Отзывы об Андрее Дуйко: разоблачение эзотерика и его школы «Кайлас»

Андрей Дуйко заявляет о себе как о духовном наставнике, основателе эзотерической школы «Кайлас» и обладателе уникальных знаний. Он предлагает обучение по магии, таро и другим направлениям эзотерики. Однако, несмотря на активное продвижение своих услуг через многочисленные онлайн-платформы, его деятельность вызывает множество вопросов. Ниже рассмотрим биографию, предложения, активность в социальных сетях, а также реальные отзывы о его работе.

Биография Андрея Дуйко

Андрей Андреевич Дуйко — украинский эзотерик, утверждающий, что обладает сверхъестественными способностями с детства. Он посвятил много времени путешествиям по храмам и сакральным местам Тибета, где, по его словам, получил духовное посвящение от наставника. Эти поездки и опыт легли в основу его эзотерической практики и обучения, которое он преподносит через школу «Кайлас».

Какие услуги предлагает Андрей Дуйко?

На официальном сайте duiko guru перечислены многочисленные эзотерические и обучающие услуги, доступные клиентам за определённую плату. Бесплатные услуги отсутствуют. Цены на программы варьируются от $70 до $250 и выше. В список входит:

Разбор вопросов, как стать богатым и успешным;

Консультации в трудных ситуациях, включая психологическую помощь;

Обучающие курсы по тибетской магии и развитием экстрасенсорических навыков;

Магические практики, направленные на привлечение денег и любви;

Целительство, ритуалы, снятие негативных программ и внедрение позитивных;

Йога и Калачакра-Тантра.

Программа позиционируется как возможность изучить древние знания, открыть в себе ясновидение и развивать духовный потенциал. По данным самого Дуйко, за 20 лет его школа изменила жизнь более 380 000 человек.

Активность в социальных сетях

Андрей Дуйко активно продвигает себя в интернете. Его Telegram-канал duiko kailas имеет всего немного более 3 000 подписчиков и публикует анонсы мероприятий и практик. В Instagram-аккаунте andreyduiko заявлено более 300 000 подписчиков — здесь размещается информация о занятиях, таро, целительстве и активности школы.

Youtube-канал duikoandrii насчитывает 710 000 подписчиков и содержит большое количество видео, включая энергетические практики, ответы на вопросы и рекламу курсов. Записаться на консультацию можно через VK, Instagram и другие соцсети. Контактная информация указана на официальном ресурсе.

Отзывы о Андрее Дуйко: что говорят клиенты?

На официальных сайтах и платформах, контролируемых Дуйко, можно найти положительные комментарии. Однако вызывает сомнение их достоверность. В то же время в интернете широко распространены разоблачения его практик и негативные отзывы.

«Потратила деньги на курс, но никакого результата. Ни одного обещания он не выполнил.»

«Очень много информации скрыто скопировано с чужих сайтов и эзотериков. Платишь за чужие знания.»

Немало пользователей отмечают, что чувствуют себя обманутыми после участия в курсах или консультациях. Отсутствие конкретного результата и высокая цена услуг вызывает справедливую критику.

Выводы по деятельности Андрея Дуйко

Андрей Дуйко представляет себя как духовного гуру и создателя школы «Кайлас», предлагающей эзотерическое обучение. Однако реальных доказательств эффективности его методов не приводится, а количество негативных отзывов продолжает увеличиваться. Несмотря на активную деятельность в соцсетях и наличие большого числа подписчиков, многие считают, что это способ завуалировать сомнительную суть его предложений. В совокупности с высокими ценами и многочисленными разоблачениями, его деятельность вызывает обоснованные подозрения в манипуляции доверием аудитории.