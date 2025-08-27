“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Астролог Анастасия Стаценко: биография, курсы, Дзен и другие соцсети, отзывы

Сегодня поговорим об астрологе Анастасии Стаценко. Астрология – это древнее искусство. Люди обращаются к астрологам для получения советов и предсказаний о своем будущем, здоровье, деньгах и личных отношениях. Однако, стоит ли доверять астрологу в этих вопросах?

Биография Анастаии Стаценко

Астролог Анастасия Стаценко специализируется на звездном консультировании. За семь лет своей деятельности провела шесть тысяч консультаций, а также обучила двести учеников в своей онлайн-школе.

Написала книгу “Душа на ладошке” и разработала собственную методику в области астропсихологии. Анастасия является деканом факультета астрологии в эзотерической Российской Академии “Исходный код”.

Главным принципом работы астролога является не выносить приговор, а диагностировать и рассказывать, как можно “вылечить” проблемы. Она верит, что многое зависит от самих клиентов. Анастасия также выступает как спикер и приглашенный эксперт на телевидении.

Анастасия Стаценко ведет свою деятельность в телеграм-канале, ВКонтакте, Дзене, Ютубе, а также имеет персональный сайт.

На личном сайте она делится полезной информацией о звездных тенденциях и предоставляет свои услуги. В телеграмм-канале и ВКонтакте она публикует развлекательно-информационные посты.

Это гороскопы, разборы книг, информация о знаках зодиака, астрологические шутки, ритуалы, разборы натальных карт знаменитостей.

А также астрозагадки, астроюмор, прямые эфиры и подкасты с рассуждениями на различные темы и тесты.

В Ютубе и Дзене Анастасия Стаценко размещает видеоролики с астропрогнозом.

В Сети инстаграм (*запрещенная в России соцсеть) также выкладывает посты.

Анастасия обучалась в Краснодарском астрологическом центре школы авестийской астрологии по теме “Гороскоп”, “Космограмма”, “Прогнозирование/синастрия”. Астроолог Анастасия Стаценко окончила курсы по анализу натальной карты, а также “Гештальт-подход” по темам: “Чувства, отношения, реальность”, “Мужчина и женщина: отношения”, “Опыт, интеграция, перспективы”, .

Отметим, что астрология не является наукой, и ее предсказания не невозможно доказать, проверить и гарантировать точность и полезность прогнозов.

Услуги астролога

В социальных сетях и на личном сайте Анастасии Стаценко предлагает разные услуги в формате консультаций по записи на все случаи жизни. Есть бесплатные услуги, например, марафон по “Предназначению” – для тех, кто хочет знать, для чего они существуют в этом мире. Тарифы от 2000 до 5000 р.

Напомним, что астрология не может заменить квалифицированную медицинскую диагностику, педагогику, психологию или финансовые советы. Если у вас есть жалобы, лучше обратиться к профессионалам.

Межличностные отношения – сложная и индивидуальная область жизни каждого человека. Астрологические прогнозы могут дать общие рекомендации, но они не могут заменить интуицию и опыт клиента.

Большинство услуг платное, рассмотрим основные.

Разбор натальной кар­­ты – фотографии ночного неба в момент рождения клиента. С ее помощью специалист расскажет, как наладить сферы своей жизни (профессиональную самореализацию, личную жизнь, финансовые вопросы и др.). Обещает дать рекомендации в проблемных зонах.

Синастрия – анализ натальных карт партнеров и поиск их совместимости (сексуальной, интеллектуальной, духовной). Проверяет кармичность отношений (связь душ в прошлых воплощениях). Рассказывает про построение отношений, решение конфликтов, проработку детских травм.

Детский гороскоп (до 14 лет) – услуга по анализу психологических свойств личности. предназначению, карме, талантов, подбору профессии, рекомендации по воспитанию, здоровью, выбору спорта.

Консультация «Сила рода» – астрологический анализ судьбоносных сценариев наших предков до 7 колена и последствий для клиента и рекомендации по предотвращению проблем.

Прогностика – прогноз наиболее вероятных событий в будущем в разных сферах: финансах, карьере: работе или бизнесе, психологическом состоянии, личной жизни, здоровье.

Соляр – как профессиональный астролог обещает рассказать клиенту о самом эффективном личном периоде в году для реализации энергетических практик и постановленных целей в следующем. В результате обещает, что у клиента увеличится энергия, доходы и улучшатся эмоции.

Реальные отзывы об астрологе Анастасии Стаценко

Анастасия Стаценко создала отдельный телеграм-канал с отзывами клиентов, учеников и участников марафонов. Там можно найти отзывы о марафонах “Предназначение”, “Кармические отношения: как перестать страдать”, “Твой путь к финансовой свободе”, отзывы участников бесплатных марафонов, о курсе астропсихологии “Тайны и иллюзии нептуна” и на другие услуги.

В интернете отзывов об Анастасии Стаценко не много, возможно это связано с тем, что эксперт часто консультирует известных людей. Отклики в основном положительные.

Выводы о деятельности эзотерика

Стоит ли заказывать предсказания у астролога? В целом, можно сказать, что астрология может быть интересным и увлекательным способом изучения себя и своего будущего. Однако, не стоит полностью полагаться на астрологические прогнозы в вопросах здоровья, денег и личных отношений. Лучше всего использовать астрологию как дополнительный источник информации и адекватно принимать решения на основе своих собственных знаний и опыта, а также доверять свои проблемы на приеме у профессионалам.