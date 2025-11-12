“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Андрей Бухарин

Андрей Бухарин отзывы: что говорят клиенты об астрологе

Андрей Бухарин ведёт деятельность в области астрологии. В этом обзоре представлены сведения о его биографии, услугах, курсовых продуктах, активности в соцсетях и замечаниях пользователей. Рассматриваются конкретные расценки на консультации, указано наличие жалоб и сформированы итоги на основе доступной информации.

Биография Андрея Бухарина

На телеграм-канале rasvetsiriusa Андрей Бухарин позиционирует себя как профессионального специалиста по звёздам. По его утверждению, за плечами 40 лет практики, а также наличие медицинского и финансового образования. При этом каких-либо дополнительных фактов о его биографии или подтверждающих данных о квалификации не приводится.

Какие услуги предлагает Андрей Бухарин?

Все записи на курсы и индивидуальные консультации проводятся дистанционно — через сайт bukharinastro или по номеру (909) 997-24-55.

Стоимость платной подписки — 360 рублей.

Семинар — 18 000 рублей.

Один курс обучения в его «школе астрологии» — 36 000 рублей.

Цена бизнес-консультации не указана, информация доступна только при личном обращении.

Также им опубликовано несколько книг по темам астрологии и астрономии. Цена одной книги — 360 рублей.

Обзор социальных сетей bukharinastro

Андрей Бухарин ведёт канал в Telegram с числом подписчиков около 2 000 человек. Кроме того, он использует Instagram и YouTube, но конкретные цифры аудитории на этих платформах не приводятся. Контент в Telegram в основном дублирует информацию, размещаемую на официальном сайте.

Отзывы о Андрее Бухарине: что говорят клиенты?

Отзывы о проведении консультаций полностью отсутствуют. Вместе с тем, читатели его книг выражают недовольство — утверждается, что представленная в них информация изложена слабо и неструктурированно. О положительных откликах ничего не сообщается.

Выводы по деятельности Андрея Бухарина

Андрей Бухарин запустил собственную школу астрологии и установил фиксированные тарифы на свои услуги. Однако, несмотря на заявленные 40 лет опыта, отсутствие подтверждённых успехов, жалобы на качество литературы и полное молчание в отзывах о консультациях вызывают вопросы. Потенциальным клиентам рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты с гарантированной результативностью и проверенной репутацией.