высоком уровне экспертности, уникальных методах и собственной школе звучат громко — но имеет ли всё это под собой реальные основания? Разбираемся, что скрывается за брендом .

Биография и образование Андрея Ткаленко

Андрей Ткаленко пришел в нумерологию в возрасте 37 лет, до этого, по его словам, долго не мог определить свое призвание. На сегодняшний день он утверждает, что занимается нумерологией более 15 лет. Тем не менее, сведений о профессиональном образовании в данной области или наличии дипломов от аккредитованных учреждений не предоставлено.

Он сам представляется автором трёх систем: «Мастер чисел», «Нумерологический эмоциональный психотип» и «Мир». В 2023 году опубликовал книгу под названием «Нумерология: код жизни», в которой, судя по описанию, делится личным профессиональным опытом. Вместе с тем, подтвержденных данных о лицензиях на преподавание или прохождении специализированных курсов ни на его официальных ресурсах, ни в открытых источниках не найдено.

Какие услуги предлагает Андрей Ткаленко?

Перечень услуг, заявленных Ткаленко, включает как индивидуальные консультации, так и обучение нумерологии. Они доступны как онлайн, так и в формате личных встреч для жителей Краснодара. Примеры актуальных предложений:

Онлайн-консультация (вопрос-ответ), длительность 60 минут, стоимость — 20 000 рублей. Проходит через Zoom, включён разбор жизненного пути и составление карты.

Консультация в формате видеозаписи на одну дату (длительность — 40 минут) обойдётся в 14 000 рублей.

Оффлайн-консультация в Краснодаре: 60 минут за 22 000 рублей.

Также предлагается обучение нумерологии в трёх форматах:

«Стандарт»: 32 урока, доступ к чату — 20 000 рублей.

«Мастер»: 53 урока, проверка домашних заданий — 27 000 рублей.

«Эксперт»: включает всё вышеусложнённое плюс 2 вебинара ежемесячно (стоимость не указана отдельно).

Как утверждает сам Ткаленко, более 20 его учеников якобы создали собственные школы, однако конкретных имен, ссылок или примеров не приводится. Отсутствие подтвержденных кейсов ставит под сомнение эффективность обучения.

Анализ деятельности Андрея Ткаленко

Ткаленко заявляет, что его методики помогают решать широкий круг проблем: от личных и карьерных до вопросов здоровья. При этом утверждается возможность превентивного определения болезней посредством числовых расчетов. Подобные заявления выглядят сомнительно, особенно без независимых научных подтверждений.

В социальной сети VK публикуются прогнозы, но фактическая точность или практическое применение этих предсказаний не проверены. Сама по себе нумерология, без прикладных результатов, не предоставляет гарантированных решений, особенно в деликатных или критических сферах вроде здоровья.

Активность в соцсетях и на официальных сайтах

Андрей Ткаленко представлен на нескольких платформах, включая:

YouTube (аккаунт: a tkalenko): 359 000 подписчиков, 280 видео, суммарно 23 млн просмотров. Отзывы на видео практически отсутствуют.

Telegram-канал: число подписчиков — 6 300. Комментариев крайне мало.

Дзен: 10 000 подписчиков. Проявляется определённая критика в комментариях.

ВКонтакте: аудитория — 14 000.

Также он ведет два сайта: и masterachisel — на них представлены услуги, обучение и информационные материалы. Однако обилие автоматического контента и отсутствие интерактива от клиентов затрудняют объективную оценку качества предоставляемой информации.

Отзывы о Ткаленко: что говорят клиенты?

В сети преобладают положительные обзоры на нумерологию Андрея Ткаленко, при этом они часто выглядят слишком однородными и шаблонными. Практически отсутствуют негативные отзывы, что может быть обусловлено расплывчатостью самих консультаций и общими формулировками в предсказаниях.

В отзывах не обнаружено задокументированных успехов клиентов, конкретных историй положительного исхода или доказанных результатов диагностики. Отдельные упоминания содержат расхождения в ожиданиях и итогах, однако их немного, и они подаются без деталей.

Выводы по деятельности Андрея Ткаленко

При всей внешней активности Андрея Ткаленко в соцсетях и наличии обучающих продуктов, реальных проверяемых результатов от своей деятельности он не демонстрирует. Консультации по цене 20 000 рублей за 60 минут без гарантий и чек-листов качества — это серьезная инвестиция, не подкреплённая объективными достижениями.

Некоторые пользователи называют Андрея Ткаленко мошенником в своих комментариях, что также указывает на необходимость повышенной осторожности. Перед оформлением платных услуг или обучений стоит внимательно изучить доступные материалы, проверить подлинность отзывов и взвесить возможные риски.