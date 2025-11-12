Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Андрей Бухарин
Андрей Бухарин

12.11.2025, 7:12, Рейтинг эзотериков
Теги:

Андрей Бухарин отзывы: что говорят клиенты об астрологе

Андрей Бухарин ведёт деятельность в области астрологии. В этом обзоре представлены сведения о его биографии, услугах, курсовых продуктах, активности в соцсетях и замечаниях пользователей. Рассматриваются конкретные расценки на консультации, указано наличие жалоб и сформированы итоги на основе доступной информации.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Андрея Бухарина

На телеграм-канале rasvetsiriusa Андрей Бухарин позиционирует себя как профессионального специалиста по звёздам. По его утверждению, за плечами 40 лет практики, а также наличие медицинского и финансового образования. При этом каких-либо дополнительных фактов о его биографии или подтверждающих данных о квалификации не приводится.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Андрей Бухарин?

Все записи на курсы и индивидуальные консультации проводятся дистанционно — через сайт bukharinastro или по номеру (909) 997-24-55.

  • Стоимость платной подписки — 360 рублей.
  • Семинар — 18 000 рублей.
  • Один курс обучения в его «школе астрологии» — 36 000 рублей.
  • Цена бизнес-консультации не указана, информация доступна только при личном обращении.
  • Также им опубликовано несколько книг по темам астрологии и астрономии. Цена одной книги — 360 рублей.

Обзор социальных сетей bukharinastro

Андрей Бухарин ведёт канал в Telegram с числом подписчиков около 2 000 человек. Кроме того, он использует Instagram и YouTube, но конкретные цифры аудитории на этих платформах не приводятся. Контент в Telegram в основном дублирует информацию, размещаемую на официальном сайте.

Отзывы о Андрее Бухарине: что говорят клиенты?

Отзывы о проведении консультаций полностью отсутствуют. Вместе с тем, читатели его книг выражают недовольство — утверждается, что представленная в них информация изложена слабо и неструктурированно. О положительных откликах ничего не сообщается.

Выводы по деятельности Андрея Бухарина

Андрей Бухарин запустил собственную школу астрологии и установил фиксированные тарифы на свои услуги. Однако, несмотря на заявленные 40 лет опыта, отсутствие подтверждённых успехов, жалобы на качество литературы и полное молчание в отзывах о консультациях вызывают вопросы. Потенциальным клиентам рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты с гарантированной результативностью и проверенной репутацией.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Андрей Бухарин
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность