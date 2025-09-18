Отзывы об Андрее Дуйко: разоблачение эзотерика и его школы «Кайлас»

18.09.2025, 6:18, Рейтинг эзотериков
Андрей Дуйко заявляет о себе как о духовном наставнике, основателе эзотерической школы «Кайлас» и обладателе уникальных знаний. Он предлагает обучение по магии, таро и другим направлениям эзотерики. Однако, несмотря на активное продвижение своих услуг через многочисленные онлайн-платформы, его деятельность вызывает множество вопросов. Ниже рассмотрим биографию, предложения, активность в социальных сетях, а также реальные отзывы о его работе.
Биография Андрея Дуйко
Андрей Андреевич Дуйко — украинский эзотерик, утверждающий, что обладает сверхъестественными способностями с детства. Он посвятил много времени путешествиям по храмам и сакральным местам Тибета, где, по его словам, получил духовное посвящение от наставника. Эти поездки и опыт легли в основу его эзотерической практики и обучения, которое он преподносит через школу «Кайлас».
Какие услуги предлагает Андрей Дуйко?
На официальном сайте duiko guru перечислены многочисленные эзотерические и обучающие услуги, доступные клиентам за определённую плату. Бесплатные услуги отсутствуют. Цены на программы варьируются от $70 до $250 и выше. В список входит:
- Разбор вопросов, как стать богатым и успешным;
- Консультации в трудных ситуациях, включая психологическую помощь;
- Обучающие курсы по тибетской магии и развитием экстрасенсорических навыков;
- Магические практики, направленные на привлечение денег и любви;
- Целительство, ритуалы, снятие негативных программ и внедрение позитивных;
- Йога и Калачакра-Тантра.
Программа позиционируется как возможность изучить древние знания, открыть в себе ясновидение и развивать духовный потенциал. По данным самого Дуйко, за 20 лет его школа изменила жизнь более 380 000 человек.
Активность в социальных сетях
Андрей Дуйко активно продвигает себя в интернете. Его Telegram-канал duiko kailas имеет всего немного более 3 000 подписчиков и публикует анонсы мероприятий и практик. В Instagram-аккаунте andreyduiko заявлено более 300 000 подписчиков — здесь размещается информация о занятиях, таро, целительстве и активности школы.
Youtube-канал duikoandrii насчитывает 710 000 подписчиков и содержит большое количество видео, включая энергетические практики, ответы на вопросы и рекламу курсов. Записаться на консультацию можно через VK, Instagram и другие соцсети. Контактная информация указана на официальном ресурсе.
Отзывы о Андрее Дуйко: что говорят клиенты?
На официальных сайтах и платформах, контролируемых Дуйко, можно найти положительные комментарии. Однако вызывает сомнение их достоверность. В то же время в интернете широко распространены разоблачения его практик и негативные отзывы.
«Потратила деньги на курс, но никакого результата. Ни одного обещания он не выполнил.»
«Очень много информации скрыто скопировано с чужих сайтов и эзотериков. Платишь за чужие знания.»
Немало пользователей отмечают, что чувствуют себя обманутыми после участия в курсах или консультациях. Отсутствие конкретного результата и высокая цена услуг вызывает справедливую критику.
Выводы по деятельности Андрея Дуйко
Андрей Дуйко представляет себя как духовного гуру и создателя школы «Кайлас», предлагающей эзотерическое обучение. Однако реальных доказательств эффективности его методов не приводится, а количество негативных отзывов продолжает увеличиваться. Несмотря на активную деятельность в соцсетях и наличие большого числа подписчиков, многие считают, что это способ завуалировать сомнительную суть его предложений. В совокупности с высокими ценами и многочисленными разоблачениями, его деятельность вызывает обоснованные подозрения в манипуляции доверием аудитории.