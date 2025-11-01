“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Андрей Лавров

Отзывы об астрологе Андрее Лаврове: обзор его деятельности

Андрей Лавров позиционирует себя как астролог и астропсихолог, а также автор инициативы под названием kometa-love. В данном материале рассматриваются его заявленные компетенции, перечень услуг, активность в социальных сетях и наличие клиентских отзывов. Анализ основан исключительно на доступной информации без игнорирования конкретных фактов и цифр.

Биография Андрея Лаврова

Согласно собственным заявлениям Андрея Лаврова, он прошёл обучение в московской Авестийской астрошколе. Он также утверждает, что окончил университет имени Павла Глобы в 1996 году. Однако каких-либо подтверждённых свидетельств, документов или независимых источников, подтверждающих эти заявления, не представлено на официальных ресурсах или сторонних площадках. Информация остаётся неподтвержденной.

Какие услуги предлагает Андрей Лавров?

На платформе публикуются материалы, заявленные как посвящённые онлайн-астрологии и астрономическим темам. В перечень доступных от Андрея услуг входят астрологические консультации, а также составление индивидуального прогноза на основе натальной карты. Он заявляет, что создал авторский метод предсказаний на Таро-картах, который якобы основывается на астрологических подходах. При этом ни структуры консультаций, ни конкретного перечня тем, ни стоимости за сеанс на сайте не указано. Пользователю не предоставляется возможности увидеть расценки или примеры выполненных прогнозов.

Деятельность Андрея Лаврова в соцсетях

На видеоплатформе YouTube Андрей Лавров ведёт канал, располагающий 281 видеороликом. Число подписчиков составляет 3500 человек. Тематика контента общая — в основном это гороскопы, прогнозы, размышления на околоастрологические темы. Однако обновления контента происходят нерегулярно, активность со стороны зрителей минимальна. Комментарии к видео практически отсутствуют, обсуждения не ведутся. Также нет достоверных отзывов пользователей о прохождении консультаций или полученных результатах — ни под видео, ни на сторонних платформах.

Отзывы о работе Андрея Лаврова: что говорят клиенты?

Судя по текущему положению дел, отзывов о предоставленных им астрологических услугах обнаружить не удалось. На момент подготовки обзора комментарии от клиентов, как положительного, так и отрицательного характера, отсутствуют как на сайте проекта, так и во внешних источниках. Популярность специалиста в профессиональной среде крайне низкая.

Выводы по деятельности Андрея Лаврова

Данные, собранные по Андрею Лаврову, указывают на малую активность в публичном пространстве и отсутствие профессиональной репутации. Не представлены ни отзывы клиентов, ни прозрачная система оплаты, ни подтверждённая информация об образовании. Учёт того факта, что даже на YouTube-канале с 3500 подписчиками обмена мнениями практически не наблюдается, дополнительно снижает доверие к компетентности. При выборе астролога стоит обращать внимание на доступность информации, обратную связь от клиентов и подтверждённые навыки — в случае Андрея Лаврова этих элементов явно не хватает.